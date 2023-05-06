中國對非洲國家放貸利息偏高，無力償還的貸款已經佔到總額的60％

文：德國之聲中文網（IfW、路透社、法新社）

位於德國基爾的世界經濟研究所（IfW）週二（5月2日）發表的一份關於非洲債務的研究報告稱，中國金融機構向非洲國家放貸的平均利率為3.2％。而其它公共機構，如世界銀行、國際貨幣基金組織和其他國家向非洲融資者索要的平均利率僅為1.1％。

其中德國和法國對非洲貸款的平均利率是1.7％，已經相對較高。日本對非洲國家的貸款利率最低，為0.5％。

對於非洲國家來說，從私營機構融資成本非常高昂，利率甚至可能達到10％。這些私營機構包括非洲國家國債的購買方，比如投資基金。報告稱，非洲國家向私營投資者融資的利率平均為6.2％。

「許多國家同時從私有的和公共的債權方借貸，這意味著，最終由納稅人支付了私營投資者和中國銀行的盈利」，世界經濟研究所的債務問題專家特雷貝什（Christoph Trebesch）表示。

研究還指出，私營和公共機構向非洲貸款的利率差明顯擴大。在2000年代，利率差僅為0.5％到1％，而如今已經擴大到5個百分點。原因是資本市場上非洲國家國債的利率顯著上升，而公共機構目前放貸的利率與之前相比甚至有所下降。

納稅人買單

「從私營機構借貸的利息負擔上升，尤其讓較貧窮的非洲國家面臨的壓力加大。」特雷貝什指出，包括埃及和肯亞在內的不少國家，既從私人投資者，也從公共機構大規模借貸。由此，實際上來自公共機構的較低息的貸款在橫向支付對沖基金的高盈利。「中國對非洲國家的貸款情況也類似，其中一部分是借助西方低息的發展援助貸款來償還的。」

根據世界經濟研究所的報告，過去20年中，部分非洲國家經濟增長率相當高，導致資本需求增加，例如在基礎設施領域。從2000年的共50筆貸款、金額100億美元，增長到2020年的80筆貸款、金額超過800億美元。

2000年時，來自資本市場和中國的貸款比例還很低，但在2010年左右非洲掀起的貸款高潮中，投資基金和中國的銀行則扮演了關鍵的角色。在某些年份，它們的貸款佔到非洲國家貸款總額的四分之一到將近一半。

IfW關於非洲債務的評估報告依據的基礎，是該研究所匯總的一套「非洲債務資料庫」（Africa Debt Database），其中包括2000年到2020年間與50多個公共和私營債權方交易的7400筆貸款和國債，總金額達7900億美元。

償還有問題

今年3月底，該研究所與哈佛甘迺迪學院和世界銀行共同發布的另一項研究顯示，中國銀行在「一帶一路」框架內向發展中國家發放的貸款，部分面臨相關國家無力償還的困境。2022年遇到償還問題的貸款已經佔中國境外貸款總數的60％， 而在2010年這一比例還僅為5％。

世界經濟研究所的專家介紹，為了避免出現償付中斷的情況，中國向一些國家提供新一輪應急貸款。至2021年底，中國已向22個國家提供了128筆應急貸款，金額2400億美元，主要是以延長償付期限以及新貸款的形式。

報告指出，這樣做也是為了避免中國的銀行陷入債務危機。這從對不同國家的態度可以看出。中國向中等收入國家的借貸達5000億美元，在境外貸款中佔了最大比重。因此北京首先希望避免這些國家出現無力支付。而向低收入國家的貸款只佔總量的近五分之一，對中國銀行系統的穩定性不構成威脅，因此這些國家很少獲得中國的新貸款。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航