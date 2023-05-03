寮國政治活動家於首都咖啡廳遭槍殺，異議人士人身安全堪憂
我們想讓你知道的是
寮國25歲政治運動家Anousa Luangsuphom先前在永珍的一家咖啡廳遭不明男子槍殺，並在送往醫院的過程中不幸身亡。此案件再度引起外界對於寮國異議人士人身安全的擔憂。
據《寮國時報》報導，4月29日，現年25歲的寮國知名政治運動家Anousa Luangsuphom在首都永珍尚塔布利區的一家咖啡館遭槍殺。
槍擊發生於當日晚上10點39分左右，咖啡廳的監視器影像中，一名身穿棕色長袖襯衫、頭戴黑色帽子的男子向店員稍做詢問後便進入咖啡廳，隨即向坐在地板上的Luangsuphom開了兩槍後從後門逃跑。Luangsuphom在送往醫院的路途上過世，而驗屍報告顯示他身中兩槍，臉部兩側及胸部各有一個彈孔，槍手至今身分不明。
該段影像在則在寮國網路社群廣為瘋傳並引起眾怒，寮國官媒針對此案已進行相關報導，但當局尚未宣布對Luangsuphom遇害一事展開調查。人權觀察組織便公開敦促寮國政府應緊急對Luangsuphom之死進行可信即公正的調查，並將所有涉案人員繩之以法。
據《人權觀察》，Anousa Luangsuphom為寮國著名政治活動家，是寮國少數經常公開表達批評政府的人之一，他經營的臉書專頁「ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄີບອດ（由鍵盤驅動）」是寮國人民表達對政府不滿的熱門平台，包括批評共產當局的貪汙和對基本自由的限制。
人權觀察亞洲部主任Elaine Pearson指出，此次暗殺事件顯示了一項令人毛骨悚然的事實，也就是寮國，沒有任何一個批評政府的人是安全的。
此外，人權觀察還譴責寮國政府向來「明顯漠視」政府批評者、人權捍衛者和政治活動家等維權人士的遇害事件。其中包括民間社會領袖Sombath Somphone的強迫失踪，他於2012年在永珍被警方拘留，至今下落不明。
然而，即使是為躲避迫害而逃離至鄰國的維權人士也不安全，居住在泰國曼谷的社會運動家Od Sayavong自2019年8月起失踪，聯合國曾在2019年10月1日發表聲明，對Od的案件表示關切，但寮國的政府官員皆否認這兩起失蹤案與執政當局有關。而本次異議分子遭到殺害的案件，再度引起外界對於寮國政府的抨擊。
「政府對兇手明目張膽地殺害一名政治活動家的行為表現出如此明顯冷漠的態度，表明寮國正在進一步陷入無法無天的境地。」Pearson說，並呼籲長期提供寮國援助的捐助國政府、聯合國機構和多邊組織應公開向寮國領導人施壓，一同要求其調查Anousa Luangsuphom的暗殺事件。
《BBC》則指出，共產黨統治的寮國是亞洲最貧窮的國家之一，幾乎沒有政治反對派或反對聲音的餘地。
美國政治倡導組織自由之家（Freedom House）表示，這個位於泰國和中國之間的內陸國家是一個一黨制國家，長期由寮國人民革命黨統治，並對批評國家的民眾使用法律限制和恐嚇手段。當今最高領導者為Thongloun Sisoulith，他在擔任15年副總理後，於2021年正式出任寮國總理。
新聞來源
- 25-Year-Old Man Fatally Shot in Vientiane Capital（寮國時報）
- Laos: Activist Gunned Down in Vientiane（人權觀察）
- Laos activist Anousa Luangsuphom killed in 'brazen' public shooting（BBC）
延伸閱讀
- 中寮鐵路的效益與隱憂：昆明至永珍一日生活圈成形，債務風險問題令外界關注
- 談寮國藝文政策：從1827年暹羅洗劫永珍金塔，金塔變黑塔說起
- 寮國將重啟邊境救經濟，新開通的中寮鐵路會帶來一線生機還是債務危機？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：楊士範
Tags：
讓你熱愛的事情成為日常生活的動能：五個小tips，實現理想生活
我們想讓你知道的是
今年即將邁入第二季，你為今年設定的新計劃進度如何？不妨透過本文步驟，檢視一下自己的狀態！
當我們回頭看看過去，往往能夠更認識自己！其中，包含了我們付出後所取得的成就，以及未完成的計劃！現在就來檢視計劃，確立我們正處在哪？離目標有多遠？才能敏捷調整，實現願望與目標，往更好的未來前進！
讓大谷翔平帶你認識計劃的魔力！
我們可以問問自己，想成為什麼樣的人？希望達到什麼樣的成就？然後將這些目標具體化。例如，想要在工作中獲得晉升，或者想要在健身方面取得更好的成績。確認自己的目標之後，再制定一個向前邁進的計劃，會幫助你更容易實現目標。
知名美國職棒投手大谷翔平曾經說過：「期待不是用來被滿足，而是要加以超越。」這句話可以用來描述制定縝密計劃的重要性！制定計劃可以幫助你收集、整理和分析相關資料，做出明智的決定，實現目標！同時也可以預先評估可能會遇到的風險，並保留微調的空間。當你遇到挑戰時，你會有充足的時間來好好思考，並且能夠迅速適應變化，以便實現更高的目標。
「莫急莫躁」，學歐普拉如何實現目標！
實現目標需要時間和耐心。別讓一時的失敗或挫折，成為放棄的理由。瑞典心理學家安德斯·艾瑞克森（Anders Ericsson），提出「10,000小時的練習」的概念。他認為，要在某個領域成為專家，關鍵在於長時間、持續而刻意的練習，才能掌握技能、養成習慣、提升水準，進而成為專家。在這10,000小時的練習過程中，會有挫折或是想要放棄的時候，這時是否有足夠耐心持續練習，決定了成功與否的結果。
美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）在22歲時被電視臺解雇，上司認為她不適合做電視節目。然而，她並沒有放棄，轉戰另一個電視臺並持續努力。雖然最初的聯合播報員工作不順遂，但她並未放棄，七年後成功成為以自己名字命名的脫口秀節目主持人，並成為日間節目的霸主長達25年。她的成功告訴我們，不要被一次失敗打倒，要堅持努力，找到自己的聲音，並找到人生中的好朋友。
不要跟學問過不去，愛因斯坦帶你繼續學習
學習是一段旅程，並不是每個人的道路都一樣，但同樣的是，不要在這條路上停下來，這將是一段一生受用的旅程，一如愛因斯坦曾說：「學習是種體驗，其他一切只是信息。」保持對目標相關領域的學習和探索，不只能增加知識和技能，還能讓熱情和動力持續不斷，督促你往前進步。即使不在目標領域中，持續學習也是擴展視野最好的方法，跳脫出既有的眼界、開闊思路、更能靈活地面對變動！
在資訊日新月異、斜槓成為日常的今天，安逸待在固定環境中，已經不再是一種令人羨慕的生活方式，就像是知名歌手蔡依林，她除了持續嘗試新的音樂風格和表演形式，挑戰各種極限和不可能之外，她也是小有名氣的翻糖蛋糕藝術家，曾在英國伯明罕舉行的國際翻糖蛋糕競賽，以「瑪麗蓮夢露」的造型蛋糕，勇奪Decorative exhibit組金牌，國際巨星如湯姆克魯斯、安室奈美惠等人，都曾收到蔡依林的翻糖作品。
從1%開始！三木谷浩史帶你實踐小步計劃
無論你的目標是什麼，都要確保每天都向前邁進一步，可以是一個小的行動，或一個小的改變，但每天都有進步，可以幫助你在達成目標的道路上保持前進。
樂天株式會社創辦人三木谷浩史有句名言：「1.01的365次方等於多少？」他用這個公式來計算每天進步1%，持續一年可以達到的成果——答案是「37」。這個每天邁進一小步的概念，放在投資中來看，就是複利的力量。
假設你有一百萬，這一百萬如果放著不動，30年後它還是一百萬，甚至會因為通膨而降低價值，但是如果利用這一百萬進行投資，以年利率為5％計算，經過三十年後，它會變成432萬。所以愛因斯坦才會說，複利是世界第八大奇蹟。
夥伴的力量：李安的成功關鍵
夥伴，無疑是夢想路上的精神支柱。在成名之前，導演李安決定忍痛放棄電影夢，妻子林惠嘉對他說：「記得你心裡的夢想。」聽到這句話的李安，感受到了鼓舞的力量，繼續在電影路上努力。在實現願望與目標的旅程上，有夥伴，我們就不寂寞。現在就一起檢視自己的狀態！把握時間，現在就用五大步驟，完成願望。中國人壽將支持陪伴，你的願望，我來陪練。