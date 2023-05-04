為什麼「我們不要就這樣算了好不好」這句台詞，在《人選之人》中那麼重要？
我們想讓你知道的是
要說起《人選之人 - 造浪者》最有共鳴的台詞，相信應該是：「所以我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉。」雖然是文方的經典名句，但隨著劇情的開展可以看見，還有很多角色呼應著這句台詞。
我追劇一向逆風，很少順風或跟風，無意間在預告片中看到演幕僚的謝盈萱，就這樣花了兩天的時間，追完目前仍在話題浪尖上的《人選之人 - 造浪者》。
沒先看劇透，原本不知道文方有出櫃的人設，不過首集中看到朱儷雅閃亮登場，與文方通電話的真情流露，未猜就知道是CP了。
一部以熱血的政黨幕僚職人為故事主軸的作品，除了呈現選戰造勢、議題操作與攻防、候選人形象的打造、競選團隊的分工合作。
當然，還有公正黨部辦公室裡，幹部間那些微妙，只能意會的權力運作，例如卜學亮飾演的副秘，安插兩位自己的人馬進入發言團隊，試圖架空文方原本發言人的位置，而文方則以開設YT頻道圈粉，帶來流量與聲量，解除了自己可能被上司被冷凍的憂心。
要說起劇中最有共鳴的台詞，相信很多觀眾對文方在KTV帶著酒意，與亞靜通電話，勸亞靜不要放棄性騷擾的申訴，最為印象深刻：
所以我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉。
雖然是文方的經典名句，但隨著劇情的開展可以看見，除了文方之外，幾個在劇中面臨生活或內心掙扎的角色們，得以走出過去的迷惘或陰影，就因為他們抱持著「不要就這樣算了」的心態，才沒有慢慢地死掉。
差點陷入離婚危機的文宣部主任陳家競，從兩位大學生批評的地雷組員，映照出自己的影子，意識到陷入低谷的婚姻與家庭經營「不要就這樣算了」，台灣的未來要更好，夫妻兩人的工作同樣重要，並非只是寄望自己投身的政治幕僚職場。
曾經在一段權勢關係不對等的師生戀情中，被老師趙昌澤誘拍裸照的張亞靜，利用化名接近趙昌澤的女兒趙蓉之，繼而也在文方的安排下接受直播節目的訪談，最終取回成天讓他活在威脅與恐懼中的照片，得以揮別過去的陰霾，展開新的人生。憑甚麼自己的人生要為了一個斯文敗類抓住自己的把柄，而永無重啟的機會，當然「不要就這樣算了」。
至於趙昌澤的女兒趙蓉之，在父親溫情喊話的攻勢下，仍然臨陣缺席了幫父親澄清外遇醜聞的記者會，也將父親密藏的裸照還給亞靜。他雖然對亞靜有目的的接近，讓自己無意間戳破了家庭其實既不可愛也不美滿，父親更是個噁男的真相，其實心裡不是沒有怨恨，但是比起將來變成像父母一樣討厭的大人，那還是「不要就這樣算了」會比較好。
以「和諧」的糖衣所包裝的性別惡意言論，試圖解決提出問題的人，在劇中處理得非常溫和細緻，像是副祕傾向以簡哥「拿茶葉的時候不小心碰到亞靜」的說詞，一度想說服文方與亞靜「考慮清楚」，不要貿然提出性平申訴，而月真主席知情後明快做出加害人必須離開黨部的處理，讓觀眾還能看到理性與良善人性的一點光輝。
不過，戲劇之外的現實生活，期待維持「和諧」關係，要當事人顧全各種「大局」的上位者們，其權勢之下展現的「關心」（ㄨㄟㄒㄧㄝˊ），往往會更為粗暴，例如以「算了啦」為起手式來檢討受害者，就是最經典不敗，且極具殺傷力的手段。
算了啦！誰叫你要出櫃還高調曬恩愛，才會被針對！
算了啦！人家只是不小心碰到你，又沒有惡意！而且也不照鏡子看看自己，人家真的要騷擾也得找個漂亮的阿！跟你開個玩笑而已啊！
算了啦！誰叫你要搭人家的便車，讓人有機可乘！
算了啦！工作賺錢哪有不委屈的，你不要理他，離他遠一點就好了啊！
算了啦！誰叫你喜歡上有婦之夫，當初拍照也是你願意的，現在把柄在人家手上要怪誰？
算了啦！男人工作比較辛苦，他還不是為了這個家。而且他有拿錢養家，也不是沒幫忙阿！女人不要太計較啦！
如果，很多事情就這樣算了，人就會慢慢地死掉，那麼，現實裡通常站在高位的人群，他們可能是父母、上司，甚至是整個國家機器，基於不便明言或路人皆知的既得權力或利益，當我們對不公義不合理的事情提出質疑且試圖改變時，施以「算了啦不要那麼計較」的期待或壓力，或許繼而放大絕的以「不識好歹」、「我還不是都為你好」來責難。
「死掉」當然不是生理意義上的死亡，而是意味著當人無法再堅持「不要就這樣算了」，而選擇與「算了啦」這種日常無處不在的死亡威脅，完成了妥協，放棄質疑與衝撞，那就代表死掉了。
因為我們活在很難「不要就這樣算了」，但是選擇「算了啦」卻很容易的真實社會，文方那段貫串全劇「不要就這樣算了」的台詞，其公平正義的理念最後也沒有被「算了啦」打敗，對觀眾而言才顯得彌足珍貴。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：「我們不要就這樣算了」：為何《人選之人 - 造浪者》的這句經典台詞，如此打動觀眾的內心？因為………
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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