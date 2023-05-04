難以參透的國民黨徵召大戲：朱立倫到底是用心良苦，還是別有所圖？
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國民黨總統提名人選遲未底定，身為國民黨2024大選操盤手，朱立倫如何妥善解決郭侯之爭，推出最強人選，又不造成藍營分裂，對他是個重要的挑戰，而在那之前，朱侯郭的三角習題勢必還要再糾結一段時間......
文：郭瓊俐
爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘，結束訪日行程後，大陣仗舉行「台灣需要一個很棒的CEO」記者會，雖然他賣力報告，媒體焦點卻集中在郭台銘是否覺得自己遭到仙人跳？郭台銘篤定回答「不會」，表示自己的民調一直在上升，也強調他相信國民黨主席朱立倫會公正徵召民調最高的人。
不過，就在郭台銘衝刺民調之際，國民黨內不斷有訊息傳出，新北市長侯友宜才是會被徵召參選總統的人；而一直未明確表態的侯友宜，也在出訪新加坡期間，說出「國家需要我的時候，一定會勇敢挺身而出！」被視為對2024之爭做出具體表態。
盤算！朱立倫就是要圈住郭
國民黨郭侯之爭，由於黨中央的徵召、三階段整合等「遊戲規則」不明確，讓外界霧裡看花。唯一確定的是，黨主席朱立倫是決定國民黨由誰出線的關鍵人物；在導演朱立倫不透露劇本的情況下，郭侯兩人勢必還要賣力演出好一陣子。
四年前與國民黨不歡而散的郭台銘，今年2月初公開表示回歸國民黨爭取總統提名，並表態「在等一個辦法」，也就是要參與國民黨的初選，為國民黨投下一顆震撼彈。
近兩個月時間，郭台銘與國民黨似乎各走各的，直到3月底郭董啟程訪美前夕，朱立倫拜訪了郭台銘，此次會面兩人似乎已取得某種程度的共識。
郭董提早結束訪美行程，回台開記者會，為四年前負氣退黨向國民黨鞠躬道歉，又強調能否被國民黨徵召，在於民調的呈現，因此訴諸全國選民支持他。緊接著，郭台銘又啟程訪問日本；顯然要藉由美、日之旅，凸顯自己的國際觀與科技經濟的專長。
朱郭那場會面，顯然有關鍵性意義。朱立倫應該給予了某些訊息，讓郭董解讀出正面的結果。因此郭董隨後的記者會上，強調民調的重要，也宣示如果侯友宜民調高過他而被國民黨徵召，他會全力支持侯友宜。
政壇人士表示，郭台銘公開說出這些話，證明朱立倫最初的策略奏效，因為朱立倫最重要的目標，就是要將郭台銘「圈」在國民黨內，不能讓郭台銘與民眾黨主席柯文哲結合，否則兩個陣營互爭藍營選票，一定是民進黨得利。郭台銘訪日成果記者會上強調「請給我30天」，就是要用1個月時間全力衝刺自己的民調。
不過，郭台銘還在日本時，國民黨祕書長黃健庭說出「黨內態勢明顯就是侯友宜」，郭董從日本打電話回台抗議後，黃健庭改口提出黨內整合、泛藍陣營整合、非綠陣營整合的「三階段整合」說。郭台銘從日本回來後，再度信心滿滿，也開始進行全國說明會。
此時，被視為朱系核心的國民黨智庫執行長柯志恩，又表示總統大選「民調並非徵召唯一參考，要做非常多面向綜合評估」，意即就算郭台銘民調勝出，也不保證徵召他。更何況，國民黨早已表達，民調作業純屬內部參考，黨中央不會公開民調細節。
不解！郭董為何要陪玩一場
因為種種明示、暗示的訊息，都顯示侯友宜才是最可能被徵召的人，外界無法停止懷疑，郭董最後可能還是會被政治仙人跳？另一個懷疑是，如果郭董發現受騙了，只是陪玩一場衝刺民調的戲碼，那麼他會信守自己說過的話，留在國民黨內支持侯友宜，或是憤而出走，與柯文哲或其他政治勢力合作？朱立倫想把郭台銘「圈」在國民黨內的用心能否如願？
政壇人士指出，朱立倫一直被冠上「政治精算師」的封號，但或許他這次精算的是自己的歷史定位，而不是政治利益。如果民進黨執政8年後，國民黨還拿不下執政權，讓民進黨繼續執政，不但打破台灣民主選舉以來的紀錄，國民黨更可能從此一蹶不振，因此國民黨內最想贏的人，應該是黨主席朱立倫。
去年，朱立倫強勢空降張善政參選桃園市長，引發黨內譁然，但當時朱立倫是最想讓自己的本命區桃園市贏的人，張善政當選桃園市長，也證明了之前的紛擾只是過場，結局是好的。
在國民黨總統參選人底定前，朱侯郭的三角習題勢必還要再糾結一段時間。朱立倫是另有算計，或是苦心造詣？還要繼續看下去。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
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同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。