2023/05/03,
政治

香港維園足球場6月4日獲建制派團體申請租用，「六四」紀念集會難舉行

香港維園足球場6月4日獲建制派團體申請租用，「六四」紀念集會難舉行
圖為2022年6月4日香港維園足球場情況｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

「六四事件」周年日臨近，據報香港有親政府團體已申請於6月初租用維園，屆時其他人士難使用。《明報》引述前支聯會秘書蔡耀昌說，過去30多年，「六四」期間除了支聯會，沒有其他人租用維園，形容今年情況「罕有」、「奇特」，令人不得不懷疑佔用場地有政治目的。

（中央社）北京「六四事件」周年日臨近，香港各界又開始關注當晚是否有人在維多利亞公園舉辦悼念活動，但據報導，親政府建制派團體已申請於6月初租用維園，屆時泛民主派人士不可能使用。

今年是「六四事件」34週年，自1989年北京民運爆發後，泛民每年6月4日晚都會以香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）名義租用維園多個足球場，並舉辦「六四」燭光晚會，而當局都會批准支聯會租用。

2019年香港爆發「反送中」運動後隔年，警方連續三年以防疫等理由禁止集會，又引用公安條例關閉維園足球場，但期間仍有泛民人士自行到維園聚集。

對於今年維園的租用情況，《明報》今天報導，目前已有建制派社團申請租用維園部分足球場舉辦活動，時間橫跨6月4日；維園其他足球場則要進行維修。

換言之，在6月4日當天，維園的足球場已出租或進行維修，沒有多餘空間可供其他團體使用。

報導引述前支聯會秘書蔡耀昌說，過去30多年，「六四」期間除了支聯會，沒有其他人租用維園，形容今年情況「罕有」、「奇特」，令人不得不懷疑佔用場地有政治目的。

報導同時引述立法會議員狄志遠說，不揣測維園於6月4日被租用及維修的動機，但這種情況難免令人聯想到與「六四」有關。

他呼籲政府公開說明，在《香港國安法》之下，港人能否公開悼念「六四」，又表示「紅線講得清楚一點，合法就努力去做，不合法相信無人會以身試法」。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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