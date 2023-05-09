邁向2050淨零論壇（二）：碳費每公噸500元夠不夠？碳定價機制的現在與未來

文：吳澄澄

台灣即將在2024年起徵碳費，並由環保署擔任主責單位，進行碳費徵收。徵收碳費應落實氣候正義與污染者付費，而碳費的收入分配，必須包含公正轉型、綠色轉型、公民參與等價值，在淨零轉型論壇的第二場討論，民間團體、專家學者與政府部門對目前碳費的規劃與細節進行討論，特別是在起徵費的訂定、以及是否要為企業訂定「優惠費率」，各方不同的想法立場有精彩的交會。

環境權保障基金會林彥廷表示，民間團體主張短期實施碳費、長期轉為碳稅，碳費子法實行到一個階段，就必須銜接到碳稅，主要原因是從排碳課徵來的金錢，必須要回歸到全民身上，用在社會福利、住商節能、科學發展，由財政部作為碳定價基金的主責單位，以碳稅來課徵，做統籌統支的分用，才能做最全面、符合公眾利益、氣候調適規劃的運用，且能避免收取的費用又回過頭來補助高碳排企業。

除此之外，階段管制目標期程要明確，碳費子法不管是計算或徵收方式、繳費流程，都要詳細規劃。

長年推動台灣能源稅的學者蕭代基教授表示，認可「短期碳費、長期碳稅」是正確的施政方向，但是短期碳費要實施多少年較合適？蕭代基建議先實施三年碳費，並在這三年內進行碳稅徵收條例的立法，未來必須銜接到碳稅，因為碳費成立的溫減基金金額，目前有289個公司排放場所徵收，如果一噸500元，將約有700億的基金，如此龐大的金額一直放在環保署內要怎麼使用？若再補助回去給企業，會造成左手進右手出，違背污染者付費的原則。

林彥廷強調，在治理平台的規劃上，應由行政院國家永續發展委員會（永續會）做審議，提出碳費預算書，讓社會大眾了解碳費徵收多少、後續如何使用，過往台灣類似的審議經驗並不理想，例如台電的電價審議委員會，討論過程不公開透明，容易被人質疑是黑箱作業，碳費審議委員會必須避免重蹈覆轍，應以科學為本進行討論，並明訂學者與民間代表的比例，以及利益迴避規定。

此外，執行績效如何也要上網公告讓大眾瞭解，並到立法院報告與備查。最前期碳費和碳稅的長期規劃，希望政府要在今年八月提出，以鄰國為例，日本和新加坡都有提出2025至2030的碳定價多少錢，日本更規劃在2028年提出碳稅。

林彥廷表示，為了對齊國際碳價水準 ，台灣碳費2024年起徵價應該到每公噸500元、且必須要逐年調漲，在2030年達到每公噸3000元。蕭代基也認同2030年徵收3000元的目標，這是透過逐年遞增達到的價格標準，也是根據歐盟現在的碳交易價格所設定。

Photo Credit: 邁向2050淨零論壇 環境權保障基金會林彥廷研究員

台灣是否該實施「優惠費率」？

政治大學國貿系教授施文真表示，台灣是否要對企業實施優惠費率，可從其他國家的經驗來思考。其他國家徵收碳稅和能源稅時，是以「能源燃料」為徵收對象，但目前台灣是以「排放量」為單位來收取，和國際其他案例是不同徵收對象。

國際上的豁免減免可分為兩大類，第一是一般適用性、第二是產業別，一般適用性下能被豁免的政策目標可以進一步分三類，第一類為重複管制、第二類為加大減碳力道，也就是該單位若可以實際達到減碳，政府就會讓他減免，英國氣候變遷稅下的氣候變遷協議即是屬於此類。第三類是其他公共政策考慮，例如偏遠地區的交通或家戶使用的能源可以有能源燃料豁免。

針對特定產業別的豁免，分為避免碳洩漏、避免影響產業國際競爭兩類，這兩類的目標背後的考量就不是在保護環境完整性，而是以其他國家政策目標為考量。台灣以出口導向，還是會有碳洩漏或面對國際競爭的壓力，若要應用此類，大部分會在法規中訂定被豁免產業，如農林漁木業、或特定製程如：化學還原電解，也有和國際管制體系相關的，例如航空燃料不收稅。

另外，各個國家有減免豁免的配套也很關鍵，任何減免或豁免都不應該影響碳定價機制的減量目標，因此：

減量目標設定要嚴謹，環境完整性不能被妥協，執行機制要簡便、減少管制成本，被徵收對象可以提出減量計畫。

現行台灣實施碳費，還有兩個配套機制要考慮，第一是《氣候變遷因應法》第24條的「增量抵換」，也就是排放單位新增或擴張的排放量會要求做抵換，但增量抵換和碳費之間的互動關係，如何避免造成重複管制也會是問題。另外，第30條也有提到碳費可以用減量額度來抵扣。

碳費的機制與台灣碳抵換機制的互動關係，會影響整個碳費制度設計的環境完整性。這些配套的目的是提供誘因給大的排放源減量，但在設計的同時也要考慮現有可行的減碳技術與新科技是什麼，如果費率訂的幅度是讓廠商覺得與其投資去換新設備、不如直接繳交碳費就算了，那減碳的誘因也就喪失了。

蕭代基認為優惠費率的實施與監督十分繁瑣，環保署首先要對徵收對象指定減量目標，再來由事業單位提出自主減量計畫，事業單位有達到減量目標，才能符合優惠方案，從寫計畫到審查都會是很複雜的事情，計畫送到環保署的審查過程又會耗費很長時間，所以很不容易執行，因此很少看到國家在溫室氣體減量的框架下使用優惠費率這個做法。

碳費在立法條文下有很多用途上的限制，若還有優惠費率，恐造成費率不高減量誘因也不夠，所以環保署才想提高費率加優惠費率，這是跟隨空污費的做法，但空污費效果如何？且和碳排減量也不可一概而論，無論碳費或碳稅，我們無法完全依賴單一機制，仍必須配合其他管制。