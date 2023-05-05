【圖表分析】印度成為世界第一人口大國，該慶幸還是該焦慮？
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世界上25歲以下人口當中，每五個就有一個是來自印度；在印度，47%的人是25歲以下，三分之二是在1990年代初印度開始自由經濟之後出生的。經濟學家指出，這一代年輕印度人將是知識和網絡商品經濟當中最大的消息群和勞動力資源——印度人將會是最大的全球人才庫。
文：蘇蒂克・比斯瓦斯（Soutik Biswas，BBC駐印度記者）
圖表：沙達布・納茲米（Shadab Nazmi）
根據聯合國的估算，印度的人口已經達到1425775850人，超過中國。
印度十年一次的人口普查原定於2021年進行，但是已經延後，於是便沒有了官方的人口數據。中國最近一次人口普查——建政以來的第七次——已經於2020年進行。
為了估計和推算印度和中國的人口，聯合國只能依靠從現有紀錄、調查和行政數據等得來的生育、死亡和移民等數據的量級和趨勢。
明確的是，印度和中國各自的人口均超過14億，而超過70年來，兩國佔全球人口超過三分之一。
中國的人口很可能會從明年開始負增長。去年，中國有1060萬人出生，略高於死亡人數，這是由於生育率的迅速下降。據聯合國指，中國的人口將會持續下降，並可能會在本世紀末跌至10億以下。
印度的生育率也在近數十年以可觀的幅度下降——從1950年的每個女性生育5.7個小孩，跌至如今的每個女性生育兩個小孩——只不過下降的幅度稍慢一些。印度的人口基本上肯定會繼續增長數十年——聯合國預期該國人口會在2064年達到頂峰，之後逐漸下降。
所以，印度取代中國成為世界第一人口大國，到底意味著什麼？
中國人口下降比印度快
中國的人口增長率從1973年的2%下降至1983年的1.1%，縮小近一半。
人口學家表示，這當中很大程度上是通過粗暴地壓制人權來實現的——兩場運動分別提倡一孩政策和之後的晚婚政策，以及要求生育多個孩子之間相間更長時間，並且更少生育——當時那是一個大部分屬於鄉村、教育程度普遍很低，也很貧窮的國家。
公共衛生方面的投資以及女性受教育程度的提升，以及女性參與生產勞動等等進展，也成為生育率下降的部分因素。
印度獨立之後，人口在60年當中翻了將近三倍——從1951年的3.61億增長至2011年的超過12億。
印度在上世紀下半葉的大部分時間裡人口高速增長——接近每年2%。隨著時間推移，死亡率下降，預期壽命加長，收入增加。更多人——特別是生活在城市裡的人——獲得乾淨水源並有現代化的排水系統。「但是生育率卻居高不下，」倫敦經濟學院的人口學家蒂姆・戴森（Tim Dyson）說。
印度在1952年啟動計畫生育項目，至1976年才第一次公布全國人口政策，也大約是在這個時候，中國正忙於降低出生率。
但是，在1975年的「緊急狀態」時期，公民權利暫停，對數以百萬計貧困民眾進行強制絕育導致了對計畫生育的反對。「假如沒那次『緊急狀態』，假如當政者更加主動積極，印度的生育率下降本來會更快。它也意味著之後所有的政府在計畫生育的問題上都謹小慎微，」戴森教授說。
東亞國家和地區如韓國、馬來西亞、台灣和泰國等，啟動人口計畫都比印度晚得多，但都比印度更早實現了更低的出生率，減少了嬰兒和孕產婦死亡率，提高了收入和推動了人權發展。
印度不再擔心人口爆炸
自1947年獨立以來，印度已經增加了超過10億人，而它的人口預計還會繼續增長40年。
但是其人口增長率如今已經連續下降了數十年，該國也成功推翻了「人口災難」的負面預測。
所以，人口學家說，印度比中國人口多，其重要性已經不是令人「擔心」的那種。
收入增加以及衛生和教育條件的改善，幫助了印度女性比過去少生，客觀上降低了增長率。
22個邦或聯邦行政區域當中，有17個的生育率下降到了人口替代水凖以下——每個女性生育兩個小孩。人口替代水凖是指新生嬰兒數量足夠令總人口保持恆定的情況。
根據皮尤研究中心指，印度所有的宗教團體均在生育率方面呈大幅下降趨勢，這是依據印度每十年進行一次的人口普查和全國家庭衛生調查（NFHS）數據得出的結論。
結果 ，印度人口的宗教比例構成，自1951年以來只有「輕微變化」。
根據官方數據，所有宗教團體的生育率均下降了。
印度南方的出生率下降比人口更多的北方快。「可惜的是，印度沒有更多像印度南部那樣的地方，」戴森說，「在同等條件下，印度北方一些地方的人口快速增長壓低了生活水平。」
人口超過中國仍可能意義重大
比如，它可能令印度更有理由要求在聯合國安理會取得常任席位。目前安理會常任理事國有五個，當中包括中國。
印度是聯合國的創始成員國之一，一直堅稱自己理應擁有一個常任理事國席位。「我想你（作為人口最多的國家）對事情是有一定發言權的，」聯合國經濟及社會事務部人口司司長約翰・威爾莫斯（John Wilmoth）說。
總部在孟買的國際人口科學研究院主任詹姆斯（KS James）教授指，印度的人口構成變化也很重大。
雖然有過一些阻滯，但是印度在管理「健康的人口族群過渡」方面值得一些讚譽。詹姆斯教授說，它通過在一個既貧窮又大體未受過教育的民主國家裡實行計畫生育，「大多數國家都是在識字率和生活水凖更高一些之後才做這件事」。
另一則好消息則說：世界上25歲以下人口當中，每五個就有一個是來自印度，而47%的印度人是25歲以下。三分之二的印度人是在1990年代初印度開始自由經濟之後出生的。
經濟學家拉賈戈帕蘭（Shruti Rajagopalan）在一篇新論文中指出，這些年輕的印度人有一些獨特的品質。「這一代年輕印度人將是知識和網絡商品經濟當中最大的消息群和勞動力資源。印度人將會是最大的全球人才庫，」她說。
艱難挑戰猶在
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。