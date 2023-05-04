難以參透的國民黨徵召大戲：朱立倫到底是用心良苦，還是別有所圖？

文：郭瓊俐

爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘，結束訪日行程後，大陣仗舉行「台灣需要一個很棒的CEO」記者會，雖然他賣力報告，媒體焦點卻集中在郭台銘是否覺得自己遭到仙人跳？郭台銘篤定回答「不會」，表示自己的民調一直在上升，也強調他相信國民黨主席朱立倫會公正徵召民調最高的人。

不過，就在郭台銘衝刺民調之際，國民黨內不斷有訊息傳出，新北市長侯友宜才是會被徵召參選總統的人；而一直未明確表態的侯友宜，也在出訪新加坡期間，說出「國家需要我的時候，一定會勇敢挺身而出！」被視為對2024之爭做出具體表態。

盤算！朱立倫就是要圈住郭

國民黨郭侯之爭，由於黨中央的徵召、三階段整合等「遊戲規則」不明確，讓外界霧裡看花。唯一確定的是，黨主席朱立倫是決定國民黨由誰出線的關鍵人物；在導演朱立倫不透露劇本的情況下，郭侯兩人勢必還要賣力演出好一陣子。

四年前與國民黨不歡而散的郭台銘，今年2月初公開表示回歸國民黨爭取總統提名，並表態「在等一個辦法」，也就是要參與國民黨的初選，為國民黨投下一顆震撼彈。

近兩個月時間，郭台銘與國民黨似乎各走各的，直到3月底郭董啟程訪美前夕，朱立倫拜訪了郭台銘，此次會面兩人似乎已取得某種程度的共識。

郭董提早結束訪美行程，回台開記者會，為四年前負氣退黨向國民黨鞠躬道歉，又強調能否被國民黨徵召，在於民調的呈現，因此訴諸全國選民支持他。緊接著，郭台銘又啟程訪問日本；顯然要藉由美、日之旅，凸顯自己的國際觀與科技經濟的專長。

朱郭那場會面，顯然有關鍵性意義。朱立倫應該給予了某些訊息，讓郭董解讀出正面的結果。因此郭董隨後的記者會上，強調民調的重要，也宣示如果侯友宜民調高過他而被國民黨徵召，他會全力支持侯友宜。

政壇人士表示，郭台銘公開說出這些話，證明朱立倫最初的策略奏效，因為朱立倫最重要的目標，就是要將郭台銘「圈」在國民黨內，不能讓郭台銘與民眾黨主席柯文哲結合，否則兩個陣營互爭藍營選票，一定是民進黨得利。郭台銘訪日成果記者會上強調「請給我30天」，就是要用1個月時間全力衝刺自己的民調。

不過，郭台銘還在日本時，國民黨祕書長黃健庭說出「黨內態勢明顯就是侯友宜」，郭董從日本打電話回台抗議後，黃健庭改口提出黨內整合、泛藍陣營整合、非綠陣營整合的「三階段整合」說。郭台銘從日本回來後，再度信心滿滿，也開始進行全國說明會。

此時，被視為朱系核心的國民黨智庫執行長柯志恩，又表示總統大選「民調並非徵召唯一參考，要做非常多面向綜合評估」，意即就算郭台銘民調勝出，也不保證徵召他。更何況，國民黨早已表達，民調作業純屬內部參考，黨中央不會公開民調細節。

Photo Credit: 中央社

不解！郭董為何要陪玩一場

因為種種明示、暗示的訊息，都顯示侯友宜才是最可能被徵召的人，外界無法停止懷疑，郭董最後可能還是會被政治仙人跳？另一個懷疑是，如果郭董發現受騙了，只是陪玩一場衝刺民調的戲碼，那麼他會信守自己說過的話，留在國民黨內支持侯友宜，或是憤而出走，與柯文哲或其他政治勢力合作？朱立倫想把郭台銘「圈」在國民黨內的用心能否如願？

政壇人士指出，朱立倫一直被冠上「政治精算師」的封號，但或許他這次精算的是自己的歷史定位，而不是政治利益。如果民進黨執政8年後，國民黨還拿不下執政權，讓民進黨繼續執政，不但打破台灣民主選舉以來的紀錄，國民黨更可能從此一蹶不振，因此國民黨內最想贏的人，應該是黨主席朱立倫。

去年，朱立倫強勢空降張善政參選桃園市長，引發黨內譁然，但當時朱立倫是最想讓自己的本命區桃園市贏的人，張善政當選桃園市長，也證明了之前的紛擾只是過場，結局是好的。

在國民黨總統參選人底定前，朱侯郭的三角習題勢必還要再糾結一段時間。朱立倫是另有算計，或是苦心造詣？還要繼續看下去。

更多《財訊》文章

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀