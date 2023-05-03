鴻海與美國電動車新創Lordstown合作生變，54億元投資計畫恐終止
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美國電動車新創公司Lordstown Motors（LMC）提交給美國監管機關的文件中表示，日前收到鴻海的一封信，信中警告LMC若不再遵守在納斯達克繼續上市的要求，鴻海將終止協議，這意味著鴻海的電動車事業再次受阻。
美國電動車新創公司Lordstown Motors（LMC）近日透露，和鴻海（Foxconn）的合作發生危機。鴻海向其投資達到1.7億美元，佔19.3%股份，但近日和LMC關係生變，恐結束生產夥伴關係，而這也宣告鴻海在電車生產上，面臨巨大關卡。
鴻海攜手LMC開發電動車
LMC於2018年成立，是一家在美國俄亥俄州的新創電動車製造商，而該公司的裝配廠，過去是屬於通用汽車（GM）。2020年，LMC支付1200萬獲得皮卡車的知識產權許可權，並在此基礎上發展自身的電動皮卡。2021年，LMC宣布以2.3億美元，將前通用汽車工廠出售給鴻海。
鴻海將成為該公司LMC旗下的Endurance皮卡車的組裝商。此外，鴻海還將通過購買普通股向該公司投資5000萬美元。隔年，鴻海和LMC成立了一家新的合資企業MIH EV Design LLC，開發和生產一系列電動汽車。
值得注意的是，LMC除了將工廠出售給鴻海外，鴻海還將使用該工廠作為擬議中的Fisker PEAR（另一合作夥伴）電動汽車的生產中心，不久後，鴻海再度投資1.7億美元，以提高該公司首款車型的產量。這些交易表明，鴻海視LMC該廠為發展電車的重要基礎。
LMC生產卡關，一直處於虧損
然而5月1日，LMC提交給美國監管機關的文件中表示，4月21日收到鴻海的一封信，信中警告LMC若不再遵守在納斯達克繼續上市的要求，鴻海將終止協議，例如連續30個交易日最低不得低於1美元的協議。
這意味著，如果LMC在30日內，不想辦法改正違反協議的內容，將無法得到1.7億美元（新台幣54.3億元）的投資計畫。對此，LMC則警告，若無法與鴻海達成協議，或找到另外的融資管道，該公司還可能會被迫停止營運並聲請破產。LMC還強調，鴻海的行為完全於法無據。
根據美國媒體《CNBC》報導，截至2022年底，該公司手頭仍有2.217億美元，但第4季度虧損超過1億美元。事實上，LMC和鴻海生產的電動車一直非常不順利。
鴻海的電車夢受阻
根據《CNBC》報導，2022年底11月至隔年2月，LMC製造了40輛卡車，並向客戶交付6輛，此後沒多久，即因為性能和質量的問題停止生產，最終召回19輛卡車，並且針對行駛中停止運作及電氣連接故障進行維修。
中華民國汽車工程學會榮譽理事長黃靖雄的電車報告中提及，以特斯拉（Tesla） Modle Y而言，它的一體式壓鑄後車架技術，可以從70多個零件簡化成單一鑄件，此外，Tesla車款的集成度提高，簡化車身電子電氣架構， 使汽車電子成本的降低。
黃靖雄指出，Tesla的整車技術優秀，它們藉助產品設計、研發和生產（全球四大整車工廠）、銷售、充電網路、售後服務等環節的完備能力，在汽車製造業務領域，初步實現了可和全球頂尖整車廠相比肩的效應。
對照鴻海，其電車業務並未能順利生產，且用於整合電動車平台Mobility in Harmony Consortium （MIH）並沒有發揮應有的效果。MIH是鴻海進攻電動車的重要策略，它是為了電車而生的一個開放式的開發平台，以台灣為核心整合各地電子、車用零組件，這也包含LMC的整合。
理想中，鴻海最終目的是利用多年的電子製造經驗，及完善的零組件生態系，替品牌客戶打造出客製化的整車服務，並獲得規模化的壓低成本進而取得競爭力。不過，隨著LMC和紅海的關係生變，也代表鴻海的電車夢受到巨大挑戰。
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核稿編輯：翁世航
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