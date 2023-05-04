泰國史上最嚴重連環殺人案之一，泰國女子涉以氰化物殺人遭控14項謀殺罪
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泰國32歲的女子詩麗朋4月中旬到北標府和朋友在河邊進行放生魚的宗教儀式時，突然死在河邊，詩麗朋的家屬報警，後來在詩麗朋的屍體內檢驗出氰化物。警方尋線調查找上莎拉拉，認為是她把氰化物混合在詩麗朋的食物內，而詩麗朋死後，莎拉拉還偷取了詩麗朋包包裡的貴重物品。
（中央社）泰國警方3日表示，泰國女子莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn）涉嫌以氰化物謀財害命，已被控14項謀殺罪名。這是泰國有史以來最嚴重連環殺人案之一。
犯案動機應和金錢有關
《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，莎拉拉會被逮捕是因32歲的女子詩麗朋（Siriporn Khanwong）4月中旬到北標府（Saraburi）和朋友在河邊進行放生魚的宗教儀式時，突然死在河邊，詩麗朋的家屬因此報警，後來在詩麗朋的屍體內檢驗出氰化物。
警方尋線調查找上莎拉拉，認為是她把氰化物混合在詩麗朋的食物內，而詩麗朋死後，莎拉拉還偷取了詩麗朋包包裡的貴重物品。
根據調查發現，莎拉拉會邀請這些人一起出遊或是一起用餐，然後再藉機用氰化物毒害這些人。警方認為，莎拉拉的犯案動機應該和金錢有關。
其中一名被害者卡妮卡（Kanika Tuladecharak）的家屬向警方表示，去年9月卡妮卡和莎拉拉一起出門，後來卡妮卡被發現昏倒在加油站，卡妮卡的一些貴重物品不見，而家屬認為卡妮卡的死亡和莎拉拉有關。
《泰國公視》（Thai PBS）報導，有一名女子向警方表示，她去年9月得了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），莎拉拉拜訪她的時候給她藥丸，表示可以治COVID-19。這名女子吞下藥丸後，開車載著莎拉拉要一起前往附近的購物中心用餐，她在開車途中突然感到呼吸困難且手指僵硬，趕緊打了求救電話，隨後被救護車送到醫院，並順利得救。
後來這名女子看到了莎拉拉的新聞，想到自己去年的遭遇，覺得自己可能也是莎拉拉的目標之一，因此決定找上警察把自己的故事告訴警方，而這名女子是目前唯一和這整起案件相關的生還者。
正調查至少13起可追溯至2020年的可疑死亡事件
莎拉拉在4月25日遭到逮捕後，泰國皇家警察總部副局長蘇拉切（Surachate Hakparn）表示，警方正調查至少13起可追溯至2020年的可疑死亡事件，此外警方已將調查範圍擴大至5個省，大部分位於曼谷以西。
警方在莎拉拉家中發現了當局認為是氰化物的物質，並懷疑她在受害者的食物和飲料中下毒。而莎拉拉家在羈押處所進行例行身體檢查後，泰國矯正司（Department of Corrections）於4月27日證實她已懷孕4個月，並有緊張、視力模糊和頭痛等狀況。
調查人員已對其他證人進行詢問，蘇拉切說到：「嫌疑犯誘騙最新的受害人服下某種草藥，約20分鐘後她就倒地了。」他也呼籲大眾聯繫警方，提供其他可能案件的任何資訊。
莎拉拉丈夫是一名高階警官
莎拉拉3日在被控14項謀殺罪名後，蘇拉切表示，莎拉拉的丈夫是一名高階警官，他也面臨詐欺和與謀殺案相關的貪污指控。
蘇拉切告訴記者：「她向認識的人借錢，因為她積欠許多卡債...若這些人向她要求返還借款，莎拉拉就開始將他們殺害。」蘇拉切提到：「我們正在調查她從受害者那裡得到的金錢總額。」蘇拉切上週也說到，每個案件涉及的金額高達幾十萬泰銖，相當於數千美元。
目前莎拉拉和她的丈夫都否認對他們的指控。
新聞來源
- 泰國女子毒死至少11人被捕 警方初判動機為謀財（中央社）
- 泰國女子涉嫌以氰化物謀財害命 死者增至13人（中央社）
- 泰國女子涉以氰化物連環殺人 遭控14項謀殺罪（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範
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