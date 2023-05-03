【圖表】 2022統計：新鮮人平均領34K，製造業、資通訊研究所與醫藥學士起薪居冠
我們想讓你知道的是
根據勞動部統計，2022年新鮮人的平均起薪為3萬4000元，相比2021年成長了2000元，領取基本工資的人數佔比則下降了2個百分點。其中，製造業新鮮人起薪以4萬元居所有行業之冠。
勞動部於4月27日公布「111年初任人員薪資統計結果」，顯示2022年新鮮人起薪平均為3萬4000元，且約四分之一的人（24%）起薪為基本工資2萬6400元。
根據統計，2022年新鮮人的平均起薪3萬4000元，相比2021年成長了2000元，領取基本工資的人數佔比則下降了2個百分點。
在所有行業中，「製造業」平均起薪為4萬元居冠，第二為「公共行政及國防／強制性社會安全」的3萬9000元，「出版影音製作傳播及資通訊服務業」則以3萬8000元拿下第三。
而起薪最低的行業為「住宿及餐飲業」，新鮮人平均起薪2萬8000元。起薪第二低的行業則為「農林漁牧業」、「批發及零售業」、「不動產業」、「支援服務業」、「藝術娛樂及休閒服務業」與「其他服務業」，起薪均為2萬9000元。
以就讀學科區分，研究所畢業生平均起薪前三名分別為「資訊通訊科技」領域的6萬元、「工程、營造及營建」領域的5萬6000元，以及「自然科學、數學及統計」的4萬8000元，而起薪最低的則是「服務」與「藝術及人文」學科的3萬8000元。
平均起薪最高的大學學科由「醫藥衛生及社會福利」以3萬7000元拿下第一，而就讀「服務」與「藝術及人文」學科的大學畢業生起薪也居末位，兩者皆為2萬9000元。
性別差異方面，全體男性起薪平均為3萬6000元，較女性高4000元。比較不同學歷差異，國中、高中職與專科畢業的男女起薪皆持平，但大學畢業的男性起薪比女性多出1000元，而研究所畢業的男性平均起薪達5萬3000元，比女性多出8000元之多。
關於研究所畢業的男女起薪差異，勞動部推測，這可能源於研究所畢業的男性有62.2%就讀平均起薪較高的資訊通訊科技學門、工程及工程業學門，但女性僅有25.1%。
延伸閱讀
- 柯文哲：低薪是教育出問題，「教出來的學生沒有那個價值」，起薪太低的系所要縮編
- 民進黨還在乎中小企業嗎？調升基本工資，服務業真的「很有感」
- 平均起薪29K，設計學門薪資墊底：各設計系所畢業生和老師怎麼說？
- 中國高學歷青年就像「穿長衫的孔乙己」，深陷求職的內卷漩渦
核稿編輯：林奕甫
Tags：
AI浪潮來襲，雲端大鬧人才荒：即刻報名AWSome Day線上雲端培訓日，加值成為AI時代搶手新人才！
我們想讓你知道的是
當雲端與AI技術逐漸成為企業標配，「認識雲端」已然成為了工作者或求職者的關鍵素養。若想不落人後，歡迎免費報名臺灣雲端服務商AWS於5月31日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」，將雲端基礎技術、概念與服務，以及時下的熱門AI應用一次掌握！
近年，人工智慧（AI）與機器學習（ML）進展到前所未有的高度，一波來勢洶洶的AI浪潮悄然成形，即將衝擊既有的產業型態。但你知道嗎？如果沒有強大的雲端技術支撐，AI如今可能無法如此普及興盛。因為「雲端」與「AI」可說是相互依賴、相輔相成──成熟的雲端服務能替AI增添許多應用可能，而AI模型的強化，也會反過來讓雲端得以提供更多元的服務場景。
因此，當各大企業紛紛運用AI來處理、分析甚至預測數據，提高生產效率、優化產品或服務時，產業對於專業人才的需求也隨之提升，而其中能夠理解雲端，或是擁有雲端素養的人才，也成為企業爭相招攬的重點目標，甚至鬧起了「雲端人才荒」。
免費養成雲端基礎素養，機會就在此刻！
顯而易見，雲端與AI不只是未來趨勢，亦是企業更靈活地應對市場變化，取得競爭優勢的最佳方案，而身處其中的工作者們，對於雲端有所認識更是基礎中的基礎。若想豐富職場能力，或在未來產業佔有一席之地，雲端知識絕對是任何產業都不可不學的關鍵素養之一。
好消息是，為讓有意學習雲端的初學者深入認識雲端服務，AWS即將於5月31日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，AWS除了介紹雲端基本概念、運算及儲存服務、安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並展示AWS以機器學習驅動的雲端解決方案，幫助參與者探索業務創新的可能性。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白大翻身：完整雲端趨勢應用介紹，打造職場即戰力！
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容專為雲端小白量身打造，從雲端趨勢、技術實務、資安概念、雲端應用等基礎概念出發，延伸覆蓋物連網、機器學習等熱門技術領域。課程中，資深講師將會深入淺出的示範，讓毫無雲端基礎的參與者都能輕鬆使用高達200種的AWS服務，確保每一位參與者都能有所收穫。
課程結束後，參與者除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何活用雲端、掌握AI，為個人或公司帶來正面影響。無論是高級主管、擁有開發經驗的技術人員，還是對雲端服務感興趣的新鮮人，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野。此外，若您是新用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS雲造型悠遊卡」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年5月31日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。