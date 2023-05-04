黃子佼專欄事件：媒體和企業的「改稿權力」不一樣，天下錯在哪？
我們想讓你知道的是
藝人黃子佼因為專欄文章在天下雜誌網站刊登時，被編輯大幅度的刪修和改標，所以在Facebook上貼文表示不滿，而引發了天下的公關危機。這裡就讓我以多年的編輯和作者經驗來聊聊這件事，也說明媒體和企業處理「買來的內文」方式為什麼不同。
這篇文章談的是這兩天在網路上延燒的藝人黃子佼與天下雜誌（網站）之間的改稿事件。簡單的說就是：
- 天下幾個月來大幅刪改專欄稿件，到了黃忍無可忍的程度
- 黃在Facebook上抱怨之後，被天下私下要求修改貼文
- 天下主編要求私下溝通，被黃拒絕
- 天下發出道歉貼文，但將責任歸於「窗口異動」
我原本只是想將這篇短評貼在個人電子報《F大叔的日常通信》上，但因為這類改稿糾紛也經常出現在企業和委外作者、廣告公關公司、或是媒體之間，所以將觀點寫出來給大家參考。
不一樣的地方是，上述的事件發生在「付稿費的媒體和作者之間」，而企業比較常發生的是在「付費聘請寫企業文字的作者」；後者的業主對內容會有更高的主控權和修改權（因為後者的著作財產權通常屬於業主，前者屬於原作者），理論上完全可以要求「寫到我滿意為止」。
不過無論是哪一種，我還是會建議業主／媒體和作者要彼此尊重，在品質可以接受的前提之下，盡可能以「最小的合理修改」為原則。
經常發生在行銷和文案領域的類似狀況，是業主對於內部（也可能是外部）提出的行銷文案、或是廣告公關公司的提案有太多來自思考窠臼、企業框架、甚至「官大學問大」的意見，導致原本或許可用（只是可能要再經過精煉）的內容被改到面目全非。
此時我也會請業主持續溝通、尊重專業；愉快的溝通和創作過程，最後獲益的仍然是業主本身。
為什麼要改稿子？
我1988年開始做媒體、也開始當作者；改人家的稿子、也被改稿子。
媒體會大改作者稿子，通常是為了：
- 稿件整體品質和體例
- 符合媒體立場或風格
- 聳動強度不夠
- 篇幅問題
- 就是改上癮了
我自己只會因為第一條而改別人的稿，而且只改最低限度；如果稿子品質真的不行，我會跟作者溝通，不行就直接放棄。通常這樣都可以和平分手，不會浪費雙方時間。
- 品質和體例
品質是稿件刊登與否、媒體是否值得支付稿費的最高原則，而編輯存在的目的除了聯絡作者之類的相關事務之外，一切都應該以確保內容品質為最高原則。
而品質除了一般概念的理念清楚、文字通順之外，其次則是符合媒體（或企業）本身的品牌和核心價值，像是「揭露真相」、「促進產業發展」、「提供深入分析」之類的目的。
「體例」則是品質維護方法的一部分，也是我最常用的改稿原因；例如分段方式、標點用法、專有名詞統一等等。這些地方雖然相對是小事，但對於讀者認知和企業形象是否嚴謹，也都會有直接關係。
但基於體例的修改通常不會動到原文架構、更不會改變原意或大幅刪減。
至於後面幾種，個人認為是媒體必須盡可能避免的修改原因。
- 立場和風格
媒體可以有立場和風格、企業也有價值觀和利益需求，但媒體不能強迫作者跟你一樣。在品質可以的前提下，多樣性的觀點和風格正應該是媒體的特色；即使有些地方「看不順眼」，也應該盡可能包容。把每一篇文章都削足適履成「你們家的風格」並沒有意義。
至於企業寫作，如前面提過的，簡單講就是一個基於買賣關係的訂製產品；業主要求符合規格或修改，只要雙方同意就沒有「尊重作者」或「多樣性」的問題。但我還是希望業主基於上述的原則，將干涉保持在合理範圍之內、也盡量懂得欣賞不同的創意和表現方式。
有些媒體最大的問題，就是將「作者來稿」跟「企業買稿」的心態混為一談。同樣是花錢買你的文字，為什麼一個「盡量不要改」、一個卻可以「隨便改」？
解釋的方法之一是，作為媒體，內容和作者的特質都是商品的一部分、但通常並不屬於媒體（權利屬於作者本身）；但對於企業寫作而言，內容並不是商品（而是材料）、作者的特質也不在交易之中、而且業主也擁有對它的完整權利。
這兩者搞不清楚的媒體，往往就會出狀況。
- 聳動強度
「聳動強度」問題其實不始於網路時代，從三四十年前的「週刊時代」就已經有了，但卻是在網路時代為了流量而發揚光大，變成媒體無視作者原創的理由之一。
對我來說，這不是問題。聳動從來不是我關心的事情，我改過別人的標題、下過原來沒有的標，但易讀性和點題性是我唯一的考量。
- 篇幅問題
篇幅問題原本只在紙本上才有，網路媒體會有這問題、導致大幅刪稿，通常要不是為了紙本和網路「一稿兩用」，就是為了「本刊基於經驗得出的最佳閱讀長度」。
這一點其實也沒有必要。即使給紙本用，要編出兩個長度的版本並不困難（沒這能力就別當編輯了）；而「最佳長度」更是無稽，高品質的文章與長短並沒有關係，而且這年頭大部分的專欄文章都沒有太長的問題，大不了分兩三次刊出。
「本刊SOP不允許」？你們家的SOP有問題。
- 就是改上癮了
最後一點就更病態了。有些編輯改稿改到「不改好像沒在工作」（我年輕時很短暫的犯過這個毛病）、甚至培養出「媒體的傲慢」，不改你的稿子就無法顯示高你一等、或是個人自己私下（沒有經過主編溝通）訂出一套規矩，經手的稿子都得照我的規矩改。
如果功力深厚、改出來的稿子比原文更上一層，還可以向作者尋求諒解溝通（但大改還是必須告知並請求許可），但更常見的是沒看懂原文還大刀闊斧改，結果就可想而知了。
寫作年資比較久的作者，大概都碰過稿子被搞不清楚狀況的編輯改壞的經驗吧？
編輯是「無我」的工作
我自己身為多年編輯，絕對肯定編輯角色的能力和價值；但我還是建議編輯、編輯台、以及後面的主管，為了品質、為了體例，文章可以小刀；其他的、或是大幅度的修改必須問作者，至少在刊出後要尊重作者意見修正。
至於「我們家風格」、「我們家SOP」、「我們家規定」的，能免則免。編輯是以協助媒體本身、也協助作者提高內容品質的工作；媒體可以透過選擇和溝通，來尋找符合本身需求的稿件，但編輯自己應該是個「無我」的工作。
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網路又卡卡了嗎？「光速新聞」為你家的網路狀況來解惑！
我們想讓你知道的是
你家網路今天又卡卡了嗎？網路斷線、卡頓問題百百種，沒辦法「對症下藥」終究難以解決問題，現在就鎖定「光速新聞」為你深入分析其中眉角。
對於現代人來說，生活無論工作、學習或是娛樂都離不開網路，為了追求最佳網路使用體驗，許多人都願意多花點錢直接升級更高速的家用寬頻，但還是不免會遇到網路卡頓不順，甚至直接斷線的狀況，而且有時候根本找不出原因，實在讓人很惱火，無論是追劇正到關鍵情節時轉圈圈，或是正上網搶演唱會門票時老是「已售完」，真的會讓人很崩潰！
為了幫助大家找出家中寬頻網路斷線卡頓、品質不佳的真正原因，現在立即鎖定「光速新聞」的最新報導，詳細解析助你找出網路品質不如人意的真正問題。
家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵
網路使用要夠順，牽涉的影響因素其實不少，為了讓大家能最速掌握問題，下面就為大家歸納出三大關鍵，趕快來看看你家寬頻網路的選用是否有考量到這些問題：
1. 上傳夠給力，速度才夠快
一般大家在選擇家用寬頻方案時，多半會聚焦於「下載速度」的頻寬大小，不過實際上網路連線遠端主機時，「上傳速度」的頻寬大小也很重要，若是速度不夠快，也會連帶影響下載速度；此外，大家目前常用的網路服務，也非常重視上傳頻寬的規格，像是各類型社群平台分享、開直播、透過雲端服務自動備份資料…等，都需要更充足的上傳頻寬，才夠有效率。
若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。
2.光纖到府穩又快
目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。
3.連外頻寬大才不卡
許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。
從 TWNIC 財團法人台灣網路資訊中心的公開資料中可以得知，國內網路服務提供業者中，中華電信 HiNet 擁有最大的連外總頻寬，提供使用者最為充裕的國外互連服務，自然也不用擔心網速不夠力的問題。
有線網路夠快，也別忽略家中的「無線網路」環境
如果前面提到關於網路穩定性的三大關鍵都有顧及，但家裡的網路品質還是不太理想，那你可能需要進一步檢視家中的「無線網路環境」的配置是否合理！現今主要上網裝置如手機、平板、筆電、智慧電視與 IoT 智慧家庭設備…等，都需要穩定的無線連網，因此除了有線網路品質，家中的無線網路建置也至關重要，而每一個人家中的空間大小、房間格局的複雜度、甚至是大坪數或是多樓層環境…等不同因素，都會影響無線網路的使用品質。
不過想要解決這樣的問題，需要妥善規劃好相關設備的安裝架構，一般消費者很難自己解決，也因此會建議大家考慮中華電信所推出的 Wi-Fi 全屋通來幫忙，在申裝HiNet光世代家用寬頻時，可一併由工程師協助評估家中如何建置無線網路，即使不懂網路設定、網通設備也沒問題，對消費者極為友善；同時中華電信 Wi-Fi 全屋通也提供了品質最佳的 Wi-Fi 5 與 Wi-Fi 6 機種來搭配，由工程師包辦安裝與設定，同時也會做好訊號測試與最佳化，更棒的是設備是以月租費收取（部份的HiNet光世代方案已經包含 Wi-Fi 全屋通的月租費用囉！），沒有設備高額的採購成本，也不用擔心後續的維護與折舊問題， 使用超安心。
除此之外，中華電信 Wi-Fi 全屋通服務採用 Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，全屋統合為單一網路名稱，在連網時設備也會自動切換至最佳訊號源，全程不斷線，走到哪順到哪，讓你擁有高涵蓋室內無線網路環境 ，享受最佳飆網體驗！
網路品質要好，也別忘了注意「服務」到不到位
根據東方線上 2022 年 12 月所公佈的「消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，在選用家用寬頻時，消費者除了與使用體驗高度相關的網路穩定度之外，也更為重視家用寬頻業者的「客戶服務」與「品牌信賴度」，主要原因在於過去曾遇到部份業者的客服品質不佳或無法解決問題等感到困擾，也正因如此，選擇家用寬頻業者也需要進一步了解其客戶服務品質，包括是否有能力回應客戶需求與有效率地解決障礙問題。
整體而言，使用者在決定家用寬頻業者的主要關鍵在於是否擁有「值得信賴的網路品質」，其中也包括了前面提到關於網路穩定度、上傳 / 下載速度的因素，同時針對用戶所在意的客戶服務與品牌的信賴度，也都成為不可忽視的一環。而中華電信 HiNet 光世代在 2022 年奪下消費者滿意度調查 13 項 NO.1 的優異成績，更是證明長期以來不斷精進的網路品質與持續深耕的客戶服務受到消費者的一致肯定與青睞。
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