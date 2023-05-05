【2023金穗影展】短片是長片創作的試金石？從金穗獎回望金馬新導演們的進化史

文：彭緯宸

2023第45屆金穗獎即將於5月5日正式開跑，除了兢爭激烈的入圍競賽影片之外，讓不少影迷引頸期盼的是—今年國際短片觀摩單元又將選入哪位大師的作品？

本屆不僅納入國際名導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）、丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）以及朴贊郁的作品之外，也邀請到4位去年入圍金馬獎最佳新導演的短片作品，分別是孔慶輝的《撞牆》、何書銘《兩地書簡》、曾英庭《高山上的茶園》以及劉國瑞的《末路窮途》。

本篇文章，試圖談談新導演創作路上的大哉問——創作短片與長片最大的差異是什麼？以及聊聊從短片創作到長片的心路歷程。

短片的未竟之事，劉國瑞創作的重新出發

憑藉《白日青春》於第59屆金馬獎，擒下最佳新導演及最佳原著劇本的劉國瑞，早在2018年就完成了同樣觸及巴基斯坦移民家庭為題材的《末路窮途》——以一個求職碰壁的父親輾轉當起了在香港違法的Uber司機，刻劃種族、階級差異下，移民在香港遭排擠的幽微處境。

在閱讀影片簡介時，觀眾不難聯想到與《白日青春》裡，同為「計程車司機」的陳白日（黃秋生 飾）兩者之間的相仿之處。劉國瑞回想，其實當初在創作《末路窮途》時，心裡想談「計程車」在香港的荒謬處境的動機更強烈一點。

「因為當時看似高科技、中產的Uber服務，在香港卻是違法的，其中一大阻力便是來自於花費數百萬港幣取得牌照的計程車司機們」。他談到，一開始是想先發展Uber司機被釣魚行動逮捕的故事，後來才在編劇過程中加入了巴基斯坦移民的背景。由此一來，外來的新科技擠壓到了本地勞工的生存空間，乍看像是無心插柳，卻也隱隱成為與移民議題互文的有趣之處。