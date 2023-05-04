美國聯準會再升1碼利率破5％，鮑爾會後記者會三大重點解析
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本次會議聯準會票委全員同意升息1碼，將政策利率調升至5.00～5.25％區間。聲明稿刪除「一些額外緊縮（some additional）以達到貨幣政策至足夠限制性利率」的論述，暗示本次升息後，已經達到限制性利率區間。我們摘要三大重點如下：
聯準會5月會議再度升息1碼至5.00～5.25％區間，面對美國短短兩個月倒閉4家銀行，鮑爾如何看待未來利率路徑以及縮表規模？M平方以三大重點解析。
聯準會再度升息1碼，聲明稿暗示已達限制性利率
本次會議聯準會票委全員同意升息1碼，將政策利率調升至5.00～5.25％區間。經濟部分，強調Q1經濟活動溫和擴張的同時，刪除了就業正在強勁增長路徑的論述，並在美國銀行事件影響的段落，新增可能（are likely）的措辭，傳遞認為發生信貸緊縮的機率相比前次會議更高。
而利率前瞻指引部分，聲明稿刪除「一些額外緊縮（some additional）以達到貨幣政策至足夠限制性利率」的論述，暗示本次升息後，已經達到限制性利率區間。我們摘要三大重點如下：
1. 經濟與通膨看法：Q1經濟穩健，然銀行信貸緊縮有可能發生
本次聲明稿首段即強調美國Q1經濟溫和擴張，不過就業市場部分，雖然維持失業率保持低位敘述，但刪除新增就業人數增加（picked up）以及就業在強勁增長的路徑上（robust pace）的論述。我們認為從聯準會仍以強勁、穩健（have been robust）敘述就業增長來看，主要傳遞Q1國際解封、淡季不淡的挹注後，就業市場月增將回到長期平均。
而美國銀行事件段落，聯準會新增了可能（are likely）的措辭，傳遞委員認為信貸緊縮發生，收緊家庭、企業信貸條件，並造成經濟活動、就業、通膨壓力的可能性，相比 3月會議時評估的機率來得更高，不過仍維持影響程度具有不確定性，以及委員依舊（remains）高度關注通膨風險的論述。
2. 利率前瞻指引：刪除「一些額外緊縮」措辭，暗示已達限制性利率
本次利率前瞻指引段落，刪除前一次新增的預計一些額外緊縮（some additional）以達到貨幣政策至足夠限制性利率的論述，這是自2022年11月以來，首度刪除保持貨幣政策立場有足夠的限制性的措辭，暗示5月升息後，聯準會認為已經達到限制性利率區間，而未來貨幣政策行動，則仍強調委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後性，以及經濟和金融市場的發展。
3. 貨幣政策敘述：縮表持續進行，維持控制通膨的強力承諾
聯準會票委全員通過升息1碼，並維持控制通膨的強力承諾：決定調升基準利率1碼至5.00～5.25％，並繼續減少聯準會持有的美國國債、機構債以及MBS，如去（2022）年5月聲明發佈《聯準會縮減資產負債表規模計畫》中所述。同時維持強力承諾（strongly committed）使通膨回落至2％目標的論述。
美國銀行業持續使用短期融資措施，同時縮表計畫未變
聯準會自2022年6月1日正式啟動縮表以來，資產負債表規模相比4月中旬高峰8.965兆，最低一度下滑約6258億至8.34兆，而持有美債金額自高峰5.77兆下降至5.33兆，MBS從 2.74兆下降至 2.61兆。然而自3月初美國銀行業陸續出現倒閉、擠兌危機後，聯準會銀行期限融資計畫（BTFP）、窗口貼現以及FDIC借款推升聯準會資產負債表規模大增至8.73兆美元，創下去年11月以來新高。
不過如同3月聯準會快報所述，相比過去危機時期，聯準會進行量化寬鬆購債（QE），永久性的推動資產負債表上升，本次美國銀行業擠兌危機後，不論是窗口貼現、BTFP、央行貨幣互換的使用，皆是有還款期限、高利率成本的融資工具。
近期觀察聯準會持有美債、 MBS數量仍轉為下降，最新資產負債表規模再度回落至8.563兆，而5月會議聲明稿維持950億/月（600億美債、 350億 MBS）縮表速度，顯示聯準會持續收回資金的態度尚未有變化。
鮑爾會後記者會重點
- 未來貨幣政策行動：聚焦經濟數據以及事態發展
鮑爾在記者會開場，表示有關進一步收緊貨幣政策的決定，將在未來會議逐次進行討論，聯準會將採用依賴經濟數據、事態發展的方式，以確定可以使通膨隨時間回到2％目標，適當的額外收緊貨幣政策程度。
- 暫停升息與年內降息態度：曾討論過暫停升息，但認為今年不會降息
《紐約時報》、《金融時報》記者皆有提問聯準會6月是否暫停升息，鮑爾表示本次會議尚未做出暫停升息的決定，不過聲明稿的改變是有意義的，已經不再用預期未來繼續升息，而是以接下來經濟數據以及每一次的會議去決定。
而彭博記者詢問市場年底前就要降息的預期，鮑爾表示除了通膨、薪資、經濟增長、就業市場等經濟數據，過去6～ 7週他最關注的是銀行的信貸緊縮情況，聯準會會考慮所有因素，不過目前委員認為通膨不會下降太快，所以年內降息並不合適。
- 升息終點：現在可能已經達到限制性利率
《路透社》記者提問聲明稿刪除了足夠限制性貨幣政策的論述，所以是否認為目前5～5.25％就是足夠限制的水準？鮑爾表示這會是一個持續評估的過程，需要多期的經濟數據來確認，而不是我們評估已經達到。（原文：That’s going to be an ongoing assessment. We’re going to need data to accumulate on that. Not an assessment that we’ve made.） 3月份會議的經濟預測（SEP）顯示，委員中位數落點認為5～5.25％是升息終點的適當水平，我們將在6月的會議上重新討論這個問題。
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
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另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
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目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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