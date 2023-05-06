【動畫】《轉生公主與天才千金的魔法革命》：「異世界轉生」的百合情誼，以不正常對抗不正常

「對不起。」在動畫《轉生公主與天才千金的魔法革命》第九集，艾妮絲流著淚，緊握弟弟亞爾的手，以道歉作為告別，並補上如此獨白：「如果我能正常地活在這個世界的話，你應該就不會這麼痛苦了。」

如果能正常地活在這個世界的話——艾妮絲的如此自道，亦正是《轉生公主與天才千金的魔法革命》的重要命題。自艾妮絲在五歲時發現自己是轉生來到這個魔法世界以後，圍繞她的一切，就註定是不正常的。

轉生而來的她，明明有著王族血統卻不受精靈庇佑，因此無法使用魔法，這是不正常。明明無法使用魔法，卻對魔法抱持如同戀愛的情感，比任何人都要喜歡著、相信著魔法，這是不正常。明明不懂魔法的王族會被視為異端，卻因有著發明「魔學」的才能，結果讓她備受矚目，反過來讓王位的正式繼承人相形見絀——這是不正常，亦成為悲劇的開端。

「魔法是詛咒，姊姊。」亞爾如是說。魔法顯出他的弱小，彷彿證明了他終究沒有能力成為理想中的君王，因此是詛咒。然而艾妮絲當然明白，詛咒著亞爾的其實不是魔法，而是自己。若自己沒有轉生來到這個魔法至上的世界，以「外來」的思想與知識掀動一切的話，或許悲劇就不會發生在亞爾身上了。這就是為什麼，將轉生的秘密埋藏心底的艾妮絲，只能悲痛地如此想著：若果我是正常的話，就好了。

在《轉生公主與天才千金的魔法革命》的故事裡，轉生是詛咒，讓正常的變得不再正常，讓牽連其中的人們背負痛苦。如此的轉生故事，若就此收筆，註定是悲劇——轉生本身，就是一場悲劇。

但作者的筆觸沒有就此停下，在故事的另一端，他注入了百合這一元素，加入另一個的「不正常」。艾妮絲與尤菲莉亞這對「轉生公主與天才千金」，拒絕上演婚姻給予她們的劇本，不再擔當男女關係內命定的角色。她們以皇權世界內從不被視為理所當然的情誼，由友情發展到愛情，以另一種的「不正常」扭轉悲劇命運，終讓二人身上的詛咒化作祝福。

百合在《轉生公主與天才千金的魔法革命》裡並非點綴，不是只為吸引讀者目光而設的包裝，在故事中有著舉足輕重的地位。作者以百合，為故事賦予女性的視角，在深刻描寫女孩們——猶其是貴族的女孩們——的痛苦同時，並講述兩位女性如何憑藉情誼跨越困難，在互相扶持下最終一同贏得幸福。