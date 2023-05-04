台灣向美軍購F-16V首批交貨延宕至明年Q3，美軍為台訂購4架MQ-9B無人機偵監中國

台灣向美國採購66架F-16V（Block70）型戰機，原先排定首批2架今年交機，2026年完成全數交機作業；不過國防部表示，近期接獲美方通知，由於疫情影響供應商交貨，首架機出廠時間修訂為明（2024）年第3季，全案仍可依原規劃於2026年底完成全數戰機產製交機；首架戰機已在洛馬公司飛機生產線執行組裝。

空軍以「鳳翔專案」為代號，編列預算2472億餘元向美方採購66架全新的F-16V戰機，美方預計今（2023）年交付一架單座、一架雙座新戰機進行測試，並從2024年起以每批4到5架的進度陸續交機回國，預計2026年完成全數交機作業，將部署在台東志航空軍基地。

不過國防部在書面報告指出，近期接獲美方通知，由於疫情影響供應商交貨，首架機出廠時間由今年第4季修訂為2024年第3季，全案仍可依原規劃於2026年底完成全數戰機產製交機。

國防部指出，首架戰機已於洛馬公司飛機生產線執行組裝，國防部會持續責成派駐在美國的聯絡官回報飛機生產進度，並運用專案管理會議（PMR）履約督導，俾如期、如質籌獲新式戰機，強化整體戰力。

國防部長邱國正今（4）日上午至立法院專案報告「海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套」並備質詢，立委陳以信問及F-16交貨延宕一事，國防部戰略規劃司司長李世強表示，真正延遲的時間是今年第4季到明年第3季，等明年首2架出廠後，後面會趕上進度，雖然第一架機出廠時間變晚，但全數不受影響，2026年前會全數出廠。

李世強指出，目前這型飛機包括我國在內有3個國家向美國訂購，其他國家延宕時間更久，但台灣「絕對是最優先」。另外，美方也是上週專案管理會議時，洛馬公司才向美國國防部安合局報告可能有延遲的狀況，美國國防部也要求洛馬公司對相關人員做懲處，2名專案主管遭撤換，台灣鳳翔專案現在是直接由洛馬公司的副總裁督管進度，且每月要向美國空軍部長做進度的專案報告。

立委馬文君質詢交機時間延宕對空軍戰力造成什麼影響？共軍機艦時常繞台，對於所有飛機和空軍飛行員都造成很大的負擔，飛機和其他武器裝備不同，是可以獨立作戰的武器，「多一架、早一天對我們戰力就增加一分」。

邱國正表示，延宕對國軍戰力彌補很嚴重，但我們有預備計畫，F16V延宕我們有兩個作為，提高F16的妥善率，第二是美方同意正在做，耗損零附件要優先給我們，很多國家要但優先給我們，也利用其他管道堅持「不能再延宕」。

馬文君質疑，延宕交貨是對我方的不尊重，是否未來可以修改合約，針對付款做出修正？李世強回應，「今年一毛錢都沒付」，是按照進度在付款，這個案子進行到現在已經走了3年半，全案2400億元總價款目前只付了三成（約700億新台幣左右）。

中共無人機繞台頻干擾，邱國正證實美軍為台訂購4架MQ-9B無人機、2025年交貨

另外美國《國防郵報》本月2日報導，指出美國空軍已替台灣國防部向通用原子航空系統公司（ General Atomics Aeronautical Systems）訂購4架MQ-9B「收割者」無人機，並提供台灣2座地面控制站、備用零件及其他支援設備，合約上限價格為2億1760萬美元。

邱國正今日在立法院證實，美方替我訂購MQ-9B無人機「這是確定的」；戰規司司長李世強補充，美國海軍國際計畫辦公室前天剛與通用原子簽約，原本規劃2026、2027去接，前天簽約後壓縮到2025年前全部做完；將於2025年交貨無人機，年初跟年底各交機2架，相關飛官訓練今年已開始，在美國進行。

根據《國防郵報》，MQ-9B無人機的專長，是替軍隊提供持續不斷的情報、監視與偵察服務。即使在惡劣天候下，這款無人機也能透過衛星飛行40多小時。MQ-9B無人機還能更改設定，以支援電戰或空中早期警報，以及執行反潛艦作戰任務。

The US Air Force orders four MQ-9B SkyGuardian drones from General Atomics Aeronautical Systems for the armed forces of Taiwanhttps://t.co/UWa0yF2avB — The Defense Post (@DefensePost) May 2, 2023

報導指出，華府替台灣取得4架MQ-9B無人機，被視為是偵監中國的一個有效方式。中國近年來已在台灣附近增加軍事活動。

不過立委江啟臣質疑，MQ-9B要到2025年才交貨，要成軍可能等到2026、2027年了，但中共大型無人機（TB-001）已經在台海附近繞行，該無人機不只有監督偵查，更具備打擊能力，我國戰略上如何應付？

Photo Credit: 國防部 提供 國防部4月28日偵獲中共大型TB-001無人機，首度全程在台灣防空識別區內繞台飛行。TB-001具備偵打功能，最多可掛載24枚火箭飛彈，攻擊海上船艦、陸上坦克戰車。

江啟臣表示，一些專家講說，中共無人機在台海附近繞來繞去主要是摸透我方的電子頻譜，摸透我方的整個防衛部署；美國花了150萬美金、用3顆響尾蛇飛彈把中國的偵查氣球打下來，在MQ-9B還沒辦法交給我們之前，周遭的國家如日本和韓國能不能協同作戰？MQ-9B能不能從日本、韓國起飛，同樣做到監偵、嚇阻的功能？

邱國正表示，反制中共無人機的方法很多，不見得完全硬碰硬，但因為還在與美方談，承諾「絕對有納入思考」。

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核稿編輯：翁世航