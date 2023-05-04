【專訪】王品董事長陳正輝：新品牌半年沒賺錢就得割捨，餐飲業缺工借鏡日本祭兩大解方

（中央社）身穿灰色運動外套的陳正輝頭戴安全帽，像普通大學生的日常般，動作俐落地把機車「喬」進停車格，生活樸實無華到讓人很難想像這是身價逾10億的連鎖餐飲龍頭——王品的大老闆。

接棒後8年直到今年初，王品董事長陳正輝都是騎機車上下班代步。兩度領軍團隊度過危機的他在接受《中央社》專訪時談及不開豪車只愛騎機車時，難得露出靦腆笑容說，「騎機車巡店都很方便，不用花時間找車位」。

乘著解封之勢，王品集團營運仰角上攻，近來股價重登300元高峰，成為市場高度矚目的焦點。陳正輝2015年接棒董事長時就開始騎車通勤，直到今（2023）年2月老婆擔心他年紀大、不安全，趁著陳正輝海外出差時偷偷把機車送走，他才「不情願地」改成開車通勤。

陳正輝追求效率的特質，恰好對應到他理性務實、明快又靈活的決策風格。

吐兩次危機心聲，陳正輝：企業形象掉比疫情更可怕

王品集團掛牌以來，曾面臨兩次危機，第一，食安危機後營運走下坡，2015年每股盈餘只有0.45元、第二，疫情重挫兩岸餐飲市場，2021年首度轉虧，而能夠帶領團隊兩度扭轉頹勢後再起飛，是企業界少見的經營管理活教材，穩住王品這艘大船的關鍵人物，就是陳正輝。

「企業形象一落千丈，比疫情更可怕」，陳正輝吐露兩次危機的心聲，認為2015年的食安風暴危機，比疫情更讓人憂心，當時王品被供應商惡意欺騙，道歉也澆不熄怒火，一夕從「餐飲模範生淪為黑心企業」，形象從巔峰掉到谷底，「感覺怎麼救都沒用」，回想起那一年的「內憂外患」，他至今餘悸猶存。

2003年，陳正輝去中國幫王品集團「打天下」，2015年從創辦人戴勝益手中接掌王品時「營運最為慘烈」，食安風暴重挫外部消費者信心，內部人心惶惶，他還被貼上「中國狼來了」標籤。

陳正輝一上任就關掉虧損4年的「曼咖啡」，因為這個品牌是當時高層創立，過去團隊「沒人想當壞人」，他扛住質疑聲浪，為品牌虧損設下停損，扭轉營運不善的局面。

陳正輝快刀斬亂麻，精壯策略轉骨成

為化解食安風暴，王品當時打造食安溯源系統，進行所有原物料的建構與管理，也因為舊品牌需要止血，集團勇於開設新品牌另闢天地，進而打造成目前在兩岸坐擁30個品牌、逾400家門市的餐飲王國。

過去有段時間，王品新品牌陣亡速度很快，但現在新品牌存活率高達9成，陳正輝指出兩大改變的關鍵，第一，過去由主管領軍的「獅王創業」，在競爭激烈的市場已不適用，現在創品牌的權限被拉高到總部控管，可宏觀、有邏輯地判斷集團究竟缺哪塊品牌、並切出適合價格帶，再透過分群治理，由擅長的事業群主管執行。

第二，以財務數據協助理性決策，「只要半年還沒賺錢、品牌就得割捨」，即使有段時間熄燈消息屢登媒體版面，陳正輝仍堅持「快刀斬亂麻」，避免王品被不良體質的品牌「傷筋挫骨」，且保證留下來的品牌會健康成長、進而壯大，不會落於一半品牌賺錢，被另一半品牌虧掉的窘境。

在陳正輝的領軍下，王品從過去的「套餐公司」走出新模式，透過發展火鍋、燒肉、鐵板燒等較為自由選擇的品牌，成功網羅年輕客群，加上過去集中假日消費的家庭客群，重新對焦餐飲市場。而這套「精壯體質」的策略，正是讓王品在疫情後業績大爆發的關鍵。

Photo Credit: 中央社 王品董事長陳正輝表示，2023年業績大開不只是受惠 解封，而是被疫情耽誤的轉型成果開始發酵，加上疫 情大力推進王品數位化進程，意味著「過去辛苦的插 秧工作，現在開始進入甜蜜收穫期」。中央社記者王騰毅攝於2023年5月3日。

辛苦插秧進入收穫期，王品股價暴漲人人關心

王品集團1月每股盈餘(EPS)猛賺2.9元，寫下單月賺逾一季的亮眼紀錄，激勵股價一度來到351元的8年新高價，自去年封關日起算漲幅翻倍，更超車飯店龍頭晶華、重回觀光股王寶座。

今年王品集團包下麗寶樂園舉辦家族大會，陳正輝說，「400多個同仁相偕家人來找我拍照，幾乎每個長輩都在關心王品股價會不會再漲」。

但對他來說，王品今年業績大開不只是受惠解封，而是被疫情耽誤的轉型成果開始發酵，加上疫情大力推進王品數位化進程，會員數有望壯大到500萬人，以及王品子公司萬鮮、零售品牌創造第二成長曲線，都意味著「過去辛苦的插秧工作，現在開始進入甜蜜收穫期」。

陳正輝更透露，「去年第4季分紅公布後，我大概收到100多封員工寄給我的電子感謝卡片」，並預告今年首季分紅也不錯。

展望後續，他認為，王品在中國的市場因前景未明，策略將趨向保守謹慎，也還不到前進美國等海外市場發展的最好時機，現階段多品牌優勢的王品集團，會深耕台灣市場，並看好還有極大的成長空間。

餐飲業缺工 借鏡日本陳正輝祭兩大解方

餐飲業疫後復甦，對人力需求日益龐大，2023年上半年王品集團釋出500名職缺，對應少子化的人力結構，服務業缺工問題更為險峻。

王品集團為台灣連鎖餐飲業龍頭，過去曾以打破傳統餐飲業「玻璃天花板」，造就餐飲新貴、蔚為話題。今年正職起薪含全勤調升為新台幣3萬3000元起，調幅3%至7.5%，搭配獎金與「一年最多調薪三次」新制，有機會挑戰百萬年薪，以薪資與福利招攬人才。

陳正輝舉例，日本已邁入高齡社會，服務業面臨的問題可借鏡給台灣，但日本有能力吸引大批求學僑生，台灣在緩解缺工建議可從兩策略下手。

第一，善用中高齡人力，目前王品已晉用260多名「哥姐級」員工，且持續優化職場條件招攬壯世代就業人士，第二，研發機器人協助送餐，導入更多自動化設備，盡量用機器取代人力缺口。

事實上，「比起基層缺工，中高階主管更難培養」，陳正輝認為，台灣餐飲集團大部分都不是經營多品牌，因此很難從外部找好手進來，「最近都在親自面試，期望儘早找到人才」。

Photo Credit: 中央社 王品董事長陳正輝表示，比起基層缺工，中高階主管 更難培養，台灣餐飲集團大部分都不是經營多品牌， 很難從外部找好手進來。圖為王品集團牛排餐廳廚師 正細心為顧客準備餐點。中央社記者王騰毅攝於2023年5月3日。

家族經營藍寶石歌廳，陳正輝汲取江湖養分