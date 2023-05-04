學者：中共滲透台灣宮廟組織，媽祖文化不僅是民間信仰也成統戰工具
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「媽祖文化被寫入了中國國家十三五規劃綱要」，清華大學社會學研究所副教授古明君指出，過去拜媽祖必須低調，在被黨國改造、收編後，形成了「媽祖文化」，官方以民間信仰元素達到文化傳播效果，例如媽祖戲劇、媽祖歌曲，藉此發揮海外影響力，也去掉宗教主體性。
（中央社）學者指出，中共緊密管理宗教，秉持「政主教從」原則，慣用宗教信仰構成的人際脈絡，達到滲透分化統戰目的；媽祖文化不再僅是民間信仰，在中共定位下，已成為國家文化工具。
黑熊學院3日晚上舉辦「非關神明的戰爭：從台灣宮廟組織看中國的紅色滲透」講座，清華大學社會學研究所副教授古明君於「中共對台灣宮廟統戰工作的現況」講題中作出上述表示。
古明君指出，中國有著多民族、多文化、多信仰等多樣性，中共為穩定政權，必須採取「聯合次要敵人打擊主要敵人」策略，打擊不合作宗教領袖與網絡、友好可合作宗教組成統一戰線。
她指出，1950年代後，佛教、道教、伊斯蘭教、基督教、天主教紛紛成立愛國教會與協會，屬於民間組織卻與中共有著密切管理關係；改革開放後，中共對於宗教秉持「政主教從」最高指導原則，宗教的背後是黨國。
古明君提到，中共對於民間信仰有著「差異化」管理，可以博取觀光紅利、香火經濟的民間信仰較容易獲得地方政府支持；有些特定的民間信仰甚至被選為國家文化工具，例如媽祖文化。
「媽祖文化被寫入了中國國家十三五規劃綱要」，古明君指出，過去拜媽祖必須低調，在被黨國改造、收編後，形成了「媽祖文化」，官方以民間信仰元素達到文化傳播效果，例如媽祖戲劇、媽祖歌曲，藉此發揮海外影響力，也去掉宗教主體性。
她說，當媽祖文化不等於媽祖信仰的時候，媽祖文化被賦予了推廣「促進祖國統一大業」政治任務，與台灣、東南亞國家等海外群組連結；兩岸民間共同信仰對於中共來說，可以是一個對台統戰滲透管道，以媽祖交流名義，接觸最草根、最基層的人物，一些封閉性社團可能成為中共假訊息流傳管道，達到分化台灣社會效果。
古明君認為，中共疫後積極重整兩岸交流，加大力度邀請台灣團體訪中，台灣團體赴中後說了什麼話、見了什麼人，這些都是公民社會可加以監督、檢視的部分；中共對台策略都有目的性，對於任何兩岸交流都該有所意識、警覺。
法律白話文運動網站主編王鼎棫指出，「宗教團體法」立法有其必要性。台灣宗教團體型態由於規模大小不一、各有不同，目前管理法源散落在各個法規，有的不合時宜，有的管理真空；規模較大的宮廟財務透明也未能有效被要求揭露。
他提到，宮廟可能是統戰滲透管道，財務公開有其必要性；「宗教團體法」立法可視作反滲透法的配套，若有境外勢力介入台灣民主活動，往往在地協力者有經濟誘因，宮廟財務金流透明就很關鍵。
王鼎棫強調，宗教宮廟有很大的動員力量，對於社會、政治等公共領域有極大影響力，為防有心人士伸手介入，不論是基於洗錢防治、境外勢力防堵等考慮，這都涉及重大公共利益，國家有介入管理必要。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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