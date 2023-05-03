【圖表】 2022統計：新鮮人平均領34K，製造業、資通訊研究所與醫藥學士起薪居冠

勞動部於4月27日公布「111年初任人員薪資統計結果」，顯示2022年新鮮人起薪平均為3萬4000元，且約四分之一的人（24%）起薪為基本工資2萬6400元。

根據統計，2022年新鮮人的平均起薪3萬4000元，相比2021年成長了2000元，領取基本工資的人數佔比則下降了2個百分點。

在所有行業中，「製造業」平均起薪為4萬元居冠，第二為「公共行政及國防／強制性社會安全」的3萬9000元，「出版影音製作傳播及資通訊服務業」則以3萬8000元拿下第三。

而起薪最低的行業為「住宿及餐飲業」，新鮮人平均起薪2萬8000元。起薪第二低的行業則為「農林漁牧業」、「批發及零售業」、「不動產業」、「支援服務業」、「藝術娛樂及休閒服務業」與「其他服務業」，起薪均為2萬9000元。

以就讀學科區分，研究所畢業生平均起薪前三名分別為「資訊通訊科技」領域的6萬元、「工程、營造及營建」領域的5萬6000元，以及「自然科學、數學及統計」的4萬8000元，而起薪最低的則是「服務」與「藝術及人文」學科的3萬8000元。

平均起薪最高的大學學科由「醫藥衛生及社會福利」以3萬7000元拿下第一，而就讀「服務」與「藝術及人文」學科的大學畢業生起薪也居末位，兩者皆為2萬9000元。

性別差異方面，全體男性起薪平均為3萬6000元，較女性高4000元。比較不同學歷差異，國中、高中職與專科畢業的男女起薪皆持平，但大學畢業的男性起薪比女性多出1000元，而研究所畢業的男性平均起薪達5萬3000元，比女性多出8000元之多。

關於研究所畢業的男女起薪差異，勞動部推測，這可能源於研究所畢業的男性有62.2%就讀平均起薪較高的資訊通訊科技學門、工程及工程業學門，但女性僅有25.1%。

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核稿編輯：林奕甫