誠品信義店年底熄燈，24小時書店松菸店接棒，吳旻潔：租期50年，「24小時書店會終老在松菸」

誠品24小時書店松菸店接棒，信義店年底熄燈

（中央社）誠品4日宣布，下一個24小時書店確定落腳松菸店；松菸文創園區去年已嘗試夜間營運，加上大巨蛋營運在即，周邊有誠品行旅和洲際大飯店，都為松菸誠品不打烊提供加分條件。

1989年創立的誠品敦南店，是全世界首家24小時營運的書店，獲得眾多國際媒體關注，隨著誠品敦南店熄燈，24小時書店的任務由台北信義店接棒，但因房東統一集團確認收回建物不再續租，誠品信義店將於今年底租約到期後熄燈。

誠品董事長吳旻潔4日宣布，24小時書店將會轉移至誠品松菸店。

松山文創園區總監陳玉秀先前也對《中央社》記者表示，松菸店周邊有1個松菸古蹟、台北文創大樓、台北大巨蛋2個BOT案，匯聚誠品行旅、台北洲際2個飯店，還有2個電影院、多個表演廳，加上鄰近的國定古蹟「台北機廠」，預計在2026年轉型成亞洲最大國家鐵道博物館，24小時書店落腳松菸店後，未來成長潛力大。

Photo Credit: 中央社 誠品董事長吳旻潔4日宣布，下一個24小時書店確定落腳松菸店。松菸文創園區2022年已嘗試夜間營運，加上大巨蛋營運在即，周邊有誠品行旅和洲際大飯店，都為松菸誠品不打烊提供加分條件。中央社記者王飛華攝 112年5月4日

吳旻潔：誠品24小時書店會「終老」在松菸店

（中央社）誠品24小時書店將由松菸店接棒，24小時書店兩度熄燈遷址，都因租約到期，誠品生活董事長吳旻潔4日說，松菸店屬於台北文創大樓BOT案，租期50年，「24小時書店會終老在松菸」。

1989年創立的誠品敦南店，是全世界首家24小時營運的書店，獲得眾多國際媒體關注。隨著誠品敦南店熄燈，24小時書店的任務由台北信義店接棒，但因房東統一集團確認收回建物不再續租，誠品信義店將於今年底租約到期後熄燈。

吳旻潔4日宣布，誠品生活松菸店將接棒誠品信義店，成為24小時不打烊的新店點。

然而，誠品24小時書店兩度熄燈，都是因為租約到期，松菸店未來會不會再度面對合約到期又要搬遷的問題，引發關注。吳旻潔說，松菸店所在地是松菸文創大樓BOT案，房東與政府的合約是50年，租約最長通常是20年一次議約，最近一次到期是2033年，且很有默契再度續約，盼「執子之手，與子偕老，24小時會終老在松菸」。

為何會選擇落腳松菸，吳旻潔4日表示，內外部來看，松菸外部連結環境豐富，結合松菸古蹟、大巨蛋等展演、生態、運動和全球旅客，且內部營運模式多元完整，包括書店、畫廊、表演廳、電影院，以及兒童館、音樂館等。

至於呼聲也很高的南西店，吳旻潔認為主要是量體不夠大，新店裕隆城店則是因為交通問題；期待松菸巨蛋會帶來新的人流和人潮，松菸店成為觀光客來台北必訪景點。

相較於敦南店是全球第一個24小時書店，信義店是最大量體的24小時書店，松菸特色何在。吳旻潔說，「松菸店在室內閱讀抬頭就看得到天光雲影」，還有一個能呼吸新鮮空氣的陽台，是第一次和周遭環境結合的24小時書店，且可以「看完午夜場電影，就能拾級而上繼續去24小時書店閱讀」。

誠品表示，松菸店下半年將進行開幕以來最大規模改裝，圖書總量體擴大3倍，相當於敦南店規模，主題與分類皆會重新設計，專業職人規畫的黑膠音樂館也同步24小時不打烊，並提供三餐美食與宵夜的咖啡館等。

6月起，誠品將串聯北中南及香港、吉隆坡等亞洲24家誠品書店，推出「24Ｘ24燦爛相傳」計畫，週週接力呈現24種晝夜不打烊的體驗。

海外展店方面，吳旻潔說，誠品在香港會持續展店，除了3家中大型店點，還有8到10家社區店，中國目前只有蘇州，後續日本、馬來西亞都還有拓展第二店的可能性。

在台灣的部分，吳旻潔透露，將於第3季底到第4季初開出1.9萬坪新店裕隆城店，進駐廠商約有250、260家；目前社區店才4家，百家規模的目標還是沒有改變。

Photo Credit: 中央社 誠品董事長吳旻潔4日宣布，誠品下一家24小時書店將由松菸店接棒。中央社記者江明晏攝 112年5月4日

出版業盼立法阻書籍殺價，吳旻潔：盼通路自律

（中央社）實體書店經營辛苦，誠品董事長吳旻潔表示，「只要我還活著、還在誠品，台灣一定會有一間24小時書店」；針對出版業盼立法阻止電商書籍折扣戰，她認為通路應從自律做起。

誠品董事長吳旻潔4日宣布，下一家24小時書店將由松菸店接棒，面對外界時常說「誠品你不要ㄍㄧㄥ了啦，為何堅持開24小時書店」的質疑，吳旻潔進一步說，「只要誠品存在一天、一定會讓台灣有一間不打烊的書店」，她也特別強調，「只要我還活著，且還在經營誠品，這句話永遠都有效」。

她也表示，對24小時書店的堅持，是希望能打造一個除了看手機的閱讀場所，匯聚來自四面八方、志同道合的人，且在資訊快速流通、訊息碎片化的環境中，超商可以24小時、網咖可以24小時，台灣應該也要可以有一家書種齊全、綜合性不打烊書店。

近一年來，電商通路大打書籍折扣戰，出版業日前發起籲請政府「圖書折扣秩序制」立法連署。吳旻潔4日回應，出版商此舉反映出對折扣戰的憂心，商場經營也很嚴峻。

她認為，「通路對折扣要自律，書籍從來都不是太貴而讓人家不買，是買了之後能不能專心看和讀完」，書本低價化和電子產品不一樣，電子產品跌價代表供應鏈迭代變化，書變便宜則是代表產業的退化，小眾冷門書籍都會消失。

吳旻潔期盼，經營者要了解台灣出版業的豐富度，以及台灣閱讀的精彩和自由可貴，對出版人來說應是一種珍惜和尊重，期望從自律做起，不然上有政策，下有對策，用點數和回饋也可以變相去壓縮書本價格，使得書被視為廉價財，希望業者不要從書去獲利，而是轉變為珍惜，才會長治久安。