有人認為不需要再學習外語，以後用AI翻譯就可以了，我認為這完全錯誤
我們想讓你知道的是
最近許多論調指出，人類不需要再學習外語，畢竟以後用機器翻譯就可以了。我認為這完全錯誤，我堅信語言學習只會因為AI而變得越來越重要。因為學習一種新的語言，不只是為了表面上淺層的溝通。多學習一種語言，最重要的是多學到一種新的思考方式，以及浸潤在語言背後代表的各種文化。
文：程世嘉
AI是否將摧毀語言？
AI不會摧毀語言，AI摧毀的是語言的隔閡。
教育一直是我專業領域之外最關心的事情，ChatGPT出現之後，我裝了一些利用AI進行英語學習的App在手機裡，親身了解我們的下一代「AI原住民」會怎麼學外語。
因為iKala服務許多來自教育科技、非營利組織、出版業、補教業、及線上教育的業者，所以我最近也跟這些專家們請教了非常多對於未來教育的看法，大家都有志一同地認為，AI雖然帶來教育的挑戰，但機會其實遠多於挑戰。
最近許多論調指出，人類不需要再學習外語，畢竟以後用機器翻譯就可以了。我認為這完全錯誤，我堅信語言學習只會因為AI而變得越來越重要。
因為學習一種新的語言，不只是為了表面上淺層的溝通。多學習一種語言，最重要的是多學到一種新的思考方式，以及浸潤在語言背後代表的各種文化。
人類將會善用AI更有效率地學習更多外語，因為AI的成本還持續在降低當中，當AI逐漸成為最好的語言助手，學習一種新外語的成本也會一直降低。
很快我們就會看到借助AI的力量，快速學習各種外語的傑出人才，這些人在職場上將會具備強大的競爭力，因為他們可以在各國的談判桌上進行各種商務談判。
的確，這也意味著未來人才的競爭門檻升高了，以往我們定義的國際商務人才也許只需要精通兩種外語就是頂尖，但以後這個數字可能會增加到三種甚至更多。
學生和專業人士都會更累是肯定的，但企圖心越旺盛的人才在科技越進步的時代，本來就會越容易達到贏家全拿的狀況。這件事情也不是因為AI進步才發生。
所以，千萬不要聽信「以後不需要學習外語」這種論調，情況正在往完全相反的方向走「以後大家要學更多外語」，這一點我相信很快就會反映在統計數據當中。
未來地球人平均會說的語言數量，將會因為AI的蓬勃發展而增加。
AI熱潮：和Google相比，Meta嚴重落後？
雖然大家很喜歡酸祖老闆（我也常開他玩笑），但是說Meta跟不上AI熱潮是完全錯誤的。Meta過去一段時間發表了SAM（SegmentAnything Model）和LLaMA這些重要的模型，對於全世界AI的發展帶來深遠的影響。
如圖所示，Meta至今發布了數量第二多的重要LLM大型語言模型，僅次於Google。
在各種行業中，我也看到許多採用這些模型的新穎應用。當大家還繼續耍弄AIGC在社群網站上製造梗圖和笑話時，Meta的LLM模型已經在醫療保健、汽車、零售、農業、甚至心理學等許多領域處於早期的領先地位。
而且Meta發布的模型在學術界迅速流行起來，PyTorch最近也在AI從業者當中越來越受歡迎。所以我對未來Meta的AI進展持樂觀態度。
科技巨頭正從完全不同的角度加入AI戰爭。儘管ChatGPT在世界上引起轟動，但這場AI比賽目前還沒有明顯的贏家。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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當這個世界越轉越快，心態和腳步的調整也要加緊跟上， 擁抱千禧世代精神，迎接世界變化！
我們想讓你知道的是
誕生於1980年到2000年之間的千禧世代在出生、成長直到成年的過程中，面對了許多獨特的挑戰。
千禧世代生活在網路、全球化、創新科技的時代，在他們出生、成長直到成年的過程中，其實面對了許多上一代人沒有經歷過的獨特挑戰！而面對殘酷的世界，更需要留給自己多一些時間，好好陪伴自己與自己對話。
樂當斜槓青年！他人眼中的缺點，也是致勝關鍵
在生活中、工作上，越來越頻繁的與各種文化、人種接觸交流，地球村早已不是口號，而是發生在身邊的日常。千禧世代的人們，是這波文化浪潮中首當其衝的一群人，也因爲這樣，千禧世代需要能夠靈活地面對挑戰和轉變；「斜槓青年」是許多千禧世代的工作選擇，也是他們嚮往的人生，他們之所以選擇斜槓，是爲了追求更自由的、現代的、多元的、自我風格的生活型態！
千禧世代擁有較高的自我意識，因為他們知道自己想要的是什麼，所以會更主動跨領域學習，對收到的任務也會提出許多不同的見解，發揮獨有的個人特質與專長。
面對上一世代的舊標準看待現在的年輕人，千禧世代要學會善用創新思維，把他人認爲的「缺點」，轉化爲自己獨有的價值，不斷成長和進步。
當虛擬社交成日常，更要把時間留給自己！
生長於高度數位化的時代，千禧世代的他們享受到了科技進步帶來的種種好處，例如網路的興起、便利的交通、更多元快速的金融或教育服務等等，每天上網、打開社交媒體APP已經成了他們生活中不可或缺的一部分。
當然，社交媒體給了他們更多的便利，讓他們可以輕鬆地與朋友、家人和同事保持聯繫，分享生活的點滴，地域的限制也就此打破。在社交媒體上分享是他們表達自己和展示自己的方式之一！但是，你知道嗎？社交媒體也有可能會讓他們產生焦慮、比較心理和時間浪費等問題，這些都會對自己的生活產生負面影響。過度使用社交媒體可能會影響自己的睡眠質量，而不良的飲食習慣也會對身體和心理健康產生負面影響。因此需要學會保持良好的作息和飲食習慣，這樣才能夠讓自己的身體和心理健康保持良好的狀態。
在眼花繚亂的社群貼文面前，他們意識到自己的真實感受和需要，開始學會尊重和優先滿足自己的需求，不一味地取悅他人，甚至犧牲自己。給自己正向的評價和鼓勵，不要過分自責或自我批評，學會給自己獎勵，可以是一個小小的禮物、一個放鬆的假期、一個美食晚餐等，讓自己感受到被重視和愛。
對投資理財抱持保守觀念沒關係，先投資自己吧！
在現代經濟環境中，千禧世代面臨著越來越多的經濟挑戰。為了克服這些挑戰，投資自己是一個非常重要的策略。
投資自己並不一定意味著必須投入大量的金錢。相反，透過進修、學習新技能和知識、培訓以及建立人脈關係等方式，激發你的創造力和想像力。嘗試建立積極的思維方式可以讓自己更樂觀、自信和充滿希望，從而激勵自己追求夢想和目標。有意識地培養自我管理和自我控制能力可以更好地掌握自己的情緒和行為，從而更好地應對挑戰和壓力。
選擇投資自己的時間和精力，往更好的自己邁進，不僅滿足當前職場的要求，在競爭激烈的市場中更具競爭力，也能保持自己的獨立性和自主性。
接踵而來的挑戰，重視使命感，共好是願景！
環境的變化往往是不可逆的，在地球資源即將用盡、自然破壞規模越來越大的今天，千禧世代的他們必須正視問題，並且積極找出面對氣候變遷、自然災害和生態破壞的解決方案。
隨著公衆的期望在改變，比起其他世代，千禧世代不會選擇對文化差異、性別平等和族群歧視等社會議題視而不見，而是勇於表現自己的社會價值觀，他們更在意環保，更有社會責任感。
利己也利他的時代正在來臨，根據一項名為《全球千禧研究》的調查，該研究採訪了全球數萬名年輕人，結果顯示千禧世代希望對社會產生積極影響，並且他們普遍傾向於支持與自己價值觀一致的企業。
千禧世代的他們需要面對許多複雜的挑戰，也因此發展出許多正向的特質，比起坐在辦公室抱怨，千禧世代更願意起身改變。屬於千禧世代的你，其實並不孤單，中國人壽早已做好萬全準備，隨時接住你的目標和需求，並希望能夠陪伴著你們一起實現這些夢想，你的願望，我來陪練。