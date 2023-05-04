2023/05/04,
印太

泰國史上最嚴重連環殺人案之一，泰國女子涉以氰化物殺人遭控14項謀殺罪

泰國史上最嚴重連環殺人案之一，泰國女子涉以氰化物殺人遭控14項謀殺罪
氰化物膠囊。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

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泰國32歲的女子詩麗朋4月中旬到北標府和朋友在河邊進行放生魚的宗教儀式時，突然死在河邊，詩麗朋的家屬報警，後來在詩麗朋的屍體內檢驗出氰化物。警方尋線調查找上莎拉拉，認為是她把氰化物混合在詩麗朋的食物內，而詩麗朋死後，莎拉拉還偷取了詩麗朋包包裡的貴重物品。

（中央社）泰國警方3日表示，泰國女子莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn）涉嫌以氰化物謀財害命，已被控14項謀殺罪名。這是泰國有史以來最嚴重連環殺人案之一。

犯案動機應和金錢有關

《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，莎拉拉會被逮捕是因32歲的女子詩麗朋（Siriporn Khanwong）4月中旬到北標府（Saraburi）和朋友在河邊進行放生魚的宗教儀式時，突然死在河邊，詩麗朋的家屬因此報警，後來在詩麗朋的屍體內檢驗出氰化物

警方尋線調查找上莎拉拉，認為是她把氰化物混合在詩麗朋的食物內，而詩麗朋死後，莎拉拉還偷取了詩麗朋包包裡的貴重物品。

根據調查發現，莎拉拉會邀請這些人一起出遊或是一起用餐，然後再藉機用氰化物毒害這些人。警方認為，莎拉拉的犯案動機應該和金錢有關。

其中一名被害者卡妮卡（Kanika Tuladecharak）的家屬向警方表示，去年9月卡妮卡和莎拉拉一起出門，後來卡妮卡被發現昏倒在加油站，卡妮卡的一些貴重物品不見，而家屬認為卡妮卡的死亡和莎拉拉有關。

《泰國公視》（Thai PBS）報導，有一名女子向警方表示，她去年9月得了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），莎拉拉拜訪她的時候給她藥丸，表示可以治COVID-19。這名女子吞下藥丸後，開車載著莎拉拉要一起前往附近的購物中心用餐，她在開車途中突然感到呼吸困難且手指僵硬，趕緊打了求救電話，隨後被救護車送到醫院，並順利得救。

後來這名女子看到了莎拉拉的新聞，想到自己去年的遭遇，覺得自己可能也是莎拉拉的目標之一，因此決定找上警察把自己的故事告訴警方，而這名女子是目前唯一和這整起案件相關的生還者。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
泰國女子莎拉拉涉嫌以氰化物謀財害命

正調查至少13起可追溯至2020年的可疑死亡事件

莎拉拉在4月25日遭到逮捕後，泰國皇家警察總部副局長蘇拉切（Surachate Hakparn）表示，警方正調查至少13起可追溯至2020年的可疑死亡事件，此外警方已將調查範圍擴大至5個省，大部分位於曼谷以西。

警方在莎拉拉家中發現了當局認為是氰化物的物質，並懷疑她在受害者的食物和飲料中下毒。而莎拉拉家在羈押處所進行例行身體檢查後，泰國矯正司（Department of Corrections）於4月27日證實她已懷孕4個月，並有緊張、視力模糊和頭痛等狀況。

調查人員已對其他證人進行詢問，蘇拉切說到：「嫌疑犯誘騙最新的受害人服下某種草藥，約20分鐘後她就倒地了。」他也呼籲大眾聯繫警方，提供其他可能案件的任何資訊。

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Photo Credit: GettyImages
5月3日，曼谷泰國皇家警察總部舉行的關於調查莎拉拉涉嫌謀殺的新聞記者會，警察局長Damrongsak Kittiprapas（左三）、副局長蘇拉切（右三）與其他高階警官一同說明案情。

莎拉拉丈夫是一名高階警官

莎拉拉3日在被控14項謀殺罪名後，蘇拉切表示，莎拉拉的丈夫是一名高階警官，他也面臨詐欺和與謀殺案相關的貪污指控。

蘇拉切告訴記者：「她向認識的人借錢，因為她積欠許多卡債...若這些人向她要求返還借款，莎拉拉就開始將他們殺害。」蘇拉切提到：「我們正在調查她從受害者那裡得到的金錢總額。」蘇拉切上週也說到，每個案件涉及的金額高達幾十萬泰銖，相當於數千美元。

目前莎拉拉和她的丈夫都否認對他們的指控。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範


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