2023/05/06,
非洲

中國對非洲國家放貸利息偏高，無力償還的貸款已經佔到總額的60％

中國對非洲國家放貸利息偏高，無力償還的貸款已經佔到總額的60％
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一項最新研究顯示，非洲國家從中國銀行貸款所償付的利息明顯高於向世界銀行一類的公共金融機構。而此前已有研究指出，越來越多的發展中國家無力償還中國債務。

文：德國之聲中文網（IfW、路透社、法新社）

位於德國基爾的世界經濟研究所（IfW）週二（5月2日）發表的一份關於非洲債務的研究報告稱，中國金融機構向非洲國家放貸的平均利率為3.2％。而其它公共機構，如世界銀行、國際貨幣基金組織和其他國家向非洲融資者索要的平均利率僅為1.1％。

其中德國和法國對非洲貸款的平均利率是1.7％，已經相對較高。日本對非洲國家的貸款利率最低，為0.5％。

對於非洲國家來說，從私營機構融資成本非常高昂，利率甚至可能達到10％。這些私營機構包括非洲國家國債的購買方，比如投資基金。報告稱，非洲國家向私營投資者融資的利率平均為6.2％。

「許多國家同時從私有的和公共的債權方借貸，這意味著，最終由納稅人支付了私營投資者和中國銀行的盈利」，世界經濟研究所的債務問題專家特雷貝什（Christoph Trebesch）表示。

研究還指出，私營和公共機構向非洲貸款的利率差明顯擴大。在2000年代，利率差僅為0.5％到1％，而如今已經擴大到5個百分點。原因是資本市場上非洲國家國債的利率顯著上升，而公共機構目前放貸的利率與之前相比甚至有所下降。

納稅人買單

「從私營機構借貸的利息負擔上升，尤其讓較貧窮的非洲國家面臨的壓力加大。」特雷貝什指出，包括埃及和肯亞在內的不少國家，既從私人投資者，也從公共機構大規模借貸。由此，實際上來自公共機構的較低息的貸款在橫向支付對沖基金的高盈利。「中國對非洲國家的貸款情況也類似，其中一部分是借助西方低息的發展援助貸款來償還的。」

根據世界經濟研究所的報告，過去20年中，部分非洲國家經濟增長率相當高，導致資本需求增加，例如在基礎設施領域。從2000年的共50筆貸款、金額100億美元，增長到2020年的80筆貸款、金額超過800億美元。

2000年時，來自資本市場和中國的貸款比例還很低，但在2010年左右非洲掀起的貸款高潮中，投資基金和中國的銀行則扮演了關鍵的角色。在某些年份，它們的貸款佔到非洲國家貸款總額的四分之一到將近一半。

IfW關於非洲債務的評估報告依據的基礎，是該研究所匯總的一套「非洲債務資料庫」（Africa Debt Database），其中包括2000年到2020年間與50多個公共和私營債權方交易的7400筆貸款和國債，總金額達7900億美元。

償還有問題

今年3月底，該研究所與哈佛甘迺迪學院和世界銀行共同發布的另一項研究顯示，中國銀行在「一帶一路」框架內向發展中國家發放的貸款，部分面臨相關國家無力償還的困境。2022年遇到償還問題的貸款已經佔中國境外貸款總數的60％， 而在2010年這一比例還僅為5％。

世界經濟研究所的專家介紹，為了避免出現償付中斷的情況，中國向一些國家提供新一輪應急貸款。至2021年底，中國已向22個國家提供了128筆應急貸款，金額2400億美元，主要是以延長償付期限以及新貸款的形式。

報告指出，這樣做也是為了避免中國的銀行陷入債務危機。這從對不同國家的態度可以看出。中國向中等收入國家的借貸達5000億美元，在境外貸款中佔了最大比重。因此北京首先希望避免這些國家出現無力支付。而向低收入國家的貸款只佔總量的近五分之一，對中國銀行系統的穩定性不構成威脅，因此這些國家很少獲得中國的新貸款。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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