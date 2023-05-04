《美國之音》：中下階層民眾「中國夢」破滅，出國逃難「走線」成最後希望
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他們有的，只剩最後一點財產、尚能勞動的身體，以及手機社交媒體上傳播的「走線」短片，這和大洋彼岸的自由成為他們生活的最後希望，如同北韓的「脫北者」。其中大多數人甚至早在疫情前就已切身感受到巨大的危險，才最終選擇了這條偷渡者走過的線路。這個危險就是一座環繞中國矗立的「新柏林（圍）牆」的矗立。
（中央社）美媒昨（3）日發表評論文章指出，中國身為世界第2大經濟體，卻出現大規模出國逃難的「走線」現象，令人匪夷所思。這些多屬中下階層民眾的「中國夢」在疫後已然破滅，「走線」成了最後希望。
《美國之音》（VOA）中文網3日發表署名「江楓」的上海政治學者所撰、題為「他們為什麼走線？中國人逃離新柏林牆」的文章指出，大多數「走線」者可能早在疫情前就切身感受到巨大的危險，這個危險就是一座環繞中國矗立的「新柏林（圍）牆」。
文章指出，當中國作為世界第2大經濟體，儼然以「一帶一路」金主姿態成為開發中國家最大債權國時，「走線」這種大規模逃離中國的難民現象，自然匪夷所思。
這篇文章提到，當今中國的「走線」人群在階級歸屬上，介於1960年代底層「逃港者」和香港今天的「中產逃亡者」之間，在中國也屬於中下階級，人數最多。但他們既沒有公共話語權，又缺乏政治上如農民或貧困者那樣的（形式上）特殊待遇，是真正沉默的大多數。
文章認為，這種階級狀況，決定了他們可能是3年「動態清零」防疫政策的最大受害族群，也和先前的三聚氰胺奶粉受害者、強制拆遷受害者及特定宗教受害者重疊。當他們在3年疫情結束後瀕臨破產，「中國夢」已然破滅，卻沒有中產階級獲得各種合法移民的知識和條件。
他們有的，只剩最後一點財產、尚能勞動的身體，以及手機社交媒體上傳播的「走線」短片，這和大洋彼岸的自由成為他們生活的最後希望，如同北韓的「脫北者」。其中大多數人甚至早在疫情前就已切身感受到巨大的危險，才最終選擇了這條偷渡者走過的線路。
文章指出，這個危險就是一座環繞中國矗立的「新柏林（圍）牆」的矗立。但這座柏林圍牆，不僅包括網路防火牆及邊界上的鐵絲網，還在於中國統治集團在「動態清零」期間片面停止出入境和斷絕交通後，在「高水平開放」名義的假象下，開始建立的出入境嚴控體制。
若與冷戰時期東德對公民旅行權利的限制，特別是柏林圍牆的封鎖，中國這道「新柏林圍牆」更有選擇性、特權性，也是任意性的，且是以今年4月26日透過新版《反間諜法》及其新實施條例為標誌，安全機關被明確賦予了剝奪公民出境權利的權力。
文章提到，基於對這個極具「任意性」安全威脅的恐懼，大批在疫情期間猶豫不決的外企，過去1週紛紛開始準備撤離中國，並終於了解中國當局從今年「兩會」後聲稱的「高水平開放」，意味著怎樣的不確定性。
對廣大中下階級民眾來說，「高水平開放」卻意味著他們整體正淪為「低端人口」，被剝奪旅行自由，且不屬於「高水平開放」政策的受益者。從清除低端人口、地方當局任意打壓民企，到3年的「動態清零」，他們損失慘重，對今年初以來中國當局對民企、對開放的任何新承諾都喪失了信心和希望。
文章指出，對中國普通人民來說，這是切身的集體恐懼，對象不是他們從未見過的柏林圍牆，也不是他們即將翻越然後獲得自由、矗立在美墨邊境的高牆，而是「清零」惡夢的永存。
文章最後說，只要中國統治者繼續以各種方式閉關鎖國，限制人民的基本自由，那麼新的柏林圍牆就將日益鞏固，並誘導中國和世界進入新冷戰的脫鉤進程，那麼「走線」就將永遠持續下去。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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