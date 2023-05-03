台大財金畢業被騙271萬⋯⋯ im.B借貸媒合平台詐騙案為什麼那麼多投資人埋單？
我們想讓你知道的是
im.B當時的運作模式，是幫借不到錢的企業找原始放款人並做不動產抵押設定；之後，這原始放款人再將手上的債權、透過該平台小額小額的轉賣給一般投資人。這裡讓我們來糾正一下，幾個外行人的盲點：
文：傅恪恩
半夜滑手機，塗鴉牆終於推給我最近新聞熱頭上的im.B借貸平台苦主影片「台大財金畢業又怎樣？被騙271萬......」，早上和朋友聊了一下，加上看了幾篇見解都覺得搔不到癢處，想想還是決定花點時間給大家幾個基本概念。
這次事件依據目前現有的新聞資料，拼湊起來大概是說二胎借貸媒合平台im.B可能因資金缺口，近幾年開始製造假債權來吸引想要賺高利息被動收入的投資人，後來因為實在無力支付利息和本金，所以就爆了。目前上面疑似捲款逃跑，逾千名受害人，為了說好一定會回來卻一去不復返的投資本金，組織了自救會，希望能討回公道。
這裡先抓了一下目前還沒下架的網站首頁介紹：
「im.B借貸媒合平台結合律師、會計師、地政士（代書）及資深專業經理人共同打造堅實的經營團隊，平台成功整合認購與借貸的需求，打破一般民間二胎借款高利的迷思，以每月利息區間0.5～1.33％嘉惠借款人；同時平台藉由債權讓與的模式將利息分潤給認購會員創造穩定年化收益，讓認購人也能把閒錢活化進而獲得理想的報酬，讓理財真的變的好簡單！」
im.B在幹嘛？為什麼那麼多投資人埋單？
讓我們來捋一捋，im.B在幹嘛？說白了其實就是做二胎借貸媒合服務：去除銀行角色，投資人把錢投入平台，它會幫你媒合有二胎需求的借款人，然後再給你相對不錯的利息（網站上翻了幾頁物件，年化報酬6％-10.6％都有）。
im.B當時的運作模式，是幫借不到錢的企業找原始放款人並做不動產抵押設定；之後，這原始放款人再將手上的債權、透過該平台小額小額的轉賣給一般投資人。
那為什麼那麼多投資人埋單？除了名人效應，找了盛竹如代言（經紀人堅決不認），主要還是因為網站主打「不動產作為抵押品」，《民法》第 873 條：抵押權人，於債權已屆清償期，而未受清償者，得聲請法院，拍賣抵押物，就其賣得價金而受清償。大意就是如果借貸人還不出錢，我們還有不動產可以法拍清償。
二胎放款有不動產當擔保品，好賺又安全？
這裡讓我們來糾正一下，幾個外行人的盲點：
1. 放款時，對方有不動產來設定抵押權＝安心有保障？
今天我當放款金主，借款人有房子當擔保當然比沒有好，但是到底「好」多少？這得看這間房子的「肉（殘值）」還剩多少。舉例來說，這房子市值1000萬，銀行最高限額抵押權設定960萬，房貸目前繳了20萬。這時候你傻呼呼地去放款300萬，設定了第二順位抵押權，你覺得房子法拍就算拍到1000萬，你能夠拿回來多少？
發現問題了嗎？
第一，就算房子有設定抵押權，也不代表清償時輪得到你，大家還是得照順序，一個一個等前面分剩的。《民法》第874條：抵押物賣得之價金，除法律另有規定外，按各抵押權成立之次序分配之。其次序相同者，依債權額比例分配之。
第二，你以為分不到300萬粗抓至少還有220萬（1000-800（銀行房貸的設定金額，通常為貸款金額1.2倍）+20=220萬），這也是假的！因為國家要錢的順序一定在所有人的最前面，所以這220萬一開始就得先扣掉要繳的稅費（例如土增稅）。
第三，房子市值1000萬沒有錯，但誰告訴你法拍就保證可以拍到1000萬？
「你貪他的利息，他貪你的本金」這句在眾多詐騙故事裡的至理名言，在這裡依舊是金玉良言。如果放款人無法正確抓出「這物件的肉還剩多少」，而高估能借款金額，今天我如果是屋主，房子剩100萬殘值，你卻借我400萬，那我還還錢幹什麼，有設定抵押權我大不了就把房子倒給你，脫產就好了是吧！
2. 會借二胎的都是笨蛋？不！他們也會算哪家划算！
什麼叫做高利貸？讓我們引用《民法》第 205 條：約定利率，超過週年16％者，超過部分之約定，無效。簡單來說，除了當鋪，借款利率原則上一定得低於16％。這也就是為什麼網站上明寫著，放款每月利息0.5％-1.33％，因為換算年息就是6％-15.96％。
一般人要借二胎一定是首選銀行，利息比較低也相對安心，再來選租賃公司，再來選民間二胎業者（包含這裡說的平台）。原則上，越借不到錢越走頭無路，願意給的利息越高。那麼一輪一輪篩到平台上出現的客戶，你覺得會剩下什麼樣的人？
你說高風險高報酬，我拿個宣傳上的年息9％不算高吧？憑什麼只剩淘汰客戶。但孩子呀！你拿，平台也要拿呀！你確定兩邊加起要的利息數字，還能算不高嗎？
比起利息賺得少，二胎業者更擔心這件事
對於做二胎的人來說，擔心的往往不是利息賺得不夠多，而是眼光不夠好，估錯了肉有多少。今天如果肉很多，錢100％拿的回來，我降點利息搶單都有可能，畢竟二胎市場也是很競爭的；但如果剩得肉太少風險高，房子法拍後，借出去的錢真的沒法拿回來，雖然沒了房子還有一般債權，但誰不知道多數時候那根本沒屁用。
很多人都把這件事聚焦在後面的「龐氏騙局」，但我要說的是，投資小白玩二胎，說殘忍點，從開始就註定了賠錢是常態，因為你根本不知道你在玩什麼。
如同前述，有抵押權設定都有這麼多眉角了，更何況有些謄本上抵押權人根本不是你的名字？就像你閉著眼睛買股票一樣，如果連公司做什麼生意都不知道，就敢看高股息下單喊all in，嗯......
關於詐騙不斷，想給韭菜們的三個提醒
1. 「他看起來不缺這點小錢」這判斷可能只是你眼睛業障重！
桌上擺滿一綑綑鈔票、門口放滿一輛輛豪車，很多時候都只是擺給你看的道具。正如同Netflix前陣子的紀錄片《Tinder大騙徒》已經告訴過我們，天降一個揮金如土的鑽石王子，往往真相只是個從頭到尾花女人錢的愛情騙子。
2. 寧當一次肥羊，也別慘當一世肥羊
被騙過的人往往是詐騙集團眼中的上好名單，畢竟能夠被騙一次的人，往往容易被騙第二次。請不要玩自己不懂的東西，更不要賭自己原本手上沒有的籌碼，豪賭拚翻身，你可能飛黃騰達，但更有可能萬劫不復。
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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