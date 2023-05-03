中國擴大出境禁令，政治控制再收緊，美國駐中大使：企業不應成為美中競爭的攻擊目標

結合《華盛頓郵報》、《衛報》與《路透社》報導，中國近年大幅增加對中國民眾、外國人，及外商公司主管的出境禁令數量。2016年至2022年間，中國的出境禁令案件增加了八倍。此外，中國近日修訂反間諜法，模糊化「間諜」及「國家安全利益」的定義，並允許對任何接受調查的人，實施出境禁令，也引發許多外國公司的擔憂，延遲對中國的投資。

出境禁令數量大幅增加

根據人權組織保護衛士（Safeguard Defenders）發布的研究報告，自中共領導人習近平2012年上任以來，中國擴大了出境禁令的法律範圍，並更加頻繁地使用這些法律，有時會超出法律正當性。

該組織估計，近年無時無刻都有數萬名中國公民，被禁止出境。保護衛士也引用一篇2022年的學術調查，發現有128名外國人，在1995年至2019年期間被禁止出境中國，其中包括29名美國人和44名加拿大人。此外，根據一份中國的司法報告，2018年有3萬4000人被禁止出境，比前一年增加了55％。

《路透社》分析中國最高法院數據庫中，提及出境禁令的記錄，發現從2016年至2022年間，提及出境禁令的案件增加了八倍。

頻繁新增、修改法律

《華盛頓郵報》與《衛報》指出，自2018年以來，中國新增了七項禁止出境的法律，擴大違反「國家安全利益」的定義，且降低了判處出境禁令的門檻，使法律環境進一步複雜和混亂化。

中國最高法院數據庫中涉及出境禁令的案件，大多為民事案件，而非刑事案件。《路透社》沒有發現任何涉及境外勢力顛覆政權，或政治敏感的國家安全問題。相比之下，美國和歐盟雖然也會對部分犯罪嫌疑人實施出境禁令，但一般不針對民事訴訟，只針對刑事訴訟。

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此外，中國於4月底對反間諜法進行徹底的改革，將間諜活動廣泛描述為：「包括任何『與國家安全和利益有關的文件、數據、材料或物品』。」

美國商會4月28日在一份聲明中表示，修訂後的間諜法動搖了許多投資者的信心，並指出該法是在國家安全審查上「撒了一張大網」。

美國商會指出：「中國的新反間諜法，大大增加了民眾在中華人民共和國，開展業務的不確定性和風險。」

持續的突襲、審查案件，使外資失去信心

最近幾週，中國頻繁突襲審查外國企業，也給予外資越來越多理由擔心自己的員工會受中國打壓。

3月，中國政府突擊搜查了美國盡責查證公司明茨集團（Mintz）的北京辦公室，並拘留了五名工作人員，導致該公司新加坡籍的高級主管無法離開中國。此外，中國政府也審查了從美國晶片製造商美光科技（Micron）進口的產品，並盤問了美國顧問公司貝恩策略顧問（Bain&Company）的員工。

中國政府還拘留了日本製藥商，安斯泰來製藥公司的一名員工，據《NHK》報導，從2014年至今，至少有17名日本國民，以涉嫌從事間諜活動為由被拘留中國。

美國商會政策委員會主席羅斯（Lester Ross）表示，頻繁使用出境禁令、拘留外國企業或員工，加劇了國際商界的擔憂。羅斯表示，對於員工被拘留的公司而言，他們現在能做的只有忍氣吞聲。

除了突襲外商公司，中國政府也嘗試降低與外商的合作，並封鎖國內的經濟資訊。今（2023）年初，中國政府鼓勵國有企業，停止與四大國際會計師事務所合作。過去一個月，一些外國訂戶也表示，他們無法使用中國重要的資訊和數據庫，包括中國最大的學術數據庫「中國知識基礎設施」和金融資訊庫「Wind」。

北京最近雖然堅稱自己將對外國企業全面開放，但實務上越來越嚴格的審查與突襲，引發了外國投資人的擔憂，也加深了中國商界與國際商業界之間的鴻溝。

美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）指出，由於出境禁令、反間諜法的修改與頻繁的突襲、審查，許多外國公司都在延後於中國進行的重大投資計畫。

伯恩斯也表示：「我認為這裡的美國企業不應該因美中的價值觀差異及政治競爭，而受到政府的恐嚇、成為攻擊目標。」

曾被限制出境2年，後來在美國獲得庇護的中國維權人士李翔表示：「他們可以找到任何理由阻止你離開這個國家，中國沒有法治，法律是為中國共產黨服務的。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺