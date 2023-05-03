台大財金畢業被騙271萬⋯⋯ im.B借貸媒合平台詐騙案為什麼那麼多投資人埋單？

文：傅恪恩

半夜滑手機，塗鴉牆終於推給我最近新聞熱頭上的im.B借貸平台苦主影片「台大財金畢業又怎樣？被騙271萬......」，早上和朋友聊了一下，加上看了幾篇見解都覺得搔不到癢處，想想還是決定花點時間給大家幾個基本概念。

這次事件依據目前現有的新聞資料，拼湊起來大概是說二胎借貸媒合平台im.B可能因資金缺口，近幾年開始製造假債權來吸引想要賺高利息被動收入的投資人，後來因為實在無力支付利息和本金，所以就爆了。目前上面疑似捲款逃跑，逾千名受害人，為了說好一定會回來卻一去不復返的投資本金，組織了自救會，希望能討回公道。

這裡先抓了一下目前還沒下架的網站首頁介紹：

「im.B借貸媒合平台結合律師、會計師、地政士（代書）及資深專業經理人共同打造堅實的經營團隊，平台成功整合認購與借貸的需求，打破一般民間二胎借款高利的迷思，以每月利息區間0.5～1.33％嘉惠借款人；同時平台藉由債權讓與的模式將利息分潤給認購會員創造穩定年化收益，讓認購人也能把閒錢活化進而獲得理想的報酬，讓理財真的變的好簡單！」

im.B在幹嘛？為什麼那麼多投資人埋單？

讓我們來捋一捋，im.B在幹嘛？說白了其實就是做二胎借貸媒合服務：去除銀行角色，投資人把錢投入平台，它會幫你媒合有二胎需求的借款人，然後再給你相對不錯的利息（網站上翻了幾頁物件，年化報酬6％-10.6％都有）。

im.B當時的運作模式，是幫借不到錢的企業找原始放款人並做不動產抵押設定；之後，這原始放款人再將手上的債權、透過該平台小額小額的轉賣給一般投資人。

那為什麼那麼多投資人埋單？除了名人效應，找了盛竹如代言（經紀人堅決不認），主要還是因為網站主打「不動產作為抵押品」，《民法》第 873 條：抵押權人，於債權已屆清償期，而未受清償者，得聲請法院，拍賣抵押物，就其賣得價金而受清償。大意就是如果借貸人還不出錢，我們還有不動產可以法拍清償。

二胎放款有不動產當擔保品，好賺又安全？

這裡讓我們來糾正一下，幾個外行人的盲點：

1. 放款時，對方有不動產來設定抵押權＝安心有保障？

今天我當放款金主，借款人有房子當擔保當然比沒有好，但是到底「好」多少？這得看這間房子的「肉（殘值）」還剩多少。舉例來說，這房子市值1000萬，銀行最高限額抵押權設定960萬，房貸目前繳了20萬。這時候你傻呼呼地去放款300萬，設定了第二順位抵押權，你覺得房子法拍就算拍到1000萬，你能夠拿回來多少？

發現問題了嗎？

第一，就算房子有設定抵押權，也不代表清償時輪得到你，大家還是得照順序，一個一個等前面分剩的。《民法》第874條：抵押物賣得之價金，除法律另有規定外，按各抵押權成立之次序分配之。其次序相同者，依債權額比例分配之。

第二，你以為分不到300萬粗抓至少還有220萬（1000-800（銀行房貸的設定金額，通常為貸款金額1.2倍）+20=220萬），這也是假的！因為國家要錢的順序一定在所有人的最前面，所以這220萬一開始就得先扣掉要繳的稅費（例如土增稅）。

第三，房子市值1000萬沒有錯，但誰告訴你法拍就保證可以拍到1000萬？

「你貪他的利息，他貪你的本金」這句在眾多詐騙故事裡的至理名言，在這裡依舊是金玉良言。如果放款人無法正確抓出「這物件的肉還剩多少」，而高估能借款金額，今天我如果是屋主，房子剩100萬殘值，你卻借我400萬，那我還還錢幹什麼，有設定抵押權我大不了就把房子倒給你，脫產就好了是吧！

2. 會借二胎的都是笨蛋？不！他們也會算哪家划算！

什麼叫做高利貸？讓我們引用《民法》第 205 條：約定利率，超過週年16％者，超過部分之約定，無效。簡單來說，除了當鋪，借款利率原則上一定得低於16％。這也就是為什麼網站上明寫著，放款每月利息0.5％-1.33％，因為換算年息就是6％-15.96％。

一般人要借二胎一定是首選銀行，利息比較低也相對安心，再來選租賃公司，再來選民間二胎業者（包含這裡說的平台）。原則上，越借不到錢越走頭無路，願意給的利息越高。那麼一輪一輪篩到平台上出現的客戶，你覺得會剩下什麼樣的人？

你說高風險高報酬，我拿個宣傳上的年息9％不算高吧？憑什麼只剩淘汰客戶。但孩子呀！你拿，平台也要拿呀！你確定兩邊加起要的利息數字，還能算不高嗎？

比起利息賺得少，二胎業者更擔心這件事

對於做二胎的人來說，擔心的往往不是利息賺得不夠多，而是眼光不夠好，估錯了肉有多少。今天如果肉很多，錢100％拿的回來，我降點利息搶單都有可能，畢竟二胎市場也是很競爭的；但如果剩得肉太少風險高，房子法拍後，借出去的錢真的沒法拿回來，雖然沒了房子還有一般債權，但誰不知道多數時候那根本沒屁用。

很多人都把這件事聚焦在後面的「龐氏騙局」，但我要說的是，投資小白玩二胎，說殘忍點，從開始就註定了賠錢是常態，因為你根本不知道你在玩什麼。

如同前述，有抵押權設定都有這麼多眉角了，更何況有些謄本上抵押權人根本不是你的名字？就像你閉著眼睛買股票一樣，如果連公司做什麼生意都不知道，就敢看高股息下單喊all in，嗯......

關於詐騙不斷，想給韭菜們的三個提醒

1. 「他看起來不缺這點小錢」這判斷可能只是你眼睛業障重！

桌上擺滿一綑綑鈔票、門口放滿一輛輛豪車，很多時候都只是擺給你看的道具。正如同Netflix前陣子的紀錄片《Tinder大騙徒》已經告訴過我們，天降一個揮金如土的鑽石王子，往往真相只是個從頭到尾花女人錢的愛情騙子。

2. 寧當一次肥羊，也別慘當一世肥羊

被騙過的人往往是詐騙集團眼中的上好名單，畢竟能夠被騙一次的人，往往容易被騙第二次。請不要玩自己不懂的東西，更不要賭自己原本手上沒有的籌碼，豪賭拚翻身，你可能飛黃騰達，但更有可能萬劫不復。