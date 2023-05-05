富察在中國被捕後，許多猜測都落入了「中共是以法治國」的盲區
我們想讓你知道的是
中共永遠都展現著先射箭再畫靶的本性，許多統派原本指望配合中共不反抗就沒罪，但發現中共需要教訓台灣時，做台灣人本身就有罪了；又好比張懸被中共整的時候，連歐陽娜娜都不是不會出事，只是還沒出事。
文：盧郁佳（曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書）
在台出版中國禁書《紅色滲透》的八旗總編輯富察，身為中籍配偶，為取得台灣身分證，依台灣規定赴中除籍，3月21日上海被捕。李戡以富察十幾年間兩岸來去自如，現在卻被抓，證明他是共諜才可通行無阻，被抓是在台灣工作失敗被整肅。
另一方輿論則以後見之明，歸咎富察出禁書為什麼還敢去中國自掘墳墓，自作自受，與人無尤。
兩種批評，與投降主義的盲區相同，誤認中共以法治國，設下預先公開、穩定一致的紅線，不挑釁就沒事，踩線才會被抓。所以富察在中國會不會被抓，無論今昔應該一致，以便富察理性預期，成功避免風險。
其實中共以黨治國，法律只是紅色權貴整肅敵人的藉口，隨時都可擴大適用、任意曲解。踩不踩線，決定在中共不在你。永遠先射箭再畫靶，犧牲者被公開示眾，群眾才知道紅線今天畫在哪。至於明天在哪，誰也說不準。就算今天對黨百般輸誠，明天也會被說成叛徒。
有罪無罪，標準變化多端，看中共心情。李怡《失敗者回憶錄》記述，中共認定新聞出版等所有文化事業都必須為黨宣傳，但黨的立場會變。中共親蘇時，誰敢質疑蘇聯，都有罪。反蘇時，誰敢肯定蘇聯，都有罪。毛澤東欽點林彪接班時，所有文化工作者必須遵奉；毛澤東指林彪急於奪權，空難害死林彪後，所有人也得跟緊黨大轉彎，脫隊都是罪。
一九七Ｏ年文革時，李怡由香港返廣東探妻，路上看見幾個十歲孩子竹竿挑著衣帽遊行，見他就罵「香港客，倒屎塔，倒了一塔又一塔」。回家後妻子告知，前兩天一個香港小販用「反動報紙」包了東西回廣東，以「反革命宣傳」被槍斃。原來有公文說「香港回來的人七成是特務」，今天又槍斃一個。李怡才知道，竹竿上的衣帽，就是被槍斃者的。
陌生小孩罵李怡「倒了一塔又一塔」，意思是，今天槍斃他，明天槍斃你。
為什麼包油條的報紙，入境就變反動報紙入人於罪？香港非左派報紙報導，許多廣為敬仰的名作家、知識分子被揪鬥，老舍自殺，香港回國的乒乓球名手容國團自殺，國家主席劉少奇等被批鬥，惡果不斷。中共做虧心事怕人知道，乾脆大殺回國港人來封鎖新聞。
李怡北京、廣州的叔叔，姐姐、弟弟、妹妹，都不敢跟香港的李怡和父親通信。聯絡境外，等於看反動報紙、聽地下廣播、讀禁書，有機會得知被封鎖的真相。欲加之罪何患無辭，政府說「境外勢力」四個字，就是給「封鎖新聞、愚弄人民、拒絕監督」找遮羞布，當中國媒體、記者一一被肅清，那麼黑箱一線天就是境外媒體。
李怡做香港人原本沒罪，但因中共怕中國人得知真相，就把香港人扣上英國特務的罪名。妻子因為嫁了香港人李怡，也被指為特務，折磨審問了三個月。
文革三十年後，中國作家楊恆均2000年移民澳洲、取得澳籍，在網上評論中國政治走紅。2014年，35位海外華文媒體社長合組國際新媒體合作組織，推楊恆均為主席。這些媒體都受中宣部指揮，看來他在中國政府地位穩固。然而2019年，中國宣布逮捕楊恆均。一年多後，2020年3月起訴，無具體罪名，10月7日才控以「間諜罪」。2022年5月審判，他仍被拘留。
接著是2020年8月，中國國營環球電視網CGTN澳籍財經主播成蕾，涉「危害國家安全」被抓。2022年3月開審，禁止澳洲大使傅關漢（Graham Fletcher）旁聽，稱因成蕾「向外國提供國家機密」而秘密審判。
其實秘密審判不外乎攤開來會給人笑話。李怡妻子麗儀是物理老師，乾淨整潔禮貌，被指「資產階級習性」。關懷學生，被指「資產階級母愛教育」，連母愛都是罪。
李怡致妻子家書提到朋友英文名字，審查者問她，是英國或美國人。麗儀說是中國人，審查者大笑：「你當我是小孩子呀？中國人會用洋名字？」審查者毫無常識，卻掌握生殺大權。麗儀被關到患肺病吐血，希望大地震所有人一起死。
秘密審判，就是監考老師說聲「我出去抽菸」，法庭放開來作弊的時間。李明哲《三國演議》受訪表示，當初被抓後，原本中共要秘密審判，捏造事實亂扣他間諜、嫖妓罪名。但因為妻子高調救援，國際輿論施壓下，中國只好公開審判，無法亂判，被迫根據事實，結果判得很輕。那麼中共為什麼要秘密審判成蕾；又為什麼關了兩年多也沒法對外具體交代原因，當然是因為找不到犯罪。
成蕾中籍好友范若伊，曾任職CNBC、CBS、路透社，2017年擔任北京彭博社記者，2020年12月7日在自家公寓被抓，涉嫌「違反國家安全」。2022年5月中國駐美大使館聲明范若伊1月已保釋候審，彭博社表示她仍失聯。
范若伊原本沒罪，但中共數月挖不出成蕾半個罪名，寄望朋友幫上忙提供罪名時，那麼做成蕾的朋友就有罪了。
成蕾做澳洲人原本沒罪，但中共需要教訓澳洲時，做澳洲人就有罪了。
沒有具體罪名，三案像迷霧。放回脈絡，是澳洲帶頭要求調查COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒溯源。2018年6月，澳政府調查稱，中共十多年來已滲透澳洲各大黨，為此通過《反外國干預法》禁止外國干政，嚴懲洩露國家機密，禁止損害澳洲與外國經濟關係。8月，澳以「國家安全」禁華為參與5G。
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我們想讓你知道的是
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