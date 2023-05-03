國際特赦組織使用AI生成照片引發熱議，以保障民眾人身安全為由是否合理？
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針對為何使用AI生成圖像，國際特赦組織表示：這是為了保護參與示威的抗議者，不被國家識別和追蹤。一名抗議者也出面表示，隱藏抗議者的身份有助於保護他們，並降低他們被跨大指控而入獄的風險。
結合《衛報》與《Pedestrian》報導，人權組織「國際特赦組織」於社交媒體上，發表哥倫比亞警察暴力的報告時，使用AI生成圖片，引爆爭議。攝影記者和媒體學者指出，使用AI生成圖片大幅削減了該組織的可信度，並助長假新聞風氣，不過國際特赦組織則反駁，使用AI生成圖片是為了保護示威者，避免示威者被哥倫比亞政府識別、追蹤，進而遭到政治清算。
國際特赦組織美洲分會主任羅薩斯（Erika Guevara Rosa）表示，為了避免外界對AI生成圖片的批評，分散對哥倫比亞受害者的支持和關注，國際特赦組織已經刪除相關的假照片。
哥倫比亞警方血腥鎮壓人民示威
2021年，哥倫比亞民眾因不滿政府的稅制改革計畫，發起全國罷工並走上街頭示威遊行。國際特赦組織指出，哥國警方在鎮壓該起全國性抗議活動中，犯下數百起侵犯人權的案件，包括性侵、酷刑和暴力等罪行。
聯合國報告指出，在鎮壓中，至少有38名平民被軍警殺害，且有婦女被押到建築物內被多名警察輪流性侵。
國際特赦組織呼籲各國關注此案，並敦促哥倫比亞警方停止打壓人民的表達自由，他們的研究也提高了人們對哥倫比亞警察高壓手段的認識，並促使越來越多人接受改革的必要性。
不過雖然哥倫比亞警方對民眾、婦女的暴行確實存在，但國際特赦組織用來倡議這一問題的照片卻並非真實，也引來記者和媒體學者的不滿。
有圖沒真相：AI生成圖片助長假新聞、對記者不尊重？
針對此事件，攝影記者和媒體學者警告，使用AI生成的圖像，可能會破壞國際特赦組織自己的可信度、助長假新聞，並使全球的陰謀論者和不信任新聞的人，更加壯大。
此外，由於AI生成圖像是使用記者過去拍攝的照片，再將其拼湊在一起創造新的圖片，因此使用AI生成圖像也有剽竊嫌疑。
駐哥倫比亞首都波哥大記者托雷斯（Juancho Torres）表示：「我們生活在一個假新聞充斥的時代，人們不斷質疑媒體的可信度。人工智慧會撒謊，當你開始發佈人工智慧創造的圖像時，你有什麼樣的可信度？」
此外，托雷斯表示，國際特赦組織使用AI生成圖像，是對在前線報導抗議活動攝影記者的一種侮辱。
托雷斯怒指：「記者的力量在於重現真實和他們所看到的景象——在全國罷工期間，許多記者和攝影師冒著生命危險去做這件事，我有一個朋友為此失去了一隻眼睛。使用AI生成圖像，不僅抹殺了真實，也讓記者失去了與人們之間的聯繫。」
使用AI生成圖片，是保護當事人生命安全的必要手段？
針對為何選擇使用AI生成圖像，國際特赦組織提出了一個重要觀點：這是為了保護真正參與示威的抗議者，不被國家識別和追蹤。
一名在抗議中遭哥倫比亞警方槍擊導致左眼失明的抗議者塞拉（Gareth Sella），也出面肯定了國際特赦組織的做法。他指出，隱藏抗議者的身份，有助於保護他們，並降低他們被跨大指控、加重罪責而入獄的風險。
塞拉表示：「正如聯合國所記錄的那樣，政府持續追捕抗議者，有100多人被關進監獄，其中許多人被冠上不實的罪名及不成比例的刑罰，例如恐怖主義。隱藏我們的身份是明智的，因為兩年過去了，我們持續生活在恐懼中，我們擔心自己可能隨時會被監禁，甚至警方會在街上追捕我們。」
國際特赦組織也指出，為了避免誤導大眾，該組織使用AI生成圖片時，都有說明它們是由AI製作而成的。
國際特赦組織表示：「我們確實認真對待批評，並會持續努力，以確保我們更佳理解使用AI生成圖片的影響，以及此類技術所帶來的道德困境。」
新聞來源
- Amnesty International criticised for using AI-generated images（The Guardian）
- Amnesty International Used AI-Generated Images In A Campaign & It’s Caused A Heated Debate（Pedestrian）
- Colombia must urgently reform how it polices protests to avoid further human rights violations – UN report（United Nation）
- Colombia: The National Police must be comprehensively reformed（Amnesty International）
延伸閱讀
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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