2023/05/04,
歐洲

塞爾維亞14歲男生教室濫射釀9死，另有6學生和教師受傷送醫

塞爾維亞14歲男生教室濫射釀9死，另有6學生和教師受傷送醫
Photo Credit: Getty Images

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學生家長米洛塞維奇（Milan Milosevic）表示，他的女兒當時就在案發的教室裡。米洛塞維奇告訴N1電視台：「她設法逃出來。（嫌犯）先對老師開槍，然後開始亂射。」案發後趕到學校的米洛塞維奇說：「我看見那名警衛躺在桌子下，兩個女孩裙子上血跡斑斑，她們說凶嫌平常很安靜、是個好學生。他最近才轉到這個班上。」

（中央社）塞爾維亞警方表示，首都貝爾格勒巿中心昨（3）日上午驚傳14歲的7年級男生在學校開槍，造成8名學生和一名警衛喪生，另外6名學生和一名教師受傷送醫。

《美聯社》報導，警方以男學生姓名的第一個字母公布他的身分為K.K.。聲明指出，就讀該校的這名男生為2009年次，已在校園內被捕。

警方在聲明中指出，上午8時40分許接獲弗拉迪斯拉夫．芮布尼卡小學（Vladislav Ribnikar primary school）發生槍擊的報案，嫌犯持父親的槍分別對一名老師、其他同學和一名警衛開槍。

媒體報導，這起事件令家長們十分驚恐，紛紛趕到學校試圖找尋子女。

《路透社》報導，學生家長米洛塞維奇（Milan Milosevic）表示，他的女兒當時就在案發的教室裡。

米洛塞維奇告訴N1電視台：「她設法逃出來。（嫌犯）先對老師開槍，然後開始亂射。」

學校所在的貝爾格勒巿中心弗拉查爾區（Vracar）區長尼德約維奇（Milan Nedeljkovic）表示，醫生還在搶救受傷教師的性命。

內政部在聲明中表示，8名兒童、一名警衛罹難，6名學生和該名教師被送醫救治。

案發後趕到學校的米洛塞維奇說：「我看見那名警衛躺在桌子下，兩個女孩裙子上血跡斑斑，她們說凶嫌平常很安靜、是個好學生。他最近才轉到這個班上。」

戴頭盔、穿防彈背心的警察封鎖學校週圍。

就讀弗拉迪斯拉夫．芮布尼卡小學隔壁高中的一名女生告訴塞爾維亞國家電視台（RTS）：「我看見小孩子們一邊尖叫一邊衝出學校，抵達的家長驚恐萬狀，我後來又聽到3聲槍響。」

警方在聲明中表示，已將傷者送醫，正就凶嫌犯案動機展開調查。

《法新社》報導，電視台播出的案發現場畫面中可以看到該棟建築遭警方包圍，焦急的家長在學校附近等待子女。

大規模槍擊事件在槍枝管制法律嚴格的塞爾維亞相對罕見，不過經歷1990年代的戰爭和動盪，巴爾幹半島西部地區其實非法武器泛濫。

塞爾維亞當局曾數度進行特赦，讓擁槍人士交出非法槍枝或進行登記。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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