有人認為不需要再學習外語，以後用AI翻譯就可以了，我認為這完全錯誤

文：程世嘉

AI是否將摧毀語言？

AI不會摧毀語言，AI摧毀的是語言的隔閡。

教育一直是我專業領域之外最關心的事情，ChatGPT出現之後，我裝了一些利用AI進行英語學習的App在手機裡，親身了解我們的下一代「AI原住民」會怎麼學外語。

因為iKala服務許多來自教育科技、非營利組織、出版業、補教業、及線上教育的業者，所以我最近也跟這些專家們請教了非常多對於未來教育的看法，大家都有志一同地認為，AI雖然帶來教育的挑戰，但機會其實遠多於挑戰。

最近許多論調指出，人類不需要再學習外語，畢竟以後用機器翻譯就可以了。我認為這完全錯誤，我堅信語言學習只會因為AI而變得越來越重要。

因為學習一種新的語言，不只是為了表面上淺層的溝通。多學習一種語言，最重要的是多學到一種新的思考方式，以及浸潤在語言背後代表的各種文化。

人類將會善用AI更有效率地學習更多外語，因為AI的成本還持續在降低當中，當AI逐漸成為最好的語言助手，學習一種新外語的成本也會一直降低。

很快我們就會看到借助AI的力量，快速學習各種外語的傑出人才，這些人在職場上將會具備強大的競爭力，因為他們可以在各國的談判桌上進行各種商務談判。

的確，這也意味著未來人才的競爭門檻升高了，以往我們定義的國際商務人才也許只需要精通兩種外語就是頂尖，但以後這個數字可能會增加到三種甚至更多。

學生和專業人士都會更累是肯定的，但企圖心越旺盛的人才在科技越進步的時代，本來就會越容易達到贏家全拿的狀況。這件事情也不是因為AI進步才發生。

所以，千萬不要聽信「以後不需要學習外語」這種論調，情況正在往完全相反的方向走「以後大家要學更多外語」，這一點我相信很快就會反映在統計數據當中。

未來地球人平均會說的語言數量，將會因為AI的蓬勃發展而增加。

AI熱潮：和Google相比，Meta嚴重落後？

雖然大家很喜歡酸祖老闆（我也常開他玩笑），但是說Meta跟不上AI熱潮是完全錯誤的。Meta過去一段時間發表了SAM（SegmentAnything Model）和LLaMA這些重要的模型，對於全世界AI的發展帶來深遠的影響。

如圖所示，Meta至今發布了數量第二多的重要LLM大型語言模型，僅次於Google。

在各種行業中，我也看到許多採用這些模型的新穎應用。當大家還繼續耍弄AIGC在社群網站上製造梗圖和笑話時，Meta的LLM模型已經在醫療保健、汽車、零售、農業、甚至心理學等許多領域處於早期的領先地位。

而且Meta發布的模型在學術界迅速流行起來，PyTorch最近也在AI從業者當中越來越受歡迎。所以我對未來Meta的AI進展持樂觀態度。

科技巨頭正從完全不同的角度加入AI戰爭。儘管ChatGPT在世界上引起轟動，但這場AI比賽目前還沒有明顯的贏家。

本文經程世嘉授權轉載，原文刊載於此：出處1、出處2

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航