連續三年乾旱、五個消失雨季，東非瀕臨「飢荒」邊緣，「飢餓三十」代言人林柏宏抵達索馬利蘭，傳遞糧荒下的孩子心聲

今年邁入第34屆的飢餓三十人道救援行動，以「翻轉危飢·救要現在」為主題，持續援助國內外脆弱兒童需要，邀請林柏宏擔任代言人，歷經19小時飛行、轉機時間，於4/30（日）抵達索馬利蘭，關懷當地營養不良兒童及旱災下失去生計的牧民家庭，盼望將他們無助的心聲，傳遞給世人聽見，也號召更多人一同響應飢餓三十、捐出一日餐費，共同與時間賽跑搶救生命。

雨啊！請下到沒有水的地方吧

長期關注兒童權利、環境永續等公益議題的林柏宏，一直期待有機會為氣候變遷下首當其衝的弱勢兒童盡一分心力。「極端氣候使原本就很辛苦的家庭、孩子，面臨生存的挑戰，讓人很心疼，難以想像『飢荒』依然可能在地球另一端發生，因此想藉著我的眼光，帶大家認識索馬利蘭的真實狀態，幫助他們度過危機。」首度踏上非洲大陸的林柏宏，也希望帶給身處困境的當地孩子一些些力量：「我想陪他們玩、作他們的朋友，鼓勵他們在困乏的童年裡，依然保有突破難關的希望。」

第34屆飢餓三十人道救援行動，邀請林柏宏擔任代言人，以「翻轉危飢·救要現在」為主題，呼籲大眾持續援助國內外脆弱兒童需要

當飢餓危機發生，兒童往往承受更大風險，因為他們更容易消瘦（wasting，體重相對身高偏低），並因免疫系統減弱而喪生；即使倖存下來，身心發展也常遭受長遠的負面影響。世界展望會全球飢餓回應總監瑪麗（Mary Njeri）表示，糧荒迫使飢餓兒童上街尋找食物或乞討，少女懷孕的案例顯著增加，「兒童被迫輟學、受到性剝削、成為童工或選擇童婚。」自2022年4月以來，世界展望會已藉由旱災回應工作，在索馬利蘭及索馬利亞服務約120萬人，其中逾半數是兒童。

世上發生的危機，都與每一個人息息相關；即使是遠方的氣候變遷、東非的糧食危機，身在台灣的我們，總會在某一個時刻深受影響。邀請大家一起期待林柏宏從索馬利蘭帶回台灣的真實故事與心情分享，也呼籲大家即刻響應飢餓三十、搶救脆弱兒童，因為生命無法等待，而可以避免索馬利蘭與索馬利亞陷入災難性「飢荒」的時間，已所剩無幾。

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