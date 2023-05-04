台灣民主有「人選之人」，香港區議會只剩「一人選之人」
我們想讓你知道的是
旅居台灣的香港媒體人曾志豪從台灣影集《人選之人－造浪者》談兩岸差距，感嘆香港區議會選舉「大幅減少直選議席」的作法開倒車，也說明在中國專制統治下，只有百姓，沒有公民。
文：曾志豪（香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣）
Netflix的台灣片集《人選之人－造浪者》上架，台灣人高呼「《黑金》後終於有談台灣選戰的片集了」，網路上政治金句橫飛，再對比中國大陸，豆瓣的評論被逼下架，不許談及這齣選舉劇集，明顯看到兩岸的分別，也是為何兩岸不能統一的關鍵：台灣都已經可以把選舉變成劇集拍攝了，中共還只能遮蔽選舉劇集。
台灣人已經進化到調侃候選人的競選謊言，中國人民還是只能聽到領導人的「重要講話」，選票都摸不著一片紙邊。
香港又如何？ 香港本來是和台灣並駕齊肩的選舉競爭者，每屆台灣的立委、總統選舉，香港的政治人物都會組團觀摩學習，雖然取經的實際效用不甚明顯，因為遊戲規則完全不同，但那時的香港人，至少可以期盼：總有一天，我們會像台灣人一樣，有自己的選票選出自己的總統。
再從眼角斜瞟中國大陸，心生同情：「你們可慘了，無自由無民主無選舉，只有百姓沒有公民。」
誰知風水輪流轉，當台灣的政黨輪替愈見成熟，香港突然發覺自己不進則退，不單和台灣漸行漸遠，甚至追貼中國，大開歷史倒車，公民快要變成百姓了。
香港改選制開倒車
最近政府改革區議會選舉方案，一句到尾：開倒車。大幅減少直選議席，重申引入間接選舉以及委任議席，又有資格審查，地區行政的撥款功能收歸政府，各區的區議會主席也由議員互選變成政務專員擔任，從結構上徹底把區議會變成政府的附庸機構，再不能代表市民有獨立的地位和政府溝通甚至反映民意。
其中最好笑是，地區直選只剩下20％，這個比例是什麼概念？回歸前殖民地年代，1982年的首屆區議會，議席由民選、官方指派（官守議員）以及委任議員所組成，但即使如此保守，民選的比例也有26.9％。
殖民地允許26.9％的直選聲音，而回歸後當家作主的香港政府，反而只容許20％直選成份。誰才把香港視為自己人？再者，港英年代的直選議席，沒有過多的資格審查，只要取得提名便可參選，直選議席是貨真價實的直選。
反觀今天李家超改良後的區議會直選議席，競選人要有資格審查，要保證「愛國者治港」。這和殖民地相比，又是奴僕主人的性質立見，至少港英年代沒有保證參選人要「愛英愛港」。各區議會主席由當區民政事務專員擔任，這是恢復到1982年的殖民區議會選舉的內容，當年的各區區議會主席就是由當區民政專員出任。
要留意，1985年，港英政府已經取消了這個「政府官員出任區議會主席」的做法。所以，2023的香港，是連1985年都不如。
至於間接選舉的議席，因為有40％的議席是由「地區委員會界別選舉」產生，這個所謂「界別選舉」，將由3個地方委員會互選產生，而這3個委員會的成員，是由特區政府委任。即是特首委任一批人，這批人再互選一批議員，所以等於是特區政府挑選一批人入區議會。
台灣人要理解區議會的角色，或許可以用里長這個身份去比較，但一般而言，台灣的里長權力好像更大，也更得到居民的尊重。香港的區議員，好多時候都沒有那種排難解紛的調停功能。更別提現在被「完善整治」的全新區議會。
如果台灣人問，為何要整治區議會？好好的讓民眾直選不是很好嗎？答案是，專制政權就是不喜歡權力不在自己控制之中。2019年的區議會選舉，因為反送中的運動，許多香港人都借選舉來表達自己對警暴的不滿，所以投出了一個泛民取得接近9成議席的全壘打震撼表現，許多建制派保皇黨議員三振出局，嚇得北京臉也煞白。因為專制政權最不能容忍有人與他共享甚至爭奪權力，區議會「落入敵人之手」，那共產黨就要重新掌握。
而台灣人慣用的思維便是「在選舉落敗，便從選舉羸回」，小英失敗便捲土重來選舉，九合一大敗便在總統選舉討回來。共產黨不是，選舉失利，便改變遊戲規則，絕不允許你再嬴。於是層層關卡，審查資格，不喜歡不忠誠的人絕不容許參加遊戲，保證自己不會輸。
專制 vs. 民主
若問，為何共產黨如此害怕有競爭的選舉？看看《人選之人》開頭的劇情，候選人因為探訪民眾被狗咬，也因此惹上新聞。幕僚又要安撫狗主，又要強調候選人沒有做出過份行為激怒狗狗，又要保證不會提告狗主，甚至要買罐罐探訪狗主。
你當是做show也好，真心安慰也好，對專制政權而言，這是多麼麻煩多麼大的限制﹗我居然要為了這些「狗毛小事」做這些解釋說明動作﹗又要照顧一個咬傷自己民眾的心情﹗明明這些都是屁民，明明可以趕跑媒體、不理民意，甚至明明應該是民眾向我官老爺下跪道歉求饒的事，反過來，我一個官老爺要向屁民「慰問」？為什麼？因為權力不敵民主選舉，因為在民情監督之下，權力變得渺小。
又例如，女主角當年因為推撞了民眾，被人拍攝紀錄，還指責她是「暴力議員」，但女主角明明一肚子委屈，是那個民眾口出狂言侮辱人，我才保護自己推撞了一下，怎麼變成「暴力議員」？而且最重要，還要落選了？
若在中國大陸，推你又如何？搶你錄音筆也是等閒！誰敢多管閒事？誰敢逼老子道歉？誰敢諷刺我「暴力議員」？反正職位不是選舉產生，反正權力來源不是來自選民，權力毋須向民眾低頭。
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
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除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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