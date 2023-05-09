天天打麻將的外公突然失智惡化，我研究才發現打麻將不一定會「動到腦」
我們想讓你知道的是
預防失智的時候，專家們都要求我們「多多動腦」，一般人應該也會這樣覺得「如果想要預防大腦退化，那麼多動腦應該就沒問題了吧？」然後在退休之後馬上搬出麻將桌、天天動腦打麻將。但為什麼我不推薦家中長輩打麻將呢？因為打麻將或許不會真的「動到腦」。
文：胡廷岳藥師的醫病故事集
說起失智預防，一般人應該都會這樣覺得：「如果想要預防大腦退化，那麼多動腦應該就沒問題了吧？」然後就在退休之後，馬上搬出麻將桌、湊齊四人，天天跑來動腦打麻將。
但為什麼我會說這樣是沒用的呢？有沒有更加適合預防失智的動腦建議呢？其實動腦的方向並沒有錯，只是大家誤會動腦的意思了。身為環島公益演講，四處推廣「改變習慣，避免吃藥」的減藥藥師胡廷岳，我會在這篇文章解釋給你聽。
人的大腦是怎麼退化的？
關於「人的大腦是怎麼退化的？」這個問題，我們必須從人體的退化機制——節能，開始說起。你知道嗎？只要是活著，不管是我們坐著、趴著、躺著，光是拼命的呼吸，人體也會消耗能量。
但如果我們持續不停地消耗能量，身體就會因此感到緊張啊！身體會擔心，「如果今天都吃不到食物該怎麼辦」「如果明天生病了，無法去覓食該怎麼辦」。因此，刪除不必要的細胞、阻止多餘的能量消耗，這就是身體最頻繁使用的節能方法。
那怎麼知道誰是不必要的細胞呢？「久不運動的肌肉」（肌少症）、「久不負重的骨頭」（骨質疏鬆）、「久不使用的大腦區塊」（失智）。久不使用！就是這些退化疾病總有一天會跑出來的原因。
這也是為什麼預防失智的時候，專家們都要求我們「多多動腦了」。
但問題來了，那為什麼我卻不推薦家中長輩打麻將呢？這可能就要問問，為什麼打麻將並不會真的「動到腦」。
怎麼動腦才有用？
我太太的外公外婆，是個最會打麻將（他們是教我如何打麻將的師傅），最努力在養成運動習慣的兩位長輩（他們每天準時去游泳池游泳）。但最近卻被診斷出了失智前期，甚至外公的失智還突然變得很嚴重，甚至曾經忘了怎麼讓自己離開游泳池的水道，在泳池裡泡了好幾個小時。
這讓我非常難過。為什麼？他們幾乎就是我老後的標竿，天天運動、天天打麻將，為什麼卻依舊失智了？我後來翻遍了研究，詢問了老人醫學科與腦神經的醫師，我才發現到這個問題：我們太習慣於這些習慣。
你有沒有同樣的經驗？抵達公司之後就忘了自己今天是怎麼過來的，到了晚上就想不起來今天早餐吃了什麼，打完麻將就忘了剛剛贏的過程，只知道自己贏了。
沒有錯。這就是「剛剛沒有動到腦」的證據。
我們已經太習慣通勤，所以根本不會浪費腦力去記得，今天通勤路上又經過了多少紅綠燈。就像這些麻將高手、運動高手，平常就已經太習慣於游泳了，太習慣於打麻將了，所以他們根本就沒有「訓練到大腦」，光靠「最不耗能的反射動作」就能執行這些行動。
就像我剛剛說的，身體很喜歡「節能」。只要身體習慣了某項行為，身體自然就會讓你習慣於這些習慣，利用最不耗能、最簡單的方式，幫助你達成目的。然後把能量留給其他更重要的地方。
這下子就清楚明瞭了，打麻將並不是無法預防失智，而是打麻將應該讓「平常就沒有打麻將的人」學習怎麼打，這樣才會動到腦；游泳也應該讓「平常沒有游泳習慣的人」下水練習，體會什麼是浮力、該攜帶什麼裝備去游泳池，這才會真正的學到知識。而不是已經打麻將一輩子的人，想要預防失智時，卻還在天天打麻將。
這讓我想到曾經有一句話提到，「我們一輩子只有使用到大腦的10%。那大家有沒有想過，也許其他的90%就是拿來開發、學習新東西的呢」？想想原始人處境就很清楚了，對原始人來說，每天光好好活著就要不停克服困難與學習新東西。
因此，「最好的動腦方法」，我建議你應該要跟「運動訓練」一樣，讓自己感到微微的不舒服。例如以下的建議。
最好的動腦建議
- 學習新知識
例如：讓原本沒在煮飯的人，跑去烹飪教室；幫助退休的自己報名社區大學的課程，去學怎麼彈吉他、寫書法。讓自己的大腦接受新刺激。
另外，也不一定都要把自己關在教室裡。你可以環遊世界、環島、甚至用與過去不一樣的方式環島，對於大腦來說都會是「新的挑戰」，是刺激的、是困難的、是微微不舒服的。這樣有懂我的意思了吧！
- 結交新朋友
如果不喜歡「學習」。其實交朋友也可以！因為新朋友就會帶你去學習新東西。而且我們有時候都會因為沒有伴、因為眼前的小小困難放棄原本在做的事情，這只要事先結交新朋友（例如山友、跑友、密室逃脫友、飯友、筆友），讓他帶著你走，其實就可以避免這些問題了。
另外，新朋友也能刺激你的表達技巧、與人應對模式。你看，這對於不常出門的我們來說，不就是新的挑戰了嗎？
結語
關於「讓自己微微不舒服」這件事情，讓我想到，我曾經為了演講與顧問服務所需，特別花錢報名了健身C級教練執照。其中健身老師就是這樣對我們說的：「根據研究文獻，運動必須微微的不舒服、超過一點點平常的運動量，這樣肌肉才會變得強壯。」
就像古人總說，「用進廢退、生於憂患死於安樂」。那麼大腦又何嘗不是這樣呢？
最好的動腦建議，人人都不一樣。並不是「天天打麻將」的建議可以適用於每一個人，也許適合不習慣打麻將的你、但根本就不適合擅長打麻將的他。
我用我的家人當作例子分享讓你知道，甚至失智完全沒有治療的好方法，只能延緩。說真的，廷岳還是老話一句，預防勝於治療、照顧好自己才能減少吃藥。
減藥最好，我是廷岳。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：為什麼我不建議「打麻將」預防失智？家人打麻將依舊失智的實際例子。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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我們想讓你知道的是
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