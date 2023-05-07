中國「走線」偷渡美國人數飆升，是為了人身安全還只是「想來美國」？

知名媒體《自由亞洲電台》、《華爾街日報》相繼報導中國「走線」偷渡美國人數飆升。《華爾街日報》的數據是，2023年1至3月份，估計經過南美偷渡美國的中國人高達3000多人。而《自由亞洲電台》的數據更為驚人，美墨邊境在6個月內逮捕了6000多名預備偷渡的中國人。其中以壯年男子人數最多，但也不乏年輕夫妻或單身媽媽帶孩子。

中國人漸漸成為偷渡美國的第四大軍，這些報導引起了美國政府和民間機構的注意，以保守著稱的德州（Texas）為了抵制非法移民，預備修法管制這些非法移民。在德州，非法入境的難民幾乎不可能通過庇護。而拜登（Joe Biden）政府也推出，在5月11日之後進入的非法移民，或將無法獲得庇護身份。

為什麼近年來中國偷渡客人數瘋漲？首先跟中國環境每況愈下絕對分不開，習近平執政以來，對於商人的打壓有目共睹；宗教方面也是岌岌可危，多地家庭教會代領人被控「詐騙罪」；白紙運動秋後算帳弄得人心惶惶。除了真實被迫害的情況，大部分偷渡者都提到經濟的萎縮，讓人失去了對生活的信心。

此外，網路越來越發達，「走線」越來越公開化、產業化也是絕對因素。《自由亞洲電台》訪問其中一名偷渡者，他們稱自己在抖音上學到教程，上面甚至會教大家走到哪裡買什麼必需品、穿什麼鞋子，有了這些全面的經驗，讓後人的偷渡變得更加簡單透明。

偷渡來美的「前輩」可能會經歷一段比較困難的適應期，至少半年多無法獲得社會安全卡合法工作，為了維持生計，不乏有人開始做起「偷渡生意」，比如提供偷渡經驗，為後人進行一對一付費諮詢和指導；在推特、Telegram上，「偷渡前輩」也會出售自己的聯繫方式，偷渡者在進入美國過程中被抓的話，在移民監獄中需要聯繫人或找人保釋，這些內容都可以提前「購買」。

常接觸到一些剛從移民監獄獲釋的人，不只一位分享到：我在網上找了一個聯繫人，出獄的時候填了他的地址，但我不認識他。通常這就意味著兩個人出獄以後也不會有什麼接觸，只是純粹的買賣關係。

這些公開的訊息和諮詢讓走線變得相對容易。但走線只是進入美國的第一步，偷渡者在移民監獄首先有一個可信恐懼面談，意思是簡單評估一下此人有沒有申請庇護的理由。通過以後才有機會進入美國提交庇護申請，不通過則可能被遞解出境、遣返回中國。在《自由亞洲電台》的報導中，很多偷渡者手拿聖經或佩戴十字架，似乎表明自己是基督徒的身份，希望藉此獲得宗教庇護。部分人真的是基督徒，但有人也只是在網路上看到別人的故事。