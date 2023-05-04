2023/05/04,
藝文

知名當代藝術作品在韓國三星美術館展出，「最貴的香蕉」再度被吃掉！

知名當代藝術作品在韓國三星美術館展出，「最貴的香蕉」再度被吃掉！
截圖自Instagram @ shwan.han

我們想讓你知道的是

事後這名學生接受採訪，他表示自己早餐沒吃，只是覺得餓了，所以把香蕉拿下來吃，他說「食物貼在那邊，不就是要給人家吃的不是嗎？」對此，藝術家卡特蘭本人表示「完全沒關係」，而美術館也很快地換上了新的香蕉。

文：博物館吧The Museum Bar

不知道大家還記不記得，2019年曾在美國邁阿密的巴塞爾藝術展（Art Basel）引起轟動的香蕉呢？

是的，就是那件把一根香蕉用膠帶黏在牆上的作品，由義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）創作的當代藝術作品《喜劇演員（Comedian）》。

藝術家卡特蘭的作品以挑戰及諷刺當代社會現象或流行文化而聞名，經常圍繞觀念藝術進行辯證討論。當時，還有一位紐約藝術家直接到攤位與去藝術作品進行交流——直接把香蕉吃掉，讓整個作品在當時可以說是集結高人氣和高討論度於一身。

作品還一口氣賣掉了三套，每一套要價近台幣370萬元。

這件當代藝術作品目前正在南韓首爾的Leeum三星美術館（Leeum Museum of Art）展出。

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Photo Credit: Leeum Museum of Art / Maurizio Cattelan

不過也出現了小插曲。

上週（4月27日）一名在首爾就讀藝術科系的大學生去參觀的時候，直接把作品的香蕉拿下來剝皮後吃掉，隨後再把香蕉皮黏了上去，整個過程都被學生的朋友錄影下來，並且放到網路上，被認為應該是學生本人刻意安排的一場表演。

儘管當時現場有人出聲音阻止，不過這名學生還是把香蕉吃掉了。

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截圖自Instagram @ shwan.han

事後這名學生接受採訪，他表示自己早餐沒吃，只是覺得餓了，所以把香蕉拿下來吃，他說「食物貼在那邊，不就是要給人家吃的不是嗎？」

當然他還是有表達他的理念，他認為自己這樣也是一種藝術，他強調「這件作品本身就傳達了反抗當權者、反抗當代藝術的理念，而我反抗這種反抗也是一種反抗，破壞藝術品也可以當成一種藝術嗎？我覺得這很有意思。」

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截圖自Instagram @ shwan.han

這件事情發生之後，媒體也訪問了藝術家卡特蘭本人，他個人對這起事件的回應是「完全沒關係」，而美術館也很快地換上了新的香蕉，畢竟這件作品兩三天就要換一次新的香蕉，所以美術館準備很充裕。

目前並不會對學生採取任何法律行動。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：知名當代藝術作品在韓國展出，「最貴的香蕉」再度被吃掉！

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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