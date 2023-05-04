TNL+ 2023/05/04,
商業

做空機構興登堡重手狙擊伊坎企業，「華爾街狼王」伊坎財富銳減41％

做空機構興登堡重手狙擊伊坎企業，「華爾街狼王」伊坎財富銳減41％
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

伊坎數十年來一直都是財經界著名的「企業掠奪者」，其在1980年代曾以自籌的少量資金搭配向銀行與投資者借來的負債資金，收購資本更大的美國環球航空（TWA），在利用這種「融資收購」手段入主TWA後，伊坎隨即以「資產剝離」的模式，系統性地出售TWA原有的資產，以此作為償還原本欠債的資金。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

總部設於美國紐約的做空機構「興登堡研究」（Hindenburg Research，以下簡稱興登堡）於2023年5月2日公布的一份調查報告顯示，「華爾街狼王」、高齡87歲的美國商業富豪伊坎（Carl Icahn）旗下控股公司「伊坎企業」（Icahn Enterprises，以下簡稱IEP）股價被嚴重高估，該企業甚至採用龐氏騙局（Ponzi scheme）等金融詐騙手段來支付股東股息。

根據《路透社》（Reuters）轉述興登堡的說法指出，IEP的股價至少被高估75％以上，且該公司的股票交易價格比其前次公布的資產淨值（NAV）溢價超過218％，遠高於所有同業。

興登堡強調，相比於IEP的同行，無論是美國知名對沖基金經理人羅布（Dan Loeb）所創辦的避險基金Third Point LLC，還是美國億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）持有的潘興廣場資本管理公司（Pershing Square），2大競爭者的股票交易價格皆低於資產淨值，

該放空機構亦揭露，IEP當前高達15.8％的股票殖利率是全美大型上市企業中殖利率最高的公司，然而這樣的高利潤態勢恐加速IEP自身的股價泡沫化，其主因在於IEP先是以股票股利的方式發放股息，而非以現金股利將收益直接回饋給股東，IEP隨後採取發行新股擴大公司股本的做法，藉此誘使股東與策略投資人申購，接著再用新投資人挹注的資金，向原先的股東支付股息，以這種「拆東牆補西牆」的方式不斷墊高殖利率並「誇大」其股票價值。

「伊坎一直使用新投資者的資金向舊股東支付股息。總體而言，我們認為這位華爾街傳奇犯了典型的錯誤，也就是在長期虧損的情況下仍過度舉債，像IEP這樣的經營模式通常都不會有好下場。」興登堡在調查報告中如此寫道。

IEP遭興登堡點名後，股價是否受到衝擊？

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）表示，在興登堡披露IEP的運作模式後，該公司股價於2023年5月2日的交易日中一度暴跌超過20％，收盤時仍重挫19.95％，股價最終收在40.36美元，市值蒸發超過40億美元，而伊坎自身的淨資產也隨即遽減超過29億美元，這讓伊坎持有的資產淨值下降至147億美元。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。