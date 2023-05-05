國寶級雕刻家朱銘「久病厭世」家中輕生亡，當心老年憂鬱六大警訊
我們想讓你知道的是
許多研究顯示，當老年人出現越多身體不適抱怨時，憂鬱的可能性也隨之升高，而老人也常以身體症狀隱藏其憂鬱情緒，高達50％的老年憂鬱患者，常會有反覆四處就醫之情況。事實上，老年憂鬱症與其他病症一樣，都有明顯症狀可以提早察覺。
文：馮逸華
台灣國寶級雕刻家朱銘22日晚間，被發現於台北士林區住家輕生身亡，享壽85歲。據媒體報導，他晚年身體狀況不佳，罹患慢性病需長期用藥，曾向家人多次表達負面情緒，研判為久病厭世，家屬對此解讀並無異議。當晚妻子報案後，警方在客廳發現一張紙條，上面寫「我上樓了」，成為朱銘的最後遺言。
老年憂鬱症是如何造成的？彰化基督教醫院精神醫學部主治醫師黃斯聖曾於影片中指出，久病不癒者常容易陷入憂鬱，老年憂鬱症盛行率達20％，其中有6成的銀髮族患者，達到中重度憂鬱症的程度；其餘有12～15％的患者則是因為傷痛疾病、身體疾病，而導致精神心理上的輕鬱及焦慮。（延伸閱讀： 老年憂鬱怎麼辦？教你「熟齡舒壓運動」3分鐘延緩老化）
老年憂鬱症六大徵兆
事實上，老年憂鬱症與其他病症一樣，都有明顯症狀可以提早察覺。董氏基金會表示，當家中長輩出現以下六個現象時，有可能有老年憂鬱症傾向，須迅速尋求專業人士協助：
- 常抱怨身體疼痛：常抱怨全身這裡痛、那裏痛，易出現失眠現象、沒有活力不想出門、體力大不如從前等問題。
- 悶悶不樂，看什麼都不順眼：可能看什麼事都不順眼，容易感到心煩、常常生氣、焦慮、悶悶不樂、不安、心浮氣躁。
- 原來有興趣的活動，都不感興趣了：憂鬱症患者會害怕面對外界而不想出門，若家中長輩以前喜歡出門活動或遊玩，但最近即使朋友邀約也不出門時，又或是以前愛聊天，現在變得不太喜歡講話，家中成員就需要特別注意。
- 易忘東忘西，注意力不集中：老年憂鬱症與失智症都有健忘的症狀，但前者會強調自己想不起來了，後者則會掩飾自己忘記的情況。
- 沒食慾、體重減輕：體重若在2週或1個月內減輕5％，也是老年憂鬱症的警訊之一。
- 感到悲觀，甚至不想活了：因為知道自己老化，變得悲觀、沒自信，覺得自己沒用了，重度憂鬱症患者最明顯的表現為有自殺意念。當老年人說不想活時，一定要特別提高警覺，因為老年人大多忌諱談死，故須特別注意。（延伸閱讀： 「等我病好要環遊世界」竟是不切實際的期待⋯醫親解安寧療護迷思）
老年人自殺率為年輕族群兩倍
社團法人台灣憂鬱症防治協會指出，從老年期憂鬱症狀特點上來看，老年人較無法清楚表達憂鬱情緒，而常常會以身體症狀如：失眠、腰酸背痛、手腳發麻或關節酸痛、頭暈、頭痛、容易疲勞、頸部酸痛或僵硬、便秘或腹瀉、腹部不適、心悸、胸悶、呼吸困難、喉嚨有異物感等，來取代表達情緒上的不舒服。
許多研究顯示，當老年人出現越多身體不適抱怨時，憂鬱的可能性也隨之升高。也因為老人常以身體症狀來隱藏其憂鬱情緒，有高達50％的老年憂鬱患者，常會有反覆四處就醫之情況。
其他的老年憂鬱症特點包含：
- 老年憂鬱症患者較少受家族遺傳史影響
- 老年憂鬱症患者較容易受到社會心理因子所誘發：低社經階層、身體健康狀況不佳、失能、社交孤立、隔離、搬家、遷徙、喪偶、個性容易焦慮緊張
- 老年憂鬱症患者會出現認知功能缺失及合併精神症狀，且症狀表現通常較不典型，包括假性失智症，身體化，焦躁易怒的狀況
此外，值得注意的是，雖然自殺意念會隨著年紀增進而下降，但老年人一旦有自殺的想法，會執行自殺以結束自己生命的危險性，較年輕人更高，老年人自殺死亡率約為年輕人2倍，研究顯示其中80％合併有憂鬱症。
老年憂鬱症自我檢測方法
如民眾想知道「我有老年憂鬱症嗎？該如何判斷？」若家中長輩出現上述症狀，也可透過老年憂鬱症量表檢測，才能幫助及早發現問題並介入治療，規律使用抗憂鬱藥物，就能改善情緒，提高睡眠品質，進一步避免憾事發生。
參考資料
- 社團法人台灣憂鬱症防治協會－老年憂鬱症之臨床表現與身心處預
- 董氏基金會－什麼是老年憂鬱：主要症狀
本文經uho優活健康網授權轉載，原文刊載於此
原標題：國寶級雕刻家朱銘「久病厭世」家中輕生亡，當心老年憂鬱6大警訊
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。