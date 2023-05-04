傳承台灣「人選之人」的政治幕僚經驗，大馬年輕世代返鄉深耕在地民主發展
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黃振峰解釋說，所謂參與台灣「政治活動」指的是近身「觀察」台灣新興政黨成立的過程，競選服務人員如何製作文宣，利用社群媒體平台擴大網路聲量等事務。利用台灣求學之餘邊實際觀察政治脈動的黃振峰表示：「我就是在做幕僚工作，觀察政治人物的行政作業流程或法案擬定與推動。」
（中央社）「近身觀察台灣民主發展，參與選舉及選區服務」。大馬年輕世代黃振峰受台灣選舉洗禮啟迪，決定反思家鄉政治發展並「鮭魚返鄉」，盼投身公眾事務，站在最前線以理性角度思辨、擬定並推動政策，展現新世代觀點。
吉隆坡的天氣豔陽高照，一身短袖T恤裝扮的黃振峰（Bong Jenn Fonng）把採訪地點從當地人聊天的咖啡茶室，臨時更換到冷氣餐廳，讓尚未適應大馬炎熱氣候的記者不至揮汗如雨。
身為留台校友的黃振峰首先告訴《中央社》，無論從大學時代新聞專業訓練到東吳大學政治學研究所理論與國會實務訓練，5年留學台灣經驗讓他有機會感受台灣選舉模式中的政治發展與社群媒體快速變化。
他說，大馬雖曾也有要求改革的「烈火莫熄」（Reformasi）社會運動，但2014年台灣的太陽花學運則是他初抵台灣後首次「震撼教育」，感受到當時台灣民主政治發展與主流民意。
黃振峰指出，或許是這個「契機」讓他於2015年有機會體驗台灣政治選舉活動，當時想法很單純，就是想看看台灣選舉模式。
當時他實際參與「社會民主黨」成立活動，尤其透過范雲與苗博雅教導與協助，逐步從門外漢「旁觀者」角色蛻變為競選活動的「參與者」。
他說：「苗博雅昔日曾赴馬來西亞參加廢除死刑相關活動，我就是在那個時候認識苗博雅，也因此很幸運有機會參與『社會民主黨』的活動。」
黃振峰解釋說，所謂參與台灣「政治活動」指的是近身「觀察」台灣新興政黨成立的過程，競選服務人員如何製作文宣，利用社群媒體平台擴大網路聲量，爭取老中青不同世代支持，抑或深入選區經營的模式。
利用台灣求學之餘邊實際觀察政治脈動的黃振峰說：「我就是在做幕僚工作，觀察政治人物的行政作業流程或法案擬定與推動。」
2016年立法委員選舉讓黃振峰實際在當時參選立委的范雲角逐的選區走透透。他認為，自己雖然只是名不見經傳的工作人員，但實際參與選舉活動，協助在大安區耕耘，走訪各種選舉活動行程，打選戰很辛苦，「這個經驗真的很棒」。
黃振峰受訪說，幸虧有新聞背景與政治學的國會知識訓練，他才能觀察台灣政治發展模式的改變，透過到不同政治人物身邊磨練，就近感受政治人物的選區經營與服務模式。
值得注意的是，黃振峰受到范雲與苗博雅的鼓勵盼留台學子傳承民主化經驗影響，並未與一般留台學子續留台灣發展，而是「鮭魚返鄉」。他於2020年初完成碩士口試後即返回馬來西亞。
對於記者詢及大馬的政治情勢，黃振峰則以台灣學術與實務參與政治活動訓練為例，說明要反思「為什麼會有這樣的發展趨勢」，諸如台灣區域立委席次為什麼會減少、為什麼需要不分區立委、為什麼會有市議員改選。這些都是不同時代的政治發展結果，大馬也是一樣，每一個政治事件發生的背後都有特定因素，造成不同的結果。
他說 ，因此，當外界評論馬來西亞政治局勢時，往往沒有很認真去檢視大馬過去政治發展過程中發生的事情，難以鑑往知來，「我們需要從不同國家的民主政治發展經驗來觀察馬來西亞」。
黃振峰分析，大馬政治發展多元，不僅有華人、馬來與印度族群，也有所謂的原住民，政治氛圍也夾雜著不同因素。如果論及馬來西亞政治發展，不能僅用簡單一句話帶過，而是要切入歷史脈絡才能了解為什麼大馬政治發展有如今的情勢。
黃振峰認為，馬來西亞的民主政治發展腳步很快，尤其是從2018年之後的大選迄今有著「翻天覆地」的變化，但大馬政治情勢其實還沒有發展到民主轉型後「民主鞏固」的階段，也未臻成熟，其實僅處於民主政治的萌芽階段。
他從年輕一代觀點觀察大馬政治發展，希望在今年舉行包括雪蘭莪州等6個州的選舉中，看到有更多的政黨出現，帶來良性競爭，人民有更多選擇，有更多元聲音被聽見，而不是妥協於政黨利益而忽略或犧牲弱勢群體利益。
黃振峰認為，小黨或雖沒有辦法執政，但仍有機會成為關鍵少數「造王者」，並影響政府決策。
黃振峰強調，政治的不穩定會影響外來投資者，希望大馬政局穩定發展，因此需要有一個遊戲規則，而非一直換政府。就年輕一輩的大馬人來說，參與政治活動除從政外，擔任政治人物幕僚，走訪選區了解民瘼，提供更多想法，用理性角度去討論公共政策。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。