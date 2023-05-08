邁向2050淨零論壇（一）：淨零轉型迎來關鍵八年，台灣如何與國際接軌？
我們想讓你知道的是
台灣在氣候變遷議題上，已經有所努力，但是減碳的路程一刻都不能慢下來。政府必須要以低GDP為前提，從根本改變產業結構，才有機會大幅度的減少初級能源消耗。而在接下來的淨零轉型關鍵八年，政府需要進行怎麼樣的社會溝通，才能聚焦台灣淨零轉型的動能呢？
文：吳澄澄
2022年3月30日，國發會公布「2050淨零排放路徑及策略總說明」，擬定台灣達到淨零碳排的重大戰略，並預計在2030年前投入9000億元執行相關計畫。報告中，選定五大項目：運輸、建築、工業、電力以及「負碳技術」，分列減碳目標，牽涉之廣將會全方位地、把每個人捲入台灣未來30年的轉型工程。
2023年422地球日前夕，台灣氣候行動網絡研究中心、綠色公民行動聯盟、台灣環境規劃協會、環境權保障基金會、主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會，作為長期關心並參與臺灣氣候與能源議題的環境組織，盤點台灣過去一年來在氣候政策與立法上的進展，國發會推出的《2050淨零排放路徑12項關鍵戰略》、《氣候變遷因應法》將2050年淨零排放目標入法，氣候預算從一年25億增加到1000億，台灣淨零能否與國際接軌？因此，第二年共同籌辦「台灣如何邁向淨零論壇—Team Taiwan 怎麼走？」。
論壇邀請國發會龔明鑫主委開場致詞，台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯主題報告：「淨零轉型的關鍵八年- 加嚴目標、社會共行」，與談人為國發會副主委施克和。分三個單元：「碳費500夠不夠？」、「綠能爭議解不解？」、「工業減碳做不做？」皆邀請引言人以簡報方式報告，再邀請政府、產業、學界代表擔任與談人回應，共同開啟淨零路徑的公民社會對話
論壇中針對國發會計畫政策不足之處，台灣淨零整體政策的方向與進程，提出更積極具體的建議，以四篇系列文章，完整呈現當日論壇重點，邀請大家一起學習，成為台灣邁向淨零的重要推手。
台灣淨零目標應加嚴、加速討論，真正與國際接軌
台灣歷經將近二十年漫長的淨零修法，在2022年終於有所突破，去年年底，許多環境政策在極度壓縮的時間下，終於取得進展，然而與此同時，仍有部分目標和國際淨零標準仍有距離。論壇除了回顧台灣目前的修法成績、反省不足，也為接下來的能源轉型之路訂定階段性目標。
首場「淨零轉型的關鍵八年 – 加嚴目標、社會共行」，由台灣氣候網絡總監趙家緯報告台灣目前官方減碳目標與國際的落差、與如何加強治理能量、實現轉型。
去年12月政府提出新的減碳目標，以2005年為基礎年，預計在2030年減碳24%±1%，並已將此項目標向國際宣示，但聯合國氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）最新報告強調各國除了2030年目標外，更要設定2040、2045的減量目標，聯合國秘書長要求今年的COP28會議，各國要提出新的減量目標，須審視2030減量目標與2050淨零目標各自要減少多少碳排，再回推不同階段的減碳力道。
趙家緯表示，目前國發會訂定的 2030年台灣減碳目標為24%±1%，有三點隱憂：
第一，目前的減量程度跟國際要求仍然有落差，2030的減碳目標將會是引導國內減碳力道的重要政策訊號。
為了確保綠能與環境、在地社區能共存發展，台灣在綠能的推動上應先緩後急，可是目前台灣在2030年並沒有積極性加嚴綠能發展速度，這會導致台灣的綠能可能會變成中期快速發展、後期發展速度趨緩，在後面把目標調降的時候，對形塑、鞏固台灣亞太離岸風力領導性市場會有不利影響。
第二，中央2030的減碳目標低落，將削弱地方與產業的行動。
很多地方政府的2030年減碳目標已經比24%±1%來得高，全國各縣市、包含六都的減碳目標，都至少減碳30%甚至40%起跳，中央目標相對較低的情況下，在政策引導上會有負面影響。對企業來說更缺乏設置積極減碳目標的壓力。
第三，從目前各部會提出來的減量政策進行盤點，台灣其實有機會可以把2030年的減碳幅度提升到30%，並在2030年讓燃煤發電在電力結構裡減少到10%以下，但是2030年減碳30%其實還是不符合淨零排放需求。
從IPCC報告使用的模型之一：全球變遷評估模型（Global Change Assessment Model，GCAM）分析，若2050年要達到淨零，2030年的減碳幅度要到40%才能達標。
要實現此目標，台灣總體能源供給結構會有很大變化，2030年的電力結構，再生能源的佔比必需要提升到40%以上，燃煤排放量來源要大規模縮減，除了電力結構，石化業要縮減，水泥業必須為負成長，鋼鐵業到2050年要減少40%左右的產量，要達到以上目標，重工業的初級能源，包含煤與石油的增長幅度必須控制。
IPCC對台灣評估長期GDP幅度預測，並不會持續維持在6%的高點，未來GDP會維持在1％左右，因此政府在預估經濟發產情境與產業規劃時，也要以低GDP為前提進行發展路徑研擬，作為政策規劃基礎，不能僅僅只是要求各個企業節電量達到1%，而是要從根本改變、落實產業結構調整，才有機會大幅度的減少初級能源消耗。
趙家緯表示，碳排減量目標的調整機制，原本是每五年要討論現階段的減碳目標是否應加嚴，但現在國際上各國每年都可以加嚴減碳目標。
按照《氣候變遷因應法》，台灣現在處於第二階段，第二階段的減碳管制目標只到2025年，第三階段的管制時程則會到2030年，下一階段的修法程序必須更嚴謹、並對社會大眾開放，不能像過往只有簡單的公聽會，民間團體在此階段也會對減碳目標的設定有更多程序性的要求。若要來得及設定第三階段目標，要在2026年的兩年前開啟討論，按照這個時間點，今年後半年政府就必須要盡快開啟討論規劃。
邀請全民上「臺灣淨零追蹤器」，一起監督政府淨零政策
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。