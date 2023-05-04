「委屈的和平也是和平」？事實上台灣只要站隊G7陣營，「委屈」習近平一人就好

文：黃澎孝

最近幾天，有人想帶風向，提出一句話：「委屈的和平也是和平。」結果引來了一片罵聲，著實讓這位年近六旬（58歲）的資深于女士備受委屈了⋯⋯。如果說「人生而平等」這個普世價值還被大家認同的話，同樣生為一個「人」，難道台灣人就該「受委屈」？不能抬頭挺胸，有尊嚴地擁有自己自由民主的和平生活嗎？

難道台海和平非得要讓台灣2300萬人片面「委屈」以求嗎？于女士的主張，委實讓台灣人咽不下這口氣。到底台灣人的生活方式礙到了誰？到底台灣人的自由民主犯到了誰？到底是誰？非得要任性、隨興地，天天亮出軍機、軍艦、飛彈、火箭以武相逼？說白了不就是「以死相逼」嗎？這跟恐怖分子其實沒啥兩樣。

那麼，到底是誰如此地恐怖啊？說穿了，不就是中國共產黨嗎？說到底，不就是習近平一人嗎？為什麼我們非要慣著他呢？

其實，不要以為14億中國人都是一群白癡。不要以為百萬解放軍都是無言的兵馬俑。其實，大家全都心知肚明：打仗沒有不死人的，渡海攻台更必然傷亡慘重。

70幾年前的「抗美援朝」，中共可以毫不留情地逼幾十萬國民黨的降兵敗將，以「人海」撲向「火海」，打出血流成河的所謂「立國之戰」。可如今的解放軍，都是所謂：「生在新中國，長在紅旗下」的「人民子弟兵」。7、80%還都是父母金貴無比的獨生子女。

試問全中國誰家父母，捨得讓家中「獨苗」去台海送命呢？試問中共中央軍委主席習近平，可曾公開評估：武統台灣風險有多大？勝算有多小？還得死掉多少人？因此，習近平近年來雖然一再歇斯底里地高唱：「丟掉幻想，準備戰鬥。」但是，中國人民心中的盤算卻大不以為然。

最近，中國的網路上，有一篇非常樸素而直白的貼文，公開表態：「如果發生戰爭，我是不會去的，也不會讓我的孩子去⋯⋯誰愛去誰去，反正我是不會去的，也不讓孩子去。」這篇簡短的貼文，立馬在中國網海一石激起千層浪，不但被瘋狂點閱、轉貼，而且還有無數認同、響應他的留言。嚇得中共已經連忙刪帖，想要來個「毀屍滅跡」，以免反戰之聲影響了對台文攻武嚇的效果。

Photo Credit: 中央社

還好，我早知中共伎倆，一開始就把這些貼文，一一複印，甚至自拍留底。特別分享給台灣的同胞親人們。其中，有一篇署名為「馬阿西野外刊閱讀」題為〈那些整天高喊武統的究竟是什麼人？〉寫的極有深度，他說：

幾代領導人好不容易爭取來的幾十年和平發展時間，將會在戰爭爆發後毀於一旦。 毫無疑問，西方會一邊倒地聯合起來制裁中國，科技、貿易、武器、能源，能禁的全部會被禁掉。 除了少數一些國家外，從此中國將成為一個孤島。 有人說，中國地大物博，不怕制裁和禁運，我們搞國內大循環。這是極度無知之言。 21世紀的世界，如果隔絕於國際社會，無異於自廢武功，改革開放以來積累的成果短時間內就會灰飛煙滅，中國人的生活水準將閃電般倒退到幾十年前。

其實，自從美中貿易戰爆發後，中國的經濟就陷入了「山雨欲來風滿樓」的黑雲籠罩中。隨之而來的科技戰、晶片戰、金融戰更讓以美國為首的自由世界，加速了與中國脫鉤的進程。

外資、外企、台商成片、成群的撤離中國，已經讓中國的對外貿易亮起紅燈，直接衝擊而來的既有「黑天鵝」更有「灰犀牛」。失業問題如斷崖般的讓中國人民掉入了返貧的深淵，一場以「中華民族偉大復興」為口號的「中國夢」，已迅速淪為民生經濟的噩夢。40年改革開放累積的成果，以加速度的灰飛煙滅，才過了沒幾年的「好日子」，再也回不去了⋯⋯。

「恰巧」中國由盛而衰的轉折點，正好是習近平主政之後⋯⋯。當然，把中國的墜落甩鍋給習近平，想必習近平一定也「備感委屈」吧。他為了讓「中華民族偉大復興」，奮發有為的挑戰美帝霸權，有錯嗎？他為了一雪「百年國恥」，整軍經武，戰狼四出，威懾四鄰，重樹華夏天威，有錯嗎？

他為了完成「祖國統一千秋大業」，讓這一代倒楣的中國人，當共產黨的血肉長城，為武統台灣而浮屍海上，血染灘頭，好讓台灣人民「委屈求和」又有什麼錯呢？

事實上，自中共二十大，習近平集黨、政、軍、特大權於一身，尤繫天下之安危於一人，更掌握了台海和戰於一手。

基本上，今之習近平已完全具備了「有權任性」的古之帝王條件。在中國大陸的領域內，毫不誇張的說，他掌握了全中國人民的生死大權。億萬生靈仰其一人之鼻息，全中國宛如「動物農莊」，只容他一人，愛怎麼任性就怎麼任性。以致於全世界只有他「一人」，能夠以一紙「動態清零」之令，讓14億人乖乖關在家裡好幾個月。

想不到，偏偏就有些不識「天威」的「境外勢力」，偏偏不識趣的對他的「任性」指三道四，甚至美帝紙老虎更「不顧武德」的拉幫結派，鬧出了一個「天下圍中」的局面，這可讓習近平備受委屈的，只能在中南海齜牙咧嘴的咆哮不已⋯⋯。

誠如「偉大不掉」的毛主席常說的一句話：「客觀的形勢，是不隨個人的主觀意志而轉移」，繼韓國和菲律賓都已表態不再對習近平磕頭後，自由世界七大工業國組織的G-7峰會又即將在日本舉行，根據之前G-7外長會議的公報顯示，這次峰會的主要議題，居然就是要警告習近平，不得在台海任性妄為⋯⋯。

看來，習近平又得備受委屈了。

但是，如果習近平一人之「委屈」，卻能讓海峽兩岸億萬生靈免受塗炭，歲月靜好的過上太平小日子，那何不就讓習近平一個人「委屈」呢？換言之，我們只要選邊站隊以美國為首的G7民主自由陣營，讓習近平「委屈到底」，台海就能風平浪靜了。這樣的台灣哪需要「委屈」自己呢？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：站隊美國，聯合G-7⋯⋯「委屈」習近平，就會有和平了！

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航