黃子佼專欄事件：媒體和企業的「改稿權力」不一樣，天下錯在哪？

這篇文章談的是這兩天在網路上延燒的藝人黃子佼與天下雜誌（網站）之間的改稿事件。簡單的說就是：

天下幾個月來大幅刪改專欄稿件，到了黃忍無可忍的程度 黃在Facebook上抱怨之後，被天下私下要求修改貼文 天下主編要求私下溝通，被黃拒絕 天下發出道歉貼文，但將責任歸於「窗口異動」

擷取自天下雜誌Facebook粉絲頁

我原本只是想將這篇短評貼在個人電子報《F大叔的日常通信》上，但因為這類改稿糾紛也經常出現在企業和委外作者、廣告公關公司、或是媒體之間，所以將觀點寫出來給大家參考。

不一樣的地方是，上述的事件發生在「付稿費的媒體和作者之間」，而企業比較常發生的是在「付費聘請寫企業文字的作者」；後者的業主對內容會有更高的主控權和修改權（因為後者的著作財產權通常屬於業主，前者屬於原作者），理論上完全可以要求「寫到我滿意為止」。

不過無論是哪一種，我還是會建議業主／媒體和作者要彼此尊重，在品質可以接受的前提之下，盡可能以「最小的合理修改」為原則。

經常發生在行銷和文案領域的類似狀況，是業主對於內部（也可能是外部）提出的行銷文案、或是廣告公關公司的提案有太多來自思考窠臼、企業框架、甚至「官大學問大」的意見，導致原本或許可用（只是可能要再經過精煉）的內容被改到面目全非。

此時我也會請業主持續溝通、尊重專業；愉快的溝通和創作過程，最後獲益的仍然是業主本身。

為什麼要改稿子？

我1988年開始做媒體、也開始當作者；改人家的稿子、也被改稿子。

媒體會大改作者稿子，通常是為了：

稿件整體品質和體例 符合媒體立場或風格 聳動強度不夠 篇幅問題 就是改上癮了

我自己只會因為第一條而改別人的稿，而且只改最低限度；如果稿子品質真的不行，我會跟作者溝通，不行就直接放棄。通常這樣都可以和平分手，不會浪費雙方時間。

品質和體例

品質是稿件刊登與否、媒體是否值得支付稿費的最高原則，而編輯存在的目的除了聯絡作者之類的相關事務之外，一切都應該以確保內容品質為最高原則。

而品質除了一般概念的理念清楚、文字通順之外，其次則是符合媒體（或企業）本身的品牌和核心價值，像是「揭露真相」、「促進產業發展」、「提供深入分析」之類的目的。

「體例」則是品質維護方法的一部分，也是我最常用的改稿原因；例如分段方式、標點用法、專有名詞統一等等。這些地方雖然相對是小事，但對於讀者認知和企業形象是否嚴謹，也都會有直接關係。

但基於體例的修改通常不會動到原文架構、更不會改變原意或大幅刪減。

至於後面幾種，個人認為是媒體必須盡可能避免的修改原因。

立場和風格

媒體可以有立場和風格、企業也有價值觀和利益需求，但媒體不能強迫作者跟你一樣。在品質可以的前提下，多樣性的觀點和風格正應該是媒體的特色；即使有些地方「看不順眼」，也應該盡可能包容。把每一篇文章都削足適履成「你們家的風格」並沒有意義。

至於企業寫作，如前面提過的，簡單講就是一個基於買賣關係的訂製產品；業主要求符合規格或修改，只要雙方同意就沒有「尊重作者」或「多樣性」的問題。但我還是希望業主基於上述的原則，將干涉保持在合理範圍之內、也盡量懂得欣賞不同的創意和表現方式。

有些媒體最大的問題，就是將「作者來稿」跟「企業買稿」的心態混為一談。同樣是花錢買你的文字，為什麼一個「盡量不要改」、一個卻可以「隨便改」？

解釋的方法之一是，作為媒體，內容和作者的特質都是商品的一部分、但通常並不屬於媒體（權利屬於作者本身）；但對於企業寫作而言，內容並不是商品（而是材料）、作者的特質也不在交易之中、而且業主也擁有對它的完整權利。

這兩者搞不清楚的媒體，往往就會出狀況。

聳動強度

「聳動強度」問題其實不始於網路時代，從三四十年前的「週刊時代」就已經有了，但卻是在網路時代為了流量而發揚光大，變成媒體無視作者原創的理由之一。

對我來說，這不是問題。聳動從來不是我關心的事情，我改過別人的標題、下過原來沒有的標，但易讀性和點題性是我唯一的考量。

篇幅問題

篇幅問題原本只在紙本上才有，網路媒體會有這問題、導致大幅刪稿，通常要不是為了紙本和網路「一稿兩用」，就是為了「本刊基於經驗得出的最佳閱讀長度」。

這一點其實也沒有必要。即使給紙本用，要編出兩個長度的版本並不困難（沒這能力就別當編輯了）；而「最佳長度」更是無稽，高品質的文章與長短並沒有關係，而且這年頭大部分的專欄文章都沒有太長的問題，大不了分兩三次刊出。

「本刊SOP不允許」？你們家的SOP有問題。

就是改上癮了

最後一點就更病態了。有些編輯改稿改到「不改好像沒在工作」（我年輕時很短暫的犯過這個毛病）、甚至培養出「媒體的傲慢」，不改你的稿子就無法顯示高你一等、或是個人自己私下（沒有經過主編溝通）訂出一套規矩，經手的稿子都得照我的規矩改。

如果功力深厚、改出來的稿子比原文更上一層，還可以向作者尋求諒解溝通（但大改還是必須告知並請求許可），但更常見的是沒看懂原文還大刀闊斧改，結果就可想而知了。

寫作年資比較久的作者，大概都碰過稿子被搞不清楚狀況的編輯改壞的經驗吧？

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

編輯是「無我」的工作

我自己身為多年編輯，絕對肯定編輯角色的能力和價值；但我還是建議編輯、編輯台、以及後面的主管，為了品質、為了體例，文章可以小刀；其他的、或是大幅度的修改必須問作者，至少在刊出後要尊重作者意見修正。

至於「我們家風格」、「我們家SOP」、「我們家規定」的，能免則免。編輯是以協助媒體本身、也協助作者提高內容品質的工作；媒體可以透過選擇和溝通，來尋找符合本身需求的稿件，但編輯自己應該是個「無我」的工作。