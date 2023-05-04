中國人口負成長，育兒成本全球第2高大減生育動機，專家盼提供補貼解決人口危機
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根據中國國家統計局，2021年，中國勞工平均年收入是10.5萬元。此外，中國育兒的撫養成本城鄉差異懸殊。都會區把孩子從出生養育至17歲得花63萬元，相當於村鎮的2倍餘。一線大城如北京上海，養孩子到17歲得耗費96萬9000元和102萬6000元；但在西藏只需29萬3000元。
中國人口負成長，生育成本負擔大減動機
（中央社）報告剖析，中國人口負成長必須面對勞動力短缺、養老財政困窘等問題，生育成本負擔大削弱了生育動機；中國官方認為受高等教育人數增，對於人口紅利轉為「人才」紅利有信心。
陸委會大陸與兩岸情勢簡報「中國大陸人口成長變化及政策焦點觀察」一文內容作出上述表示。
中國國家統計局2023年1月人口數據顯示，2022年人口數為14億1175萬人，較2021年末減少85萬人，這是中國61年以來第一次出現人口負成長。
報告提到，中國人口進入負成長時間點較過往研究預測提早許多。
2019年「人口與勞動綠皮書：中國人口與勞動問題報告」預期中國人口數在2029年達14.42億人高峰；聯合國「世界人口展望2019」（WWorld Population Prospects 2019）則是預測中國人口在2031年達峰、2032年進入負成長。
報告指出，中國檢討生育政策、人口變化趨勢後推估，生育成本負擔可能是影響民眾生育決策關鍵，於是近年來中國官方以生育津貼、住房補助或是納稅減免等措施，盼能增添民眾生育誘因。
人口負成長首要衝擊勞動力供給，報告分析，中國14至64歲人口比率、絕對數量皆於「十二五」期間開始下降，部份學者仍認為「人口紅利」存在，2022年中國14至64歲人口數達9.46億人；再者是中國近20年來人口素質提升，每10萬人具有大專及以上教育程度者，由2000年3611人增至2020年1萬5467人，所以對人口紅利轉為「人才紅利」深具信心。
報告強調，老齡化趨勢除了衝擊勞動力供給外，另也顯示國家在各項養老福利、養老金等負擔將逐漸加重；由於過去一胎化政策實施，這也意謂中國年輕一代必須背負龐大扶養責任。
《紐約時報》日前刊文直指中國的人口危機是一個全球問題，中國人口減少代表消費者支出減少，將威脅到蘋果智慧型手機、耐吉運動鞋等依賴中國銷售市場的全球品牌；中國不斷萎縮的勞動力可能無法養活不斷成長的老齡化人口。
中國官媒央視對於西方媒體在中國人口負成長等相關討論上予以批評，抨擊西方媒體聚焦印度人口數量超越中國，忽略中國人口創下的經濟發展奇蹟，出生率下降、生育意願下降是全世界面臨的共同問題。
中國育兒成本全球第2高，專家盼提供補貼解決人口危機
（中央社）根據最新公布的報告，中國育兒成本是全球最高的國家之一，與人均GDP相較僅次於韓國居全球第2。鑑於當前中國出生率低迷不振，這項報告同時呼籲中國當局，需給與育齡家庭更多支持。
香港《南華早報》4月30日報導，中國正面臨因低迷出生率導致的迫切人口危機，部分原因在於目前已捨棄一胎化政策所造成的影響，且印度將在今年中取而代之成為全球人口最大國。
據中國專研人口和相關公共政策議題智庫「育媧人口研究」公布報告，在中國撫養孩子至18歲所需成本，約是人均國內生產毛額（GDP）的6.9倍，高居世界第2，僅次於韓國的7.79倍。
相形之下，德國是3.64倍，大約只有中國的二分之一；澳洲與法國分別是2.08倍和2.24倍，不及中國的三分之一。研究報告說，2022年韓國與中國出生率都是全球最低的國家之一，每個婦女分別只生0.78和1.1個小孩。
報告指出，育兒成本高確實是影響家庭生育和養育的重要因素之一。有鑒於此，北京當局需要以國家級的規模推行政策，以降低育齡家庭的育兒成本。
報告舉例，具體措施包括現金、稅賦與購房的補貼，建置更多的托兒所，不分男女的性別平等產假，引進外籍保母，推動彈性工作形式，確保單親媽媽權益，使輔助生育技術合法化，以及改革升學入學制度等。
「中國國家衛生和計劃生育委員會」2017年的全國性調查發現，育齡婦女不想要太多小孩的原因，77.4％表示經濟負擔沉重，其次是覺得自己太老了，還有就是沒人照顧小孩。
而育媧人口研究的報告估計，在中國撫養孩子從出生到17歲需要花費人民幣48.5萬元（約新台幣215萬元），若是從出生撫養至大學畢業，則父母得準備至少62.7萬元。
根據中國國家統計局，2021年，中國勞工平均年收入是10.5萬元。
此外，中國育兒的撫養成本城鄉差異懸殊。都會區把孩子從出生養育至17歲得花63萬元，相當於村鎮的2倍餘。一線大城如北京上海，養孩子到17歲得耗費96萬9000元和102萬6000元；但在西藏只需29萬3000元。
2022年中國出生率創新低，平均千分之6.77，總人口數略高於14.1億人，比2021年減少85萬人，新生兒數956萬，創下數十年來的最低，而且是首次新生兒數不到1000萬。
聯合國預估，印度人口數將逼近14億3000萬人，即將超越中國成為全球人口最大國。
《德國之聲》（DW）今年1月間報導，美國威斯康辛大學中國人口問題專家易富賢表示，中國人有3大難題：養不起、不願意生和生不了孩子。養不起因物質條件不滿足，比如住房壓力、可支配收入低等。
他說，不願生則是出自於心理因素，中國衛健委2021年的生育意願調查，平均每個中國女性只願意生1.6個，低於台灣的2.1和香港的1.8。
易富賢表示，至於生不了則是生理因素，中國的不孕不育發病率，80年代初期僅1％到3％，至2020年劇增至18％，對於不願生、生不了，政府能做的就更加有限，「所以我對中國人口結構的未來趨勢非常悲觀」。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國人口下降對世界意味著什麼？解答五個關鍵問題
- 【專訪】人口專家易富賢：人口危機將讓中國和歐美都衰落，世界歸根結底是印度和非洲的
- 中國人口61年來首次負成長，學者估14.2億將成為最高峰值，網友熱議：有沒有後代真的很重要嗎？
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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