國際特赦組織使用AI生成照片引發熱議，以保障民眾人身安全為由是否合理？

結合《衛報》與《Pedestrian》報導，人權組織「國際特赦組織」於社交媒體上，發表哥倫比亞警察暴力的報告時，使用AI生成圖片，引爆爭議。攝影記者和媒體學者指出，使用AI生成圖片大幅削減了該組織的可信度，並助長假新聞風氣，不過國際特赦組織則反駁，使用AI生成圖片是為了保護示威者，避免示威者被哥倫比亞政府識別、追蹤，進而遭到政治清算。

國際特赦組織美洲分會主任羅薩斯（Erika Guevara Rosa）表示，為了避免外界對AI生成圖片的批評，分散對哥倫比亞受害者的支持和關注，國際特赦組織已經刪除相關的假照片。

哥倫比亞警方血腥鎮壓人民示威

2021年，哥倫比亞民眾因不滿政府的稅制改革計畫，發起全國罷工並走上街頭示威遊行。國際特赦組織指出，哥國警方在鎮壓該起全國性抗議活動中，犯下數百起侵犯人權的案件，包括性侵、酷刑和暴力等罪行。

聯合國報告指出，在鎮壓中，至少有38名平民被軍警殺害，且有婦女被押到建築物內被多名警察輪流性侵。

國際特赦組織呼籲各國關注此案，並敦促哥倫比亞警方停止打壓人民的表達自由，他們的研究也提高了人們對哥倫比亞警察高壓手段的認識，並促使越來越多人接受改革的必要性。

不過雖然哥倫比亞警方對民眾、婦女的暴行確實存在，但國際特赦組織用來倡議這一問題的照片卻並非真實，也引來記者和媒體學者的不滿。

有圖沒真相：AI生成圖片助長假新聞、對記者不尊重？

針對此事件，攝影記者和媒體學者警告，使用AI生成的圖像，可能會破壞國際特赦組織自己的可信度、助長假新聞，並使全球的陰謀論者和不信任新聞的人，更加壯大。

此外，由於AI生成圖像是使用記者過去拍攝的照片，再將其拼湊在一起創造新的圖片，因此使用AI生成圖像也有剽竊嫌疑。

駐哥倫比亞首都波哥大記者托雷斯（Juancho Torres）表示：「我們生活在一個假新聞充斥的時代，人們不斷質疑媒體的可信度。人工智慧會撒謊，當你開始發佈人工智慧創造的圖像時，你有什麼樣的可信度？」

By using AI-generated photos of police brutality in Colombia, Amnesty International is practically begging atrocity-deniers to call them liars. Either use the work of brave photojournalists, or use actual illustrations. AI-generated photos just undermine trust in your findings https://t.co/S6A2otSNy5 — Molly Crabapple🇵🇷 (@mollycrabapple) May 2, 2023

此外，托雷斯表示，國際特赦組織使用AI生成圖像，是對在前線報導抗議活動攝影記者的一種侮辱。

托雷斯怒指：「記者的力量在於重現真實和他們所看到的景象——在全國罷工期間，許多記者和攝影師冒著生命危險去做這件事，我有一個朋友為此失去了一隻眼睛。使用AI生成圖像，不僅抹殺了真實，也讓記者失去了與人們之間的聯繫。」

It also devalues the work of all those brave reporters and photographers who have spent decades documenting human rights violations (and whose images were probably used to train the software used here) ... 2/3 — Roland Meyer (@bildoperationen) May 1, 2023

使用AI生成圖片，是保護當事人生命安全的必要手段？

針對為何選擇使用AI生成圖像，國際特赦組織提出了一個重要觀點：這是為了保護真正參與示威的抗議者，不被國家識別和追蹤。

一名在抗議中遭哥倫比亞警方槍擊導致左眼失明的抗議者塞拉（Gareth Sella），也出面肯定了國際特赦組織的做法。他指出，隱藏抗議者的身份，有助於保護他們，並降低他們被跨大指控、加重罪責而入獄的風險。

塞拉表示：「正如聯合國所記錄的那樣，政府持續追捕抗議者，有100多人被關進監獄，其中許多人被冠上不實的罪名及不成比例的刑罰，例如恐怖主義。隱藏我們的身份是明智的，因為兩年過去了，我們持續生活在恐懼中，我們擔心自己可能隨時會被監禁，甚至警方會在街上追捕我們。」

國際特赦組織也指出，為了避免誤導大眾，該組織使用AI生成圖片時，都有說明它們是由AI製作而成的。

國際特赦組織表示：「我們確實認真對待批評，並會持續努力，以確保我們更佳理解使用AI生成圖片的影響，以及此類技術所帶來的道德困境。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺