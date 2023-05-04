好市多冷凍莓果檢出A肝病毒：傳染途徑為何？感染會出現哪些症狀？

食藥署日前抽驗台灣好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」進口冷凍莓果，當中有莓果被檢出A型肝炎病毒陽性。究竟A型肝炎的傳染途徑為何？若是被感染，會出現哪些症狀呢？

A型肝炎為一存在已久的疾病，其流行與環境有密切關係，好發於衛生條件不佳的地區。其主要的傳染途徑是經口（亦稱糞口）感染，亦即食用遭A型肝炎病毒汙染之食物或水而感染。惟極少數病例會發生猛爆型肝炎，嚴重的話可能致死，A型肝炎的致死率約千分之三。

傳染方式

A型肝炎主要是經由糞口途徑傳播，其傳染途徑：

1. 攝入受污染的食物或水

A型肝炎可以透過食用、飲用受病毒污染的食物（包括冷凍或未經澈底煮熟的食物）或水而傳播。這些主要是發生在衛生條件差或個人衛生不佳的地區，最可能被污染的食品和飲料包含水果、蔬菜、貝類、冰和水。供水系統加氯消毒，可以殺死A型肝炎病毒，降低疫情發生的風險。

2. 人與人接觸傳染

當感染者沒有正確洗手，直接接觸其他物品或食物而造成感染。

父母或照顧者更換或清理受感染者的尿布或糞便前後，沒有正確洗手而造成感染。

此外，此病毒亦可以經由與感染者密切接觸而感染，例如：性接觸（包括同性間與異性間肛吻、肛交、口陰交等性接觸）。

3. 血液傳染

雖極為罕見，但國外曾有文獻報導，A型肝炎病毒可經由靜脈藥癮者共用針具或輸入潛伏期患者之血液等造成感染。

臨床症狀

症狀包含：突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等，數天之後發生黃疸。恢復期有時會拖延，但會完全康復不留後遺症。六歲以下兒童感染約有70％無臨床症狀或症狀輕微，而較大的兒童或成年人感染後，約70％會出現症狀，且通常臨床症狀的嚴重度會隨年齡增加而增加。

A型肝炎雖然不會導致慢性肝炎，但有10～15％的病人在急性發病後6個月內有可能症狀復發。A型肝炎的致死率低（約千分之三）；造成死亡的情形多半為猛爆型肝炎，通常發生於老年患者或慢性肝病患者（包括慢性B型、C型肝炎病毒感染者）。

預防方法

接種A型肝炎疫苗為最有效且安全的預防措施，完成兩劑疫苗接種（間隔6至12個月），免疫力可維持20年以上；如有免疫功能不足者，可經醫師評估接種三劑，以建立長期的免疫力。

A型肝炎疫苗的安全性及效益很高，完成2劑疫苗接種可提供長期的保護力。2018年起針對幼兒常規接種A型肝炎疫苗。（延伸閱讀：A型肝炎疫苗有哪些副作用？哪些人應該接種？誰不適合接種？ 一文詳解A肝疫苗）

針對沒有A型肝炎抗體保護的人及高風險族群，建議自費接種兩劑A型肝炎疫苗（兩劑間隔6至12個月），以預防可能的感染及傳播：

前往A型肝炎流行地區（例如非洲、南美洲、中國大陸、東南亞及南亞地區等，詳見衛生福利部疾病管制署國際旅遊防疫資訊）旅遊或工作者等。 特殊職業如廚師及餐飲食品從業人員、醫療照護者、嬰幼兒保育工作者。 患有慢性肝病、血友病、曾經移植肝臟的病人、靜脈藥癮者、男男間性行為者。

常規預防接種時程為出生滿12至15個月接種第一劑A型肝炎疫苗，間隔至少6個月接種第二劑。

此外，也應注意飲水及飲食衛生，不可生飲、生食，尤其是生蠔或水產貝類，應澈底煮熟再食用；處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染；保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前需正確洗手，以預防糞口途徑傳染。（延伸閱讀：愛吃「這些東西」小心A肝上身！ 疾管署警告「6症狀」快就醫）

另外食物製備者、醫療照護者、嬰幼兒照顧者等，應特別注意經常正確洗手，避免感染及傳播。並避免口對肛門的接觸、肛交行為等；性行為前洗淨陰部及肛門，並未能有效預防透過口肛交傳播A型肝炎。以及注意環境衛生及清潔。

潛伏期與傳染期

A型肝炎的潛伏期約為15至50天，平均為28至30天。

感染力最強的時間在潛伏期的後半期（即在產生臨床症狀前2至3週），會持續到出現黃疸後七天；無黃疸之病人，則為AST、ALT上升至最高峰後七天。大多數的病患在出現黃疸後1週即不具感染力。

感受性及抵抗力

由於嬰兒及學齡前兒童感染之黃疸發生率低，顯示輕微的傳染及無黃疸感染很普遍。感染後產生之抗體或可延續終生，因而終生有抵抗力。

感染後產生之抗體（anti-HAV IgG）可延續終生，因而終生有抵抗力。A型肝炎雖然不會導致慢性肝炎，但有10-15％的病人在急性發病後六個月內有可能症狀復發。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航