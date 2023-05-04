2023世界新聞自由指數：挪威7度蟬聯第一、北韓與中國敬陪末座，台灣升至35名但「媒體高度分化、羶色腥氾濫」

2023世界新聞自由指數，挪威第一、北韓敬陪末座

（中央社）無國界記者組織（RSF）3日發布2023年「世界新聞自由指數」，挪威和北韓依然分居最優與最劣。

在這份最新排名中，除了北韓之外，新聞自由表現最差的國家是中國與越南，中國成為「世界上最大的記者監禁國度」，越南「幾乎完成對獨立記者和評論員的追捕」。

根據這項在世界新聞自由日（5月3日）發布的年度報告，中國排名倒數第2。台灣從去年的38名進步至35名，領先韓國和日本。

無國界記者組織在報告中指出，台灣基本上尊重新聞自由，但記者們受制於一個以煽情與利益為主導的政治兩極化媒體環境。

根據無國界記者組織的年度排名，在全球180個國家與地區的其中70％，記者工作環境被評為「糟糕」（bad），只有8個國家被評為「良好」（good）。

《法新社》報導，無國界記者組織今（2023）年將焦點放在無數形式的虛假訊息上，這些錯誤訊息正「淹沒」值得信賴的新聞，而人工智慧的快速發展使此一問題更加複雜。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）向《法新社》表示：「科技巨頭默許製造、傳播和放大虛假訊息。」

德洛瓦並說，「可靠的訊息被大量虛假訊息淹沒」，「 我們愈來愈無法分辨真實與人造、真與假之間的差別。」

德洛瓦說，在2022年底收購推特（Twitter）的馬斯克（Elon Musk）即是一個典型的例子。無國界記者組織在報告中批評推特的新付費認證系統，稱馬斯克正將「一種武斷、基於付費的訊息取徑推向極端。」

無國界記者組織也說，傳統形式的政治干預也在許多國家日益壯大。

無國界記者組織指出，大約三分之二的國家的政治人物「經常或系統地製造大規模虛假訊息或參與宣傳活動」，俄羅斯、印度和中國尤其嚴重。

印度新聞自由在「與總理莫迪（Narendra Modi）關係密切的巨頭接管媒體」後，評價從「有問題」（problematic）跌至「非常糟糕」（very bad）。另外，土耳其5月14日即將舉行總統和國會大選，選前也加強了對記者的迫害。

美國在排名中下降3名跌至第45名，部分原因是記者的人身安全惡化。

跌幅最大的國家如下：秘魯下降33個名次爆跌至第110名；塞內加爾，下降31個名次跌至第104名；海地，下降29個名次跌至第99名。

新聞自由度提升最多的國家是巴西，由於極右翼的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）下台，巴西的排名有了顯著提升，前進18個名次上升至第92名。

無國界記者組織表示，中東和北非仍是記者工作最危險的區域，歐洲仍是最安全的地方，儘管德國因記者遇襲事件排名下降了5個名次。

世界新聞自由指數，台灣升至35名、中國倒數第2

無國界記者組織3日發布2023年世界新聞自由指數，台灣排名從去年的第38升至第35；中國名次暴跌排名倒數第2，僅優於北韓，是史上最差。

無國界記者組織表示，今年是挪威連續第7年位居180個國家地區榜首，非北歐國家的愛爾蘭則罕見超越丹麥（第3名），名列第2名；最後3名全為亞洲國家，分別是越南（178名）、被視為全球最大記者監獄與宣傳內容輸出國之一的中國（179名），最後1名為北韓（第180名）。

無國界記者組織警告，大量數位造假內容產業正迅速成長，除製作及散布不實資訊外，也提供生產不實資訊的工具，讓竄改能力變得空前；政治人物也可能參與不實資訊或宣傳活動，讓對錯、真假區別變得模糊，動搖優質新聞產製者的地位，使新聞業變得脆弱，也對民主自由造成威脅。

無國界記者組織指出，現在環境有利於俄羅斯（第164名）擴大宣傳，因此2023年指數排名再度下降9名。莫斯科在極短時間內建立新媒體軍火庫，專門在烏克蘭南部佔領區傳播克里姆林宮訊息，同時更嚴厲打擊僅存的獨立俄國媒體，這些媒體被當局禁止、封鎖或宣告為「外國代理人」。

亞太地區部分，無國界記者組織指出，北韓、中國、越南、緬甸（第173名）為亞洲一黨專政國家與獨裁政權，對新聞界壓迫最為嚴重，領導人也持續收緊對公共言論的極權控制。目前中國關押記者人數至少114人，甚至包含被控間諜罪的外國記者；緬甸則以微小差距緊追在後，軍方2021年發起政變後，緬甸便成為新聞資訊的黑洞。

無國界記者組織指出，與政治領袖關係密切的寡頭掌控政府，是另一限制新聞資訊自由流通的危險，在印度（第161名）尤其明顯。與印度總理莫迪關係密切的富商，擁有該國所有主流媒體，同時莫迪還擁有大群擁護者追查批評政府的網路報導，會對報導來源發起騷擾行動，讓許多記者被迫進行自我審查。

針對台灣部分，無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）3日出席記者會分享，今年上升3個名次到第35名，領先韓國（第47名）、日本（第68名），但並非台灣媒體環境有所改善，而是其他國家變動下滑。

他表示，台灣媒體環境雖相對健康，但仍具高度分化、羶色腥報導氾濫，加上來自媒體持有者壓力，新聞工作者進行獨立報導仍有困難，也沒足夠時間查證，仍有進步空間。

艾瑋昂說，在台6年觀察，仍沒看到兩大黨有明確決心想改善台灣媒體環境，尤其政府明知台灣正遭受不實資訊作戰攻擊，卻沒更多作為，導致民眾對媒體信任度持續下滑。