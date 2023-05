美國聯準會再升1碼利率破5％，鮑爾會後記者會三大重點解析

聯準會5月會議再度升息1碼至5.00~5.25%區間,面對美國短短兩個月倒閉4家銀行,鮑爾如何看待未來利率路徑以及縮表規模?M平方以三大重點解析。

聯準會再度升息1碼,聲明稿暗示已達限制性利率

本次會議聯準會票委全員同意升息1碼,將政策利率調升至5.00~5.25%區間。經濟部分,強調Q1經濟活動溫和擴張的同時,刪除了就業正在強勁增長路徑的論述,並在美國銀行事件影響的段落,新增可能(are likely)的措辭,傳遞認為發生信貸緊縮的機率相比前次會議更高。

而利率前瞻指引部分,聲明稿刪除「一些額外緊縮(some additional)以達到貨幣政策至足夠限制性利率」的論述,暗示本次升息後,已經達到限制性利率區間。我們摘要三大重點如下:

1. 經濟與通膨看法:Q1經濟穩健,然銀行信貸緊縮有可能發生

本次聲明稿首段即強調美國Q1經濟溫和擴張,不過就業市場部分,雖然維持失業率保持低位敘述,但刪除新增就業人數增加(picked up)以及就業在強勁增長的路徑上(robust pace)的論述。我們認為從聯準會仍以強勁、穩健(have been robust)敘述就業增長來看,主要傳遞Q1國際解封、淡季不淡的挹注後,就業市場月增將回到長期平均。

而美國銀行事件段落,聯準會新增了可能(are likely)的措辭,傳遞委員認為信貸緊縮發生,收緊家庭、企業信貸條件,並造成經濟活動、就業、通膨壓力的可能性,相比 3月會議時評估的機率來得更高,不過仍維持影響程度具有不確定性,以及委員依舊(remains)高度關注通膨風險的論述。

2. 利率前瞻指引:刪除「一些額外緊縮」措辭,暗示已達限制性利率

本次利率前瞻指引段落,刪除前一次新增的預計一些額外緊縮(some additional)以達到貨幣政策至足夠限制性利率的論述,這是自2022年11月以來,首度刪除保持貨幣政策立場有足夠的限制性的措辭,暗示5月升息後,聯準會認為已經達到限制性利率區間,而未來貨幣政策行動,則仍強調委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後性,以及經濟和金融市場的發展。

3. 貨幣政策敘述:縮表持續進行,維持控制通膨的強力承諾

聯準會票委全員通過升息1碼,並維持控制通膨的強力承諾:決定調升基準利率1碼至5.00~5.25%,並繼續減少聯準會持有的美國國債、機構債以及MBS,如去(2022)年5月聲明發佈《聯準會縮減資產負債表規模計畫》中所述。同時維持強力承諾(strongly committed)使通膨回落至2%目標的論述。

Photo Credit:財經M平方

美國銀行業持續使用短期融資措施,同時縮表計畫未變

聯準會自2022年6月1日正式啟動縮表以來,資產負債表規模相比4月中旬高峰8.965兆,最低一度下滑約6258億至8.34兆,而持有美債金額自高峰5.77兆下降至5.33兆,MBS從 2.74兆下降至 2.61兆。然而自3月初美國銀行業陸續出現倒閉、擠兌危機後,聯準會銀行期限融資計畫(BTFP)、窗口貼現以及FDIC借款推升聯準會資產負債表規模大增至8.73兆美元,創下去年11月以來新高。

不過如同3月聯準會快報所述,相比過去危機時期,聯準會進行量化寬鬆購債(QE),永久性的推動資產負債表上升,本次美國銀行業擠兌危機後,不論是窗口貼現、BTFP、央行貨幣互換的使用,皆是有還款期限、高利率成本的融資工具。

近期觀察聯準會持有美債、 MBS數量仍轉為下降,最新資產負債表規模再度回落至8.563兆,而5月會議聲明稿維持950億/月(600億美債、 350億 MBS)縮表速度,顯示聯準會持續收回資金的態度尚未有變化。

Photo Credit:財經M平方

Photo Credit:財經M平方

鮑爾會後記者會重點

未來貨幣政策行動:聚焦經濟數據以及事態發展

鮑爾在記者會開場,表示有關進一步收緊貨幣政策的決定,將在未來會議逐次進行討論,聯準會將採用依賴經濟數據、事態發展的方式,以確定可以使通膨隨時間回到2%目標,適當的額外收緊貨幣政策程度。

暫停升息與年內降息態度:曾討論過暫停升息,但認為今年不會降息

《紐約時報》、《金融時報》記者皆有提問聯準會6月是否暫停升息,鮑爾表示本次會議尚未做出暫停升息的決定,不過聲明稿的改變是有意義的,已經不再用預期未來繼續升息,而是以接下來經濟數據以及每一次的會議去決定。

而彭博記者詢問市場年底前就要降息的預期,鮑爾表示除了通膨、薪資、經濟增長、就業市場等經濟數據,過去6~ 7週他最關注的是銀行的信貸緊縮情況,聯準會會考慮所有因素,不過目前委員認為通膨不會下降太快,所以年內降息並不合適。

升息終點:現在可能已經達到限制性利率

《路透社》記者提問聲明稿刪除了足夠限制性貨幣政策的論述,所以是否認為目前5~5.25%就是足夠限制的水準?鮑爾表示這會是一個持續評估的過程,需要多期的經濟數據來確認,而不是我們評估已經達到。(原文:That’s going to be an ongoing assessment. We’re going to need data to accumulate on that. Not an assessment that we’ve made.) 3月份會議的經濟預測(SEP)顯示,委員中位數落點認為5~5.25%是升息終點的適當水平,我們將在6月的會議上重新討論這個問題。