《減齡．抗發炎》：兒茶素有「天然人體保鮮劑」之稱，想要抗老化喝綠茶最有效

文：張大力

茶、咖啡的抗氧化明星成分

喜歡茶還是咖啡？今天我們將介紹這兩種飲料的好處，可以選擇最適合自己的一種。

茶還是咖啡？我們的選擇通常取決於我們的個人品味，咖啡和茶的特性或效果。飲用這兩種飲料對健康有很多好處，過量飲用會導致睡眠問題。假設劑量適當，它們可以預防疾病，並且通過健康的生活習慣和均衡的飲食，抗氧化的優點可以降低慢性發炎和疾病發生率。

茶和咖啡的明星抗老化成分：咖啡含有咖啡因，茶含有茶鹼兒茶素。兩者都具有抗氧化特性，可以保護我們免受自由基的侵害。然而，在茶的情況下，這種作用會降低膽固醇水準，而在咖啡的情況下，它可以調節血糖水平。

咖啡與茶的養生之道

茶富含兒茶素，兒茶素是類黃酮家族中非常強大的抗氧化劑，有助於保護我們免受許多疾病的侵害。各種類型的茶對健康非常有益，其中綠茶含有的兒茶素，是在其他植物中都找不到與其相比的含量。

由於茶含有類黃酮，因此有助於預防心血管疾病：這些分子改善血液流動和動脈的靈活性。每天三杯茶，綠茶可降低百分之三十六的心血管疾病風險（紅茶可降低百分之十三），像是助於降低動脈斑塊的形成、防止低密度脂蛋白膽固醇氧化，也降低智力因年齡增長而下降的機率。

茶中的單寧酸在用餐期間攝取時，會降低身體百分之六十至七十對鐵的吸收率。因此，對於缺鐵的人來說，要避免在用餐前喝茶，以免富含鐵的食物和茶的單寧酸相互抵銷，可以於飯後半小時再喝茶。

每天三杯茶，變得更年輕？

在這個追求快速的年代，泡茶能夠讓身心靈緩慢下來。在台灣，茶飲一直都是多數人選擇的飲料，無論是手搖飲料店、便利超商，茶飲一直都是熱銷飲品，顯示茶飲文化深植台灣人的心。

前面有提到，人的老化與自由基有關，而茶葉裡的多酚類化合物就具抗氧化的作用，因此喝茶可以起到抗老化的效果。多酚類（Tea Polyphenols）在茶葉中佔百分之二十至三十五左右，按照化學結構可以分成黃烷醇類、花色苷類、黃酮類、黃酮醇類、酚酸類等，其中又以含量最高的百分之七十的黃烷醇類物質兒茶素最廣為人知。

茶葉的成分主要除了兒茶素之外，亦含有咖啡因、礦物質、胺基酸及維生素E、B、C、K等營養物質，喝過的茶葉更可以再利用當空氣中的芳香療法與殺菌除臭，而茶葉中的多項珍貴元素，更可以養顏美容、紓壓。

有多項研究發現，喝茶可降低膽固醇濃度、降血壓、改善心血管疾病、減少黑色素沉澱、抗氧化、預防骨質疏鬆、預防蛀牙等作用。

此外，有「天然人體保鮮劑」之稱的兒茶素是茶類當中最重要的健康成分，約佔百分之十八至三十六的含量，是茶葉中最主要的抗氧化物質。除了具有抗氧化、降低血管硬化風險，穩定、控制血糖，部分研究還發現，兒茶素還有抗癌潛力。

在我們常飲用的茶類中，以綠茶、烏龍茶以及紅茶最為常見，但這些茶的多酚類含量都不一樣，綠茶的兒茶素含量最多，烏龍茶次之，兒茶素含量最少的是紅茶，因此想要抗老化，以綠茶最為有效。

Dr. Chang醫學知識袋．這樣喝出茶的抗氧化成分

茶葉中含有的兒茶素會隨著發酵過程被氧化掉，發酵越久的茶，兒茶素越少，喝綠茶是兒茶素含量多的好方法。

飲茶時可以添加檸檬、薄荷、醃梅子等，增加兒茶素的吸收率。

書籍介紹

本文摘錄自《減齡．抗發炎：張大力院長の減齡餐盤，60兆細胞青春抗老活力》，博思智庫出版

作者：張大力

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Photo Credit：博思智庫

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航