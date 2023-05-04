聯準會升息1碼後暗示收手，鮑爾重申今年不降息，美股再度收黑
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利率期貨市場行情顯示，聯準會6月利率按兵不動的機率接近90%。但愈來愈多投資人預期聯準會最快9月就會降息。鮑爾對此表示，今年降息「不在我們的預測中」，並提到降息前提是通膨降溫比聯準會預期快，延續上次記者會重申抗通膨決心、淡化降息預期心理的做法。
聯準會升息1碼後暗示收手，鮑爾重申今年不降息
（中央社）美國聯準會（Fed）今（4）日宣布調高利率1碼，並暗示1980年代以來最迅猛升息循環可能結束。但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）澆了預期下半年降息的投資人一盆冷水，美股尾盤賣壓加劇，再度收黑。
聯邦準備理事會制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）連10度決議升息，聯邦資金利率目標區間調高1碼（0.25個百分點），達到近16年來最高的5％至5.25％，11名官員全數贊同。這項短期利率上次達到如此水準是2007年夏季，美國不久之後爆發次級房貸危機。
為壓制通貨膨脹，聯準會去年3月起積極升息，如今政策利率和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後趨近零的水準相比，整整高5個百分點。
政策聲明寫道，為讓通膨率回歸目標2％，官員將把貨幣政策緊縮累積效應、影響經濟活動的遞延性、通膨、經濟與金融情勢列入考量，決定政策還要緊縮多少，才可能是適當的。相較之下，3月的政策聲明提到，官員「預期」政策進一步緊縮可能是適當的。
鮑爾在會後記者會說，政策聲明措詞有「顯著變化」。至於這是否暗示聯準會6月不會升息，鮑爾不願鬆口，僅重申經濟數據是聯準會決策依歸。
利率期貨市場行情顯示，聯準會6月利率按兵不動的機率接近90％。但愈來愈多投資人預期聯準會最快9月就會降息，以防經濟在高利率壓抑下陷入嚴重衰退，與3月公布的聯準會官員利率預測有明顯出入。
鮑爾對此表示，今年降息「不在我們的預測中」，並提到降息前提是通膨降溫比聯準會預期快，延續上次記者會重申抗通膨決心、淡化降息預期心理的做法。
美股全天大多在平盤附近遊走，鮑爾記者會後半段，3大指數隨投資人樂觀氣氛消散由紅翻黑。
道瓊工業指數終場下跌270.29點，跌幅0.8％，收在33414.24點。標準普爾500指數下挫28.83點，跌幅0.7％，收在4090.75點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌55.18點，跌幅0.46％，收在12025.33點。
聯準會積極升息下，美國物價漲勢去年夏季衝上40年高點後逐步下滑，但仍遠高於聯準會目標2％。聯準會偏好參考、剔除波動較大食品與能源的3月核心個人消費支出（Core PCE）物價指數年增率為4.6％，低於去年9月的5.2％。
鮑爾說，通膨率回歸2％需要「一段時間」，而且不會是平穩過程。
隨著利率陡升，金融業逐漸感受到壓力，特別是財務體質欠佳的中型銀行。繼矽谷銀行（SVB）、簽名銀行（Signature Bank）3月倒閉後，第一共和銀行（First Republic Bank）本週稍早遭當局接管，由全美銀行業龍頭摩根大通（JPMorgan Chase）收購，金融穩定在景氣降溫時漸成焦點。
聯準會聲明重申，美國銀行體系「健全且堅韌」。鮑爾說，自3月以來，美國銀行業狀態「廣泛改善」。
主管機關決定讓資產總額約3.7兆美元的摩根大通買下第一共和銀行，引發部分國會議員批評。鮑爾說，限制大型銀行擴張是好政策，但銀行倒閉時允許特例出現，有其道理。
美國首季國內生產毛額（GDP）折合年率成長1.1％，景氣顯著降溫。聯準會如堅持抗通膨而長時間維持高利率，經濟可能陷入衰退，此時朝野為舉債上限互不相讓，美國面臨倒債危機，更讓經濟前景烏雲密布。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）本週警告，國會如不調高舉債上限，聯邦政府最快6月1日就可能債務違約。
鮑爾說，聯準會不對政治人物指指點點，但及時調高舉債上限「至關重要」，債務違約可能為美國經濟帶來可怕後果，「我們甚至不該談論一個美國付不出錢的世界」。
聯準會升息1碼，美股收黑
（中央社）美國聯邦準備理事會宣布升息1碼，暗示接下來可能會停止升息，但稱目前尚未作出停止升息的決定，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌270.29點或0.80％，收33414.24點。
標準普爾500指數下挫28.83點或0.70％，收4090.75點。
那斯達克綜合指數下滑55.18點或0.46％，收12025.33點。
費城半導體指數挫跌39.48點或1.32％，收2957.37點。
聯準會升息1碼美股下挫，蘋果財報仍影響台股
（中央社）美國聯準會宣布升息1碼，並暗示可能停止升息，但尚未作出停止升息的決定，美股主要指數3日收黑。法人指出，台股與美股連動，升息與蘋果公布財報兩件事都確定後，台股才易有明確走向。
道瓊工業指數3日下跌270.29點或0.80％，收33414.24點。標準普爾500指數下挫28.83點或0.70％，收4090.75點。那斯達克綜合指數下滑55.18點或0.46％，收12025.33點。費城半導體指數挫跌39.48點或1.32％，收2957.37點。
台北股市3日收在15553.41點，下跌83.07點，跌幅0.53％，成交金額新台幣2013.79億元，加計盤後交易約2045.98億元。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，雖然美聯準會升息1碼，美股下跌，恐影響台股，但蘋果公布財報也將影響台股走勢。他指出，美聯準會升息幅度已不是重點，關鍵是聯準會升息後，接下來的政策方向。
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