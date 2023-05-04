2023/05/04,
歐洲

無人機夜襲克里姆林宮，俄羅斯指控烏克蘭試圖行刺普亭，澤倫斯基否認

無人機夜襲克里姆林宮，俄羅斯指控烏克蘭試圖行刺普亭，澤倫斯基否認
Photo Credit: Anton Gerashchenko Twitter影片截圖

我們想讓你知道的是

莫斯科當局指控烏克蘭派遣無人機攻擊克宮，試圖行刺普亭未遂，克宮認為這場攻擊是「有計畫的恐怖行動」，並將對此保留「報復的權利」。澤倫斯基在聯合記者會上表示：「我們沒有攻擊普亭。我們將此交由仲裁機構評斷。我們在自己的領土上戰鬥，我們正保衛自己的村莊與城市。」

克宮控烏克蘭無人機意圖行刺普亭，俄前總統籲消滅澤倫斯基

（中央社）俄羅斯指控烏克蘭派遣無人機攻擊克里姆林宮，試圖行刺俄國總統普亭（Vladimir Putin）未遂。俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今（4）日呼籲消滅烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則對俄方指控深感懷疑。

《俄羅斯新聞社》（RIA）稍早時報導，莫斯科當局指控烏克蘭派遣無人機攻擊克宮，試圖行刺普亭未遂，克宮認為這場攻擊是「有計畫的恐怖行動」，並將對此保留「報復的權利」。

麥維德夫表示，在今天的恐怖攻擊後，除了消滅澤倫斯基及他的黨羽之外已別無選擇。

麥維德夫是普亭的盟友，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，麥維德夫的發言日益鷹派。

布林肯今天指出，他對俄方提出的指控深感懷疑。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科在推特表示，據傳這是無人機擊中克里姆林宮時的畫面：

俄稱無人機攻擊克宮行刺普亭，澤倫斯基稱非烏克蘭所為

（中央社）俄羅斯社群媒體上流傳克里姆林宮遭到攻擊的畫面，克宮指控烏克蘭派無人機試圖行刺總統普亭未遂，但烏克蘭總統澤倫斯基昨天否認這是烏方所為。

《法新社》報導，澤倫斯基昨天造訪芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki），與北歐國家領袖舉行峰會。

澤倫斯基在聯合記者會上表示：「我們沒有攻擊普亭。我們將此交由仲裁機構評斷。我們在自己的領土上戰鬥，我們正保衛自己的村莊與城市。」

《俄羅斯新聞社》稍早時報導，莫斯科當局指控烏克蘭派遣無人機攻擊克宮，試圖行刺普亭未遂，克宮認為這場攻擊是「有計畫的恐怖行動」，並將對此保留「報復的權利」。

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）駁斥：「無人機攻擊克宮一事與烏克蘭毫無關聯。」

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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