2023/05/03,
社會

黃子佼專欄事件：GPT4如何評價《天下雜誌》的道歉聲明？建議如何優化內容？

黃子佼專欄事件：GPT4如何評價《天下雜誌》的道歉聲明？建議如何優化內容？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

藝人黃子佼2日晚間於臉書上發文，表示自己在《天下雜誌》撰寫的專欄文章，在未被告知的情況下被大幅刪減內文及修改標題，並且決定請辭專欄與取消和《天下雜誌》的合作。對此，《天下雜誌》也發表道歉聲明。如果是AI會怎樣評價跟道歉《天下雜誌》跟黃子佼事件呢？

藝人黃子佼2日晚間於臉書上發文，表示自己在《天下雜誌》撰寫的專欄文章，在未被告知的情況下被大幅刪減內文及修改標題，並且決定請辭專欄與取消和《天下雜誌》的合作。對此，《天下雜誌》也發表道歉聲明，指因內部窗口異動，因此未按內部標準程序，在出刊前與黃子佼先生進行確認與討論，對此致歉。

知名作家、文策智庫執行長何則文在其臉書上分享了一段與OpenAI GPT-4的對話。對話內容涉及近期備受關注的天下雜誌事件。何則文透過與GPT-4的對話，探討了如何優化道歉聲明以妥善處理此次事件。

他在對話中提出了給與天下道歉聲明評價與優化的要求，要求GPT-4從各個方面評估和完善道歉聲明的內容。GPT-4提供了一個更具說服力和同理心的道歉聲明。本文經過何則文授權轉載。

如果是AI，會怎樣評價跟道歉《天下雜誌》跟黃子佼事件呢？

  • 則文：請你分析這篇道歉聲明，並給出一個分數、評價與優化建議。

GPT4：分析這篇道歉啟事後，我認為它的分數是7/10。以下是對道歉聲明的評價以及優化建議：

一、具體問題描述：雖然提到了內部窗口異動，但沒有詳細說明導致問題的具體原因。優化建議：提供更多背景信息，讓讀者了解問題的來龍去脈。

二、責任承擔：道歉啟事對問題負責，但沒有明確說明將如何為黃子佼先生和讀者補償。優化建議：提出具體的補償措施，例如重新刊登經過黃子佼先生確認的專欄文章。

三、改進措施：道歉啟事提到將對編輯訓練與流程控管進行檢討與優化，但未給出具體的行動計劃。優化建議：列出具體的改進措施和時間表，讓讀者和黃子佼先生看到誠意。

四、道歉深度：道歉啟事語氣真誠，但可能缺乏足夠的深度來表達歉意。優化建議：強調《天下雜誌》對此事件的重視程度，以及對黃子佼先生和讀者的尊重。

五、跟進措施：道歉啟事未提及未來將如何保持與黃子佼先生和讀者的聯繫，以確保類似問題不再發生。優化建議：提出與黃子佼先生保持密切聯繫的承諾，並定期向讀者報告改進措施的實施情況。

綜上所述，這篇道歉啟事在表達歉意、承擔責任和提出改進方面做得不錯，但仍有改進空間。在優化後，這篇道歉啟事將更具說服力，更能贏得讀者和黃子佼先生的理解與支持。

  • 則文：那請你給出你心中9分的版本

GPT4

【道歉啟事】

《天下雜誌》自2019年起邀請黃子佼先生撰寫Off學專欄，長期以來深受讀者好評。然而，由於內部人員調動，導致去年十月起的專欄文章未能按照內部標準程序，及時與黃子佼先生進行確認和討論。我們深感抱歉，並向黃子佼先生及所有讀者表示真誠的歉意。

我們理解黃子佼先生因此決定請辭專欄並取消與《天下雜誌》的合作，對此表示尊重和遺憾。為了彌補失誤，並確保類似事件不再發生，我們採取了以下具體措施：

  1. 重新評估並調整了內部編輯流程，以確保專欄文章在出版前均經過作者的確認與討論；
  2. 加強編輯團隊的培訓，提高對作者意圖的理解和尊重，並確保內容的準確性；
  3. 積極與黃子佼先生保持良好溝通，尊重其決定，並針對他的擔憂提供具體的解決方案，以期在未來能恢復合作關係；
  4. 建立定期匯報機制，向讀者更新改進措施的實施情況，並收集讀者的意見和建議，讓讀者和作者共同參與改進過程。

在此，我們再次向黃子佼先生表示由衷的歉意，並感謝他在過去四年間為《天下雜誌》所作的無私貢獻。

我們將以此次事件為鑒，不斷完善自身，為讀者帶來更高品質的內容。

同時，我們將努力挽回與黃子佼先生的信任，期待有朝一日能重新展開合作。

敬請黃子佼先生和廣大讀者諒解與支持。

  • 則文：你怎麼評價自己給的版本？

GPT：現在這個版本在表達歉意、承擔責任、尊重作者決定、提出具體改進措施，以及針對黃子佼先生的擔憂提供具體的解決方案等方面都做得比較好。我認為可以給予9/10的分數。這個版本更具說服力，並嘗試在挽回信任方面作出努力。

結論：遇到事情可以跟GPT聊聊。

本文經何則文授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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