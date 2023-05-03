2023/05/03,
印太

寮國政治活動家於首都咖啡廳遭槍殺，異議人士人身安全堪憂

寮國政治活動家於首都咖啡廳遭槍殺，異議人士人身安全堪憂
寮國政治運動家Anousa Luangsuphom。 Photo Credit: Anousa Luangsuphom臉書

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寮國25歲政治運動家Anousa Luangsuphom先前在永珍的一家咖啡廳遭不明男子槍殺，並在送往醫院的過程中不幸身亡。此案件再度引起外界對於寮國異議人士人身安全的擔憂。

據《寮國時報》報導，4月29日，現年25歲的寮國知名政治運動家Anousa Luangsuphom在首都永珍尚塔布利區的一家咖啡館遭槍殺。

槍擊發生於當日晚上10點39分左右，咖啡廳的監視器影像中，一名身穿棕色長袖襯衫、頭戴黑色帽子的男子向店員稍做詢問後便進入咖啡廳，隨即向坐在地板上的Luangsuphom開了兩槍後從後門逃跑。Luangsuphom在送往醫院的路途上過世，而驗屍報告顯示他身中兩槍，臉部兩側及胸部各有一個彈孔，槍手至今身分不明。

該段影像在則在寮國網路社群廣為瘋傳並引起眾怒，寮國官媒針對此案已進行相關報導，但當局尚未宣布對Luangsuphom遇害一事展開調查。人權觀察組織便公開敦促寮國政府應緊急對Luangsuphom之死進行可信即公正的調查，並將所有涉案人員繩之以法。

據《人權觀察》，Anousa Luangsuphom為寮國著名政治活動家，是寮國少數經常公開表達批評政府的人之一，他經營的臉書專頁「ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄີບອດ（由鍵盤驅動）」是寮國人民表達對政府不滿的熱門平台，包括批評共產當局的貪汙和對基本自由的限制。

人權觀察亞洲部主任Elaine Pearson指出，此次暗殺事件顯示了一項令人毛骨悚然的事實，也就是寮國，沒有任何一個批評政府的人是安全的。

此外，人權觀察還譴責寮國政府向來「明顯漠視」政府批評者、人權捍衛者和政治活動家等維權人士的遇害事件。其中包括民間社會領袖Sombath Somphone的強迫失踪，他於2012年在永珍被警方拘留，至今下落不明。

然而，即使是為躲避迫害而逃離至鄰國的維權人士也不安全，居住在泰國曼谷的社會運動家Od Sayavong自2019年8月起失踪，聯合國曾在2019年10月1日發表聲明，對Od的案件表示關切，但寮國的政府官員皆否認這兩起失蹤案與執政當局有關。而本次異議分子遭到殺害的案件，再度引起外界對於寮國政府的抨擊。

「政府對兇手明目張膽地殺害一名政治活動家的行為表現出如此明顯冷漠的態度，表明寮國正在進一步陷入無法無天的境地。」Pearson說，並呼籲長期提供寮國援助的捐助國政府、聯合國機構和多邊組織應公開向寮國領導人施壓，一同要求其調查Anousa Luangsuphom的暗殺事件。

BBC》則指出，共產黨統治的寮國是亞洲最貧窮的國家之一，幾乎沒有政治反對派或反對聲音的餘地。

美國政治倡導組織自由之家（Freedom House）表示，這個位於泰國和中國之間的內陸國家是一個一黨制國家，長期由寮國人民革命黨統治，並對批評國家的民眾使用法律限制和恐嚇手段。當今最高領導者為Thongloun Sisoulith，他在擔任15年副總理後，於2021年正式出任寮國總理。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：楊士範


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