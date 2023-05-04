做空機構興登堡重手狙擊伊坎企業，「華爾街狼王」伊坎財富銳減41％

文：張瑞邦（Tucker Chang）

總部設於美國紐約的做空機構「興登堡研究」（Hindenburg Research，以下簡稱興登堡）於2023年5月2日公布的一份調查報告顯示，「華爾街狼王」、高齡87歲的美國商業富豪伊坎（Carl Icahn）旗下控股公司「伊坎企業」（Icahn Enterprises，以下簡稱IEP）股價被嚴重高估，該企業甚至採用龐氏騙局（Ponzi scheme）等金融詐騙手段來支付股東股息。

根據《路透社》（Reuters）轉述興登堡的說法指出，IEP的股價至少被高估75％以上，且該公司的股票交易價格比其前次公布的資產淨值（NAV）溢價超過218％，遠高於所有同業。

興登堡強調，相比於IEP的同行，無論是美國知名對沖基金經理人羅布（Dan Loeb）所創辦的避險基金Third Point LLC，還是美國億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）持有的潘興廣場資本管理公司（Pershing Square），2大競爭者的股票交易價格皆低於資產淨值，

該放空機構亦揭露，IEP當前高達15.8％的股票殖利率是全美大型上市企業中殖利率最高的公司，然而這樣的高利潤態勢恐加速IEP自身的股價泡沫化，其主因在於IEP先是以股票股利的方式發放股息，而非以現金股利將收益直接回饋給股東，IEP隨後採取發行新股擴大公司股本的做法，藉此誘使股東與策略投資人申購，接著再用新投資人挹注的資金，向原先的股東支付股息，以這種「拆東牆補西牆」的方式不斷墊高殖利率並「誇大」其股票價值。

「伊坎一直使用新投資者的資金向舊股東支付股息。總體而言，我們認為這位華爾街傳奇犯了典型的錯誤，也就是在長期虧損的情況下仍過度舉債，像IEP這樣的經營模式通常都不會有好下場。」興登堡在調查報告中如此寫道。

IEP遭興登堡點名後，股價是否受到衝擊？

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）表示，在興登堡披露IEP的運作模式後，該公司股價於2023年5月2日的交易日中一度暴跌超過20％，收盤時仍重挫19.95％，股價最終收在40.36美元，市值蒸發超過40億美元，而伊坎自身的淨資產也隨即遽減超過29億美元，這讓伊坎持有的資產淨值下降至147億美元。