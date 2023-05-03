中國電動車淘汰賽5年逾百家車廠倒閉，北京打價格割喉戰進軍美日歐

全球電動車巨擘——特斯拉（Tesla）、比亞迪（BYD），兩大電動車集團啟動「連續降價策略」。中國業內人士強調，市場已進入淘汰賽，5年來已有超過上百家電車公司倒閉，而中國正以價格戰，向美日歐等汽車大國進攻，達到「汽車強國」的策略。

特斯拉啟動實時（動態）定價模式

國際能源署（IEA）於2022年5月發布的最新全球電動車展望（Global EV Outlook 2022），顯示全球電動車銷量持續破紀錄成長，2021年近10%汽車銷售為電動車，包含純電動車（BEV）與插電式油電混和車（PHEV)，共計達到660萬輛，使全球電動車存量累積達約1650萬輛。

此外，2022年全球電動車銷量，在各國設定淨零減碳目標及車市刺激方案帶動下，2022年銷量仍初估較2021年成長35.1%，其中，中國自2018年後持續位居全球電動車銷量首位，美國超越日本位居第二，日本退居第三。

特斯拉啟動降價策略，搶攻全球各大市場，不過近日卻在多次降價後，終於再次上調售價，這當中在中國市場的Model 3上調了人民幣2000元，同時上調價格的還有美國、加拿大和日本市場，其中，美國市場來說。特斯拉已經進行7次調價。

雖然漲價但售價仍低於去（2022）年同期。根據中國媒體《第一財經》報導指出，其定價策略已經完全由傳統汽車行業的「固定定價式」，轉變為更接近航空酒店業或叫車平台的「實時（動態）定價模式」。

值得全球投資人注意的是，特斯拉啟動的降價，已經影響到特斯拉財報的淨利、毛利率等，其中毛利率甚至跌破20%的紅線，這是連續9季以來首次發生的情況。

對此，特斯拉執行長馬斯克表示，公司首要考量的是銷售量而不是淨利率，不過他也提到在特殊情況車價是有可能上調的，進而讓產銷得以平衡。此外，他強調，大規模的出貨，可以讓自駕車軟體更完善，進而實現盈利。

特斯拉、比亞迪掀起價格戰，上百家車企陣亡

此外，《第一財經》報導中特別強調，特斯拉的降價對中國電車市場造成一場「驚濤駭浪」的價格戰，而其勁敵憑藉著北京撐腰，還有過去的國家級補貼。比亞迪（BYD）有底氣跟進特斯拉，展開了激烈的價格競爭。這些觸發了全球超過40個汽車品牌在在中國齊降價。

目前比亞迪為2022年電動車市場最大的贏家，2022年比亞迪電動車銷售量達185.7萬輛，大幅成長212.8%，居全球第一。

報導引述中國電動車業內人士指出，兩大電車集團的強大價格戰下，不少中國車企顯得難以招架，讓許多新創車企難以生存。業內人士強調，過去5年，中國已經有上百家車企陣亡，而未來幾年仍會持續發生，年銷200萬輛是活下去的最低門檻，而2025年是一個關鍵轉捩點。

另一方面，在中國的歐美日車市結構正在改變。「海外品牌缺乏新技術，最近開始向朋友推薦比亞迪」這是參觀上海車展的民眾告訴《日經亞洲》的一段話。他強調中國品牌正在提升實力。

事實上，中國的電車產業正在快速發展。報導稱，長期以來在中國新車市場佔據優勢的福斯（Volkswagen）等外資大型企業的銷量目前正在下降。近年，福斯2023年1至3月在中國的全集團銷量比上年同期下降15%，僅為64.45萬輛。

一家德國大型汽車集團告訴《日經亞洲》，中國企業在純電動汽車領域變得更加自信，而且還逐步降低了對外資企業的依賴。而過去，北京正在邁向年新車銷量約3000萬輛的目標，它們打算要成世界最大的「汽車大國」，向美日歐進行「汽車強國」的轉換。

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核稿編輯：翁世航