黃子佼專欄事件：GPT4如何評價《天下雜誌》的道歉聲明？建議如何優化內容？
我們想讓你知道的是
藝人黃子佼2日晚間於臉書上發文，表示自己在《天下雜誌》撰寫的專欄文章，在未被告知的情況下被大幅刪減內文及修改標題，並且決定請辭專欄與取消和《天下雜誌》的合作。對此，《天下雜誌》也發表道歉聲明。如果是AI會怎樣評價跟道歉《天下雜誌》跟黃子佼事件呢？
藝人黃子佼2日晚間於臉書上發文，表示自己在《天下雜誌》撰寫的專欄文章，在未被告知的情況下被大幅刪減內文及修改標題，並且決定請辭專欄與取消和《天下雜誌》的合作。對此，《天下雜誌》也發表道歉聲明，指因內部窗口異動，因此未按內部標準程序，在出刊前與黃子佼先生進行確認與討論，對此致歉。
知名作家、文策智庫執行長何則文在其臉書上分享了一段與OpenAI GPT-4的對話。對話內容涉及近期備受關注的天下雜誌事件。何則文透過與GPT-4的對話，探討了如何優化道歉聲明以妥善處理此次事件。
他在對話中提出了給與天下道歉聲明評價與優化的要求，要求GPT-4從各個方面評估和完善道歉聲明的內容。GPT-4提供了一個更具說服力和同理心的道歉聲明。本文經過何則文授權轉載。
如果是AI，會怎樣評價跟道歉《天下雜誌》跟黃子佼事件呢？
- 則文：請你分析這篇道歉聲明，並給出一個分數、評價與優化建議。
GPT4：分析這篇道歉啟事後，我認為它的分數是7/10。以下是對道歉聲明的評價以及優化建議：
一、具體問題描述：雖然提到了內部窗口異動，但沒有詳細說明導致問題的具體原因。優化建議：提供更多背景信息，讓讀者了解問題的來龍去脈。
二、責任承擔：道歉啟事對問題負責，但沒有明確說明將如何為黃子佼先生和讀者補償。優化建議：提出具體的補償措施，例如重新刊登經過黃子佼先生確認的專欄文章。
三、改進措施：道歉啟事提到將對編輯訓練與流程控管進行檢討與優化，但未給出具體的行動計劃。優化建議：列出具體的改進措施和時間表，讓讀者和黃子佼先生看到誠意。
四、道歉深度：道歉啟事語氣真誠，但可能缺乏足夠的深度來表達歉意。優化建議：強調《天下雜誌》對此事件的重視程度，以及對黃子佼先生和讀者的尊重。
五、跟進措施：道歉啟事未提及未來將如何保持與黃子佼先生和讀者的聯繫，以確保類似問題不再發生。優化建議：提出與黃子佼先生保持密切聯繫的承諾，並定期向讀者報告改進措施的實施情況。
綜上所述，這篇道歉啟事在表達歉意、承擔責任和提出改進方面做得不錯，但仍有改進空間。在優化後，這篇道歉啟事將更具說服力，更能贏得讀者和黃子佼先生的理解與支持。
- 則文：那請你給出你心中9分的版本
GPT4：
【道歉啟事】
《天下雜誌》自2019年起邀請黃子佼先生撰寫Off學專欄，長期以來深受讀者好評。然而，由於內部人員調動，導致去年十月起的專欄文章未能按照內部標準程序，及時與黃子佼先生進行確認和討論。我們深感抱歉，並向黃子佼先生及所有讀者表示真誠的歉意。
我們理解黃子佼先生因此決定請辭專欄並取消與《天下雜誌》的合作，對此表示尊重和遺憾。為了彌補失誤，並確保類似事件不再發生，我們採取了以下具體措施：
- 重新評估並調整了內部編輯流程，以確保專欄文章在出版前均經過作者的確認與討論；
- 加強編輯團隊的培訓，提高對作者意圖的理解和尊重，並確保內容的準確性；
- 積極與黃子佼先生保持良好溝通，尊重其決定，並針對他的擔憂提供具體的解決方案，以期在未來能恢復合作關係；
- 建立定期匯報機制，向讀者更新改進措施的實施情況，並收集讀者的意見和建議，讓讀者和作者共同參與改進過程。
在此，我們再次向黃子佼先生表示由衷的歉意，並感謝他在過去四年間為《天下雜誌》所作的無私貢獻。
我們將以此次事件為鑒，不斷完善自身，為讀者帶來更高品質的內容。
同時，我們將努力挽回與黃子佼先生的信任，期待有朝一日能重新展開合作。
敬請黃子佼先生和廣大讀者諒解與支持。
- 則文：你怎麼評價自己給的版本？
GPT：現在這個版本在表達歉意、承擔責任、尊重作者決定、提出具體改進措施，以及針對黃子佼先生的擔憂提供具體的解決方案等方面都做得比較好。我認為可以給予9/10的分數。這個版本更具說服力，並嘗試在挽回信任方面作出努力。
結論：遇到事情可以跟GPT聊聊。
本文經何則文授權轉載，原文刊載於此
延伸閱讀
- 「OpenAI自動生成文章」成近期熱門話題，人類的寫作能力要被AI取代嗎？
- GPT-4可以做什麼Google辦不到的事？強大又便宜的自學工具，而且不會鬼話連篇
- 專家談GPT-4：Google是圖書館員，ChatGPT是口譯員，腦補是難免的
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
AI浪潮來襲，雲端大鬧人才荒：即刻報名AWSome Day線上雲端培訓日，加值成為AI時代搶手新人才！
我們想讓你知道的是
當雲端與AI技術逐漸成為企業標配，「認識雲端」已然成為了工作者或求職者的關鍵素養。若想不落人後，歡迎免費報名臺灣雲端服務商AWS於5月31日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」，將雲端基礎技術、概念與服務，以及時下的熱門AI應用一次掌握！
近年，人工智慧（AI）與機器學習（ML）進展到前所未有的高度，一波來勢洶洶的AI浪潮悄然成形，即將衝擊既有的產業型態。但你知道嗎？如果沒有強大的雲端技術支撐，AI如今可能無法如此普及興盛。因為「雲端」與「AI」可說是相互依賴、相輔相成──成熟的雲端服務能替AI增添許多應用可能，而AI模型的強化，也會反過來讓雲端得以提供更多元的服務場景。
因此，當各大企業紛紛運用AI來處理、分析甚至預測數據，提高生產效率、優化產品或服務時，產業對於專業人才的需求也隨之提升，而其中能夠理解雲端，或是擁有雲端素養的人才，也成為企業爭相招攬的重點目標，甚至鬧起了「雲端人才荒」。
免費養成雲端基礎素養，機會就在此刻！
顯而易見，雲端與AI不只是未來趨勢，亦是企業更靈活地應對市場變化，取得競爭優勢的最佳方案，而身處其中的工作者們，對於雲端有所認識更是基礎中的基礎。若想豐富職場能力，或在未來產業佔有一席之地，雲端知識絕對是任何產業都不可不學的關鍵素養之一。
好消息是，為讓有意學習雲端的初學者深入認識雲端服務，AWS即將於5月31日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，AWS除了介紹雲端基本概念、運算及儲存服務、安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並展示AWS以機器學習驅動的雲端解決方案，幫助參與者探索業務創新的可能性。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白大翻身：完整雲端趨勢應用介紹，打造職場即戰力！
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容專為雲端小白量身打造，從雲端趨勢、技術實務、資安概念、雲端應用等基礎概念出發，延伸覆蓋物連網、機器學習等熱門技術領域。課程中，資深講師將會深入淺出的示範，讓毫無雲端基礎的參與者都能輕鬆使用高達200種的AWS服務，確保每一位參與者都能有所收穫。
課程結束後，參與者除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何活用雲端、掌握AI，為個人或公司帶來正面影響。無論是高級主管、擁有開發經驗的技術人員，還是對雲端服務感興趣的新鮮人，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野。此外，若您是新用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS雲造型悠遊卡」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年5月31日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。