人前人後不同就是「虛偽」？這個推論及結果很有可議之處

文：穗波心理師

我們常聽人說，這個人不一致，人前人後不同，真的是這樣嗎？

以前的我，覺得做人就要內外一致，忠於自己內在，言行必須合一、合拍，不然就被我標識為「虛偽」的人。可是越長越大之後，越覺得這個推論及結果很有可議之處，人前人後不同可能有許多心理意涵。

一般人面對眼前的狀況本來就有兩種聲音，一個是說的出來的，一個是內在心理之聲，這是很正常的現象。比如說，我對某人說：「我對這個說法不太同意。」可是我內在之聲可能為：「我恨不得剝你的皮，吃你的肉，喝你的血！」雖然我內心這樣想，但我不可能這樣說出來的，因為這個某人是我的老闆，我為了保住飯碗，表達出來的話就經過修飾成為比較含蓄表達的說詞。

或又如一位女性生男友的氣，因為他約會遲到了，於是說「你很討厭，我要跟你分手」，表面之意（人前）是這位女性因男友約會遲到而生氣，氣到要和男朋友分手，但實則她在告訴男友（人後）她內心所想的，「趕快道歉安撫她，因為她已經對男朋友遲到這件事氣炸了，氣到要到分手的程度」。

前者在心理學中的溝通面向中稱之為「訊息」（message）本身；後者在心理學中的溝通面向中稱之為「後設訊息」（meta-message），或是俗稱的「言外之意」，聽的人如果只針對「訊息」本身反應，而不照顧到「後設訊息」反應，幾乎都會溝通不良。

比如上例，那位遲到的男友如果沒有馬上對不起安撫女友的生氣，而是跟她反應說：「真的嗎？妳是不是早就想跟我分手。」很大的可能性是兩人吵起架來。由此觀之，人前人後的訊息不盡相同是很自然的現象。

在近來有一個很類似概念的說詞，是從日本傳過來的，叫做「讀空氣」，它主張一個人的內在狀態自然會形成一個氛圍，這個氛圍，就像某種空氣把人包覆在其中，接近的人能不能夠讀空氣做適當的舉動。

有人認為「讀空氣」是一種察言觀色，而知名作家褚士瑩分享，「讀空氣」並非只是單純察言觀色，而是培養觀察環境氛圍、提出並溝通改善意見，再加上落實執行的綜合能力。所以「讀空氣」的概念可能比人前人後之言還來得廣，不過本文聚焦在人前人後兩個溝通模式的認識與操作。

我們鼓勵人前人後的訊息是同一調性，表達的方向一致，「訊息本身」和「後設訊息」儘量交集，不要說反話，這樣的溝通效果比較不會被誤解。

比如說一位家長對孩子很生氣，就老實地對他表示「你的某某行為讓我感到生氣」，千萬不要說「你真的好棒棒，做出這種事」（反諷），或是「要把你丟掉」、「不要再讓我看到你」這樣的話。因為會導致孩子在學習人前人後感到困惑，或者甚至是成年人也不一定能掌握住你想表達的，反而因此遭遇到溝通困難。

完整的溝通還要考慮，說話的人和聽話的人是什麼樣的關係，會決定談話內容的範圍，比如說，「我愛你」只適合在關係親密的人之間，不適合點頭之交的朋友間；另外除了說話的內容之外，說話的音調、大小聲、快慢等等，及一些肢體動作，諸如皺眉頭、手勢、身體緊鬆的焦慮程度等等，都會讓聽話者感知到說話者的人後之意。

因此，在人際關係中，辨識人前人後的能力還頗為重要，如果你真的無法瞭解對方在表達什麼，你可以用「不好意思，你的意思是」或者「不好意思，我不知道有沒有理解錯，你的意思是這樣嗎？」來詢問或用自己的話來重述對方的意思一次，然後觀察對方反應。

當然，如果在戀愛時，你一時反應不過來對方的人前表達，也可表示真不𢤦，希望對方能說明白一些，如果對方因而生氣不理，也可把此狀況在適當情況下詢問你的好朋友的意見！

有的人不喜歡把人後之意講得太明白，若你總能掌握得到對方的人後之意，那恭喜你；若雙方的溝通中，對方總是喜歡使用人前之語來包裝人後之意，而你不大確定可以掌握對方說話的真實意思，建議你不要立刻搭話回應，並適時用上述建議的方法回應。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：談人前人後－心理溝通術

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：朱家儀