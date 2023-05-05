誠品信義店年底熄燈，24小時書店松菸店接棒，吳旻潔：租期50年，「24小時書店會終老在松菸」
我們想讓你知道的是
誠品表示，松菸店下半年將進行開幕以來最大規模改裝，圖書總量體擴大3倍，相當於敦南店規模，主題與分類皆會重新設計，專業職人規畫的黑膠音樂館也同步24小時不打烊，並提供三餐美食與宵夜的咖啡館等。
誠品24小時書店松菸店接棒，信義店年底熄燈
（中央社）誠品4日宣布，下一個24小時書店確定落腳松菸店；松菸文創園區去年已嘗試夜間營運，加上大巨蛋營運在即，周邊有誠品行旅和洲際大飯店，都為松菸誠品不打烊提供加分條件。
1989年創立的誠品敦南店，是全世界首家24小時營運的書店，獲得眾多國際媒體關注，隨著誠品敦南店熄燈，24小時書店的任務由台北信義店接棒，但因房東統一集團確認收回建物不再續租，誠品信義店將於今年底租約到期後熄燈。
誠品董事長吳旻潔4日宣布，24小時書店將會轉移至誠品松菸店。
松山文創園區總監陳玉秀先前也對《中央社》記者表示，松菸店周邊有1個松菸古蹟、台北文創大樓、台北大巨蛋2個BOT案，匯聚誠品行旅、台北洲際2個飯店，還有2個電影院、多個表演廳，加上鄰近的國定古蹟「台北機廠」，預計在2026年轉型成亞洲最大國家鐵道博物館，24小時書店落腳松菸店後，未來成長潛力大。
吳旻潔：誠品24小時書店會「終老」在松菸店
（中央社）誠品24小時書店將由松菸店接棒，24小時書店兩度熄燈遷址，都因租約到期，誠品生活董事長吳旻潔4日說，松菸店屬於台北文創大樓BOT案，租期50年，「24小時書店會終老在松菸」。
1989年創立的誠品敦南店，是全世界首家24小時營運的書店，獲得眾多國際媒體關注。隨著誠品敦南店熄燈，24小時書店的任務由台北信義店接棒，但因房東統一集團確認收回建物不再續租，誠品信義店將於今年底租約到期後熄燈。
吳旻潔4日宣布，誠品生活松菸店將接棒誠品信義店，成為24小時不打烊的新店點。
然而，誠品24小時書店兩度熄燈，都是因為租約到期，松菸店未來會不會再度面對合約到期又要搬遷的問題，引發關注。吳旻潔說，松菸店所在地是松菸文創大樓BOT案，房東與政府的合約是50年，租約最長通常是20年一次議約，最近一次到期是2033年，且很有默契再度續約，盼「執子之手，與子偕老，24小時會終老在松菸」。
為何會選擇落腳松菸，吳旻潔4日表示，內外部來看，松菸外部連結環境豐富，結合松菸古蹟、大巨蛋等展演、生態、運動和全球旅客，且內部營運模式多元完整，包括書店、畫廊、表演廳、電影院，以及兒童館、音樂館等。
至於呼聲也很高的南西店，吳旻潔認為主要是量體不夠大，新店裕隆城店則是因為交通問題；期待松菸巨蛋會帶來新的人流和人潮，松菸店成為觀光客來台北必訪景點。
相較於敦南店是全球第一個24小時書店，信義店是最大量體的24小時書店，松菸特色何在。吳旻潔說，「松菸店在室內閱讀抬頭就看得到天光雲影」，還有一個能呼吸新鮮空氣的陽台，是第一次和周遭環境結合的24小時書店，且可以「看完午夜場電影，就能拾級而上繼續去24小時書店閱讀」。
誠品表示，松菸店下半年將進行開幕以來最大規模改裝，圖書總量體擴大3倍，相當於敦南店規模，主題與分類皆會重新設計，專業職人規畫的黑膠音樂館也同步24小時不打烊，並提供三餐美食與宵夜的咖啡館等。
6月起，誠品將串聯北中南及香港、吉隆坡等亞洲24家誠品書店，推出「24Ｘ24燦爛相傳」計畫，週週接力呈現24種晝夜不打烊的體驗。
海外展店方面，吳旻潔說，誠品在香港會持續展店，除了3家中大型店點，還有8到10家社區店，中國目前只有蘇州，後續日本、馬來西亞都還有拓展第二店的可能性。
在台灣的部分，吳旻潔透露，將於第3季底到第4季初開出1.9萬坪新店裕隆城店，進駐廠商約有250、260家；目前社區店才4家，百家規模的目標還是沒有改變。
出版業盼立法阻書籍殺價，吳旻潔：盼通路自律
（中央社）實體書店經營辛苦，誠品董事長吳旻潔表示，「只要我還活著、還在誠品，台灣一定會有一間24小時書店」；針對出版業盼立法阻止電商書籍折扣戰，她認為通路應從自律做起。
誠品董事長吳旻潔4日宣布，下一家24小時書店將由松菸店接棒，面對外界時常說「誠品你不要ㄍㄧㄥ了啦，為何堅持開24小時書店」的質疑，吳旻潔進一步說，「只要誠品存在一天、一定會讓台灣有一間不打烊的書店」，她也特別強調，「只要我還活著，且還在經營誠品，這句話永遠都有效」。
她也表示，對24小時書店的堅持，是希望能打造一個除了看手機的閱讀場所，匯聚來自四面八方、志同道合的人，且在資訊快速流通、訊息碎片化的環境中，超商可以24小時、網咖可以24小時，台灣應該也要可以有一家書種齊全、綜合性不打烊書店。
近一年來，電商通路大打書籍折扣戰，出版業日前發起籲請政府「圖書折扣秩序制」立法連署。吳旻潔4日回應，出版商此舉反映出對折扣戰的憂心，商場經營也很嚴峻。
她認為，「通路對折扣要自律，書籍從來都不是太貴而讓人家不買，是買了之後能不能專心看和讀完」，書本低價化和電子產品不一樣，電子產品跌價代表供應鏈迭代變化，書變便宜則是代表產業的退化，小眾冷門書籍都會消失。
吳旻潔期盼，經營者要了解台灣出版業的豐富度，以及台灣閱讀的精彩和自由可貴，對出版人來說應是一種珍惜和尊重，期望從自律做起，不然上有政策，下有對策，用點數和回饋也可以變相去壓縮書本價格，使得書被視為廉價財，希望業者不要從書去獲利，而是轉變為珍惜，才會長治久安。
Tags：
網路又卡卡了嗎？「光速新聞」為你家的網路狀況來解惑！
我們想讓你知道的是
你家網路今天又卡卡了嗎？網路斷線、卡頓問題百百種，沒辦法「對症下藥」終究難以解決問題，現在就鎖定「光速新聞」為你深入分析其中眉角。
對於現代人來說，生活無論工作、學習或是娛樂都離不開網路，為了追求最佳網路使用體驗，許多人都願意多花點錢直接升級更高速的家用寬頻，但還是不免會遇到網路卡頓不順，甚至直接斷線的狀況，而且有時候根本找不出原因，實在讓人很惱火，無論是追劇正到關鍵情節時轉圈圈，或是正上網搶演唱會門票時老是「已售完」，真的會讓人很崩潰！
為了幫助大家找出家中寬頻網路斷線卡頓、品質不佳的真正原因，現在立即鎖定「光速新聞」的最新報導，詳細解析助你找出網路品質不如人意的真正問題。
家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵
網路使用要夠順，牽涉的影響因素其實不少，為了讓大家能最速掌握問題，下面就為大家歸納出三大關鍵，趕快來看看你家寬頻網路的選用是否有考量到這些問題：
1. 上傳夠給力，速度才夠快
一般大家在選擇家用寬頻方案時，多半會聚焦於「下載速度」的頻寬大小，不過實際上網路連線遠端主機時，「上傳速度」的頻寬大小也很重要，若是速度不夠快，也會連帶影響下載速度；此外，大家目前常用的網路服務，也非常重視上傳頻寬的規格，像是各類型社群平台分享、開直播、透過雲端服務自動備份資料…等，都需要更充足的上傳頻寬，才夠有效率。
若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。
2.光纖到府穩又快
目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。
3.連外頻寬大才不卡
許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。
從 TWNIC 財團法人台灣網路資訊中心的公開資料中可以得知，國內網路服務提供業者中，中華電信 HiNet 擁有最大的連外總頻寬，提供使用者最為充裕的國外互連服務，自然也不用擔心網速不夠力的問題。
有線網路夠快，也別忽略家中的「無線網路」環境
如果前面提到關於網路穩定性的三大關鍵都有顧及，但家裡的網路品質還是不太理想，那你可能需要進一步檢視家中的「無線網路環境」的配置是否合理！現今主要上網裝置如手機、平板、筆電、智慧電視與 IoT 智慧家庭設備…等，都需要穩定的無線連網，因此除了有線網路品質，家中的無線網路建置也至關重要，而每一個人家中的空間大小、房間格局的複雜度、甚至是大坪數或是多樓層環境…等不同因素，都會影響無線網路的使用品質。
不過想要解決這樣的問題，需要妥善規劃好相關設備的安裝架構，一般消費者很難自己解決，也因此會建議大家考慮中華電信所推出的 Wi-Fi 全屋通來幫忙，在申裝HiNet光世代家用寬頻時，可一併由工程師協助評估家中如何建置無線網路，即使不懂網路設定、網通設備也沒問題，對消費者極為友善；同時中華電信 Wi-Fi 全屋通也提供了品質最佳的 Wi-Fi 5 與 Wi-Fi 6 機種來搭配，由工程師包辦安裝與設定，同時也會做好訊號測試與最佳化，更棒的是設備是以月租費收取（部份的HiNet光世代方案已經包含 Wi-Fi 全屋通的月租費用囉！），沒有設備高額的採購成本，也不用擔心後續的維護與折舊問題， 使用超安心。
除此之外，中華電信 Wi-Fi 全屋通服務採用 Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，全屋統合為單一網路名稱，在連網時設備也會自動切換至最佳訊號源，全程不斷線，走到哪順到哪，讓你擁有高涵蓋室內無線網路環境 ，享受最佳飆網體驗！
網路品質要好，也別忘了注意「服務」到不到位
根據東方線上 2022 年 12 月所公佈的「消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，在選用家用寬頻時，消費者除了與使用體驗高度相關的網路穩定度之外，也更為重視家用寬頻業者的「客戶服務」與「品牌信賴度」，主要原因在於過去曾遇到部份業者的客服品質不佳或無法解決問題等感到困擾，也正因如此，選擇家用寬頻業者也需要進一步了解其客戶服務品質，包括是否有能力回應客戶需求與有效率地解決障礙問題。
整體而言，使用者在決定家用寬頻業者的主要關鍵在於是否擁有「值得信賴的網路品質」，其中也包括了前面提到關於網路穩定度、上傳 / 下載速度的因素，同時針對用戶所在意的客戶服務與品牌的信賴度，也都成為不可忽視的一環。而中華電信 HiNet 光世代在 2022 年奪下消費者滿意度調查 13 項 NO.1 的優異成績，更是證明長期以來不斷精進的網路品質與持續深耕的客戶服務受到消費者的一致肯定與青睞。
☞現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門