【專訪】王品董事長陳正輝：等市值夠大再續「美國夢」，菲律賓「快樂蜂」併購擴張值得效法
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王品集團董事長陳正輝讚許菲律賓「快樂蜂」。它拓展海外的模式，成在當地比麥當勞展店還多3倍的速食品牌，但前進美國開店卻踢到鐵板，於是快樂蜂乾脆併購美國甜甜圈品牌Dunkin' Donuts「以夷制夷」，運用資本力量再結合母公司供應鏈，協助其開發與成長。
（中央社）疫情遠離後，投資中國熱潮趨緩，王品集團董事長陳正輝認為，現階段策略將深耕台灣、保守布局中國。他認為台灣餐飲市場沒有瓶頸，會等到市值夠大才會再續「美國夢」；他讚許菲律賓「快樂蜂」運用資本併購的海外擴張模式，值得效法。
10年前，全球吹起中國投資熱，台灣餐飲品牌爭相跨海插旗中國，瞄準內需市場，但隨著國際情勢轉變以及近3年的疫情封控，多數外資和台商轉移生產據點，相較於許多台灣餐飲品牌黯然退出中國，王品集團目前在中國還有約102家門市，已撐過最難熬的時期。
疫情後重返榮景仍有長路，中國市場策略轉趨保守謹慎
回顧2022年營收，王品集團寫下新台幣182.7億元的新高紀錄，年增6.51%，主要來自台灣事業群136.7億元的業績貢獻；反觀大陸事業群營業額只剩46億元，年減約28%；2022年第2季更因中國疫情多點爆發，餐飲消費按下暫停鍵，每股虧2.98元，寫掛牌以來單季最高虧損成績。
回顧當時餐飲業的風聲鶴唳，陳正輝接受《中央社》專訪時坦言，儘管營收暴跌、衝擊信心，但由於王品中國事業群過去獲利都表現不錯，研判「疫情終究會離開」，因此從未考慮將中國事業「斷尾求生」。
「不過中國餐飲內需消費，目前只回到疫前的8成水準」，才剛從中國巡店回台的陳正輝觀察，中國面臨代工廠出走潮，以及中美貿易戰等氛圍，未來內需要重返榮景，超過疫前水準，還有一段長路要走。
面對大環境丕變，陳正輝坦言，王品現階段對中國的策略會轉趨「保守謹慎、不大規模展店」，近期陸續關閉「花隱」、「鵝夫人」等品牌，以「王品牛排」、「西堤牛排」為主力部隊，並看好高價日料市場，而主攻輕西餐料理的Amigo獲利表現也亮眼。
美國開店只能賣亞裔？ 「快樂蜂」成海外拓展新典範
隨著疫情趨緩，國內餐飲品牌八方雲集、瓦城、路易莎、胡同燒肉紛紛將「美國夢」付諸行動，赴美發展成為台灣餐飲業的顯學；王品集團曾在2000年、2017年兩度叩關美國開店、都沒成功，未來是否會規劃再續美國夢，陳正輝則抱持相當審慎態度，他認為「時機未到，且策略要做對」。
陳正輝分析，許多單品牌發展的餐飲集團在台確實會面臨瓶頸效應，尤其中國大陸市場面臨考驗，只好尋求發展美國作為成長引擎，但多數台灣品牌「大老遠去美國，只能做亞裔生意」，終究無法壯大，而沒有規模經濟正是餐飲難以獲利的痛點。
菲律賓快樂蜂餐飲集團（Jollibee）拓展海外的模式，是陳正輝認為「餐飲品牌擴張海外市場」值得效法的方式。他分析，快樂蜂在菲律賓開了3000多家，成為在當地比麥當勞展店還多3倍的速食品牌，但前進美國開店卻踢到鐵板，「只有菲律賓族群愛吃，打不進白人市場」，於是快樂蜂乾脆併購美國甜甜圈品牌Dunkin' Donuts「以夷制夷」，運用資本力量再結合母公司供應鏈整合千家營運規模體系，協助其開發與成長。
「王品現在市值230億元，等到成長到夠大的規模，累積足夠銀彈，才是走出台灣的最好時機點」，陳正輝認為，目前還不是王品去美國等其他市場發展的時候，現階段要把眼光和力量都聚焦在「幾乎每個月都在破歷史紀錄」的台灣市場，更看好今年台灣事業群營收有機會衝上新台幣160億元，年增近20%，再創新高。
「對多品牌發展的王品來說，台灣餐飲市場沒有發展瓶頸」陳正輝認為，不同餐飲品項業態，就像一條條「賽道」，只要賽道夠大，且還沒存在壓倒性市占的獨角獸，王品都要挑戰霸主地位。例如台灣火鍋品類市值達新台幣300多億元，王品雖有7個鍋物品牌，市占還只有12%，未來目標要拿下30%，其他如燒肉、鐵板燒、韓料、西餐等品項，都還大有可為。
王品過去也曾瞄準平價小吃開品牌，但一直沒有抓到經營訣竅，陳正輝透露，今年有機會看到王品以合作代理的方式引進品牌拓展，「不見得什麼都要靠自己創業，將善用資本尋求機會」。他預告，王品今年將在台灣開出3、4個新品牌，包括砂鍋粥和高價鍋物等。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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