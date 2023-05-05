2023/05/05,
健康

國寶級雕刻家朱銘「久病厭世」家中輕生亡，當心老年憂鬱六大警訊

國寶級雕刻家朱銘「久病厭世」家中輕生亡，當心老年憂鬱六大警訊
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

許多研究顯示，當老年人出現越多身體不適抱怨時，憂鬱的可能性也隨之升高，而老人也常以身體症狀隱藏其憂鬱情緒，高達50％的老年憂鬱患者，常會有反覆四處就醫之情況。事實上，老年憂鬱症與其他病症一樣，都有明顯症狀可以提早察覺。

文：馮逸華

台灣國寶級雕刻家朱銘22日晚間，被發現於台北士林區住家輕生身亡，享壽85歲。據媒體報導，他晚年身體狀況不佳，罹患慢性病需長期用藥，曾向家人多次表達負面情緒，研判為久病厭世，家屬對此解讀並無異議。當晚妻子報案後，警方在客廳發現一張紙條，上面寫「我上樓了」，成為朱銘的最後遺言。

老年憂鬱症是如何造成的？彰化基督教醫院精神醫學部主治醫師黃斯聖曾於影片中指出，久病不癒者常容易陷入憂鬱，老年憂鬱症盛行率達20％，其中有6成的銀髮族患者，達到中重度憂鬱症的程度；其餘有12～15％的患者則是因為傷痛疾病、身體疾病，而導致精神心理上的輕鬱及焦慮。（延伸閱讀： 老年憂鬱怎麼辦？教你「熟齡舒壓運動」3分鐘延緩老化

老年憂鬱症六大徵兆

事實上，老年憂鬱症與其他病症一樣，都有明顯症狀可以提早察覺。董氏基金會表示，當家中長輩出現以下六個現象時，有可能有老年憂鬱症傾向，須迅速尋求專業人士協助：

  1. 常抱怨身體疼痛：常抱怨全身這裡痛、那裏痛，易出現失眠現象、沒有活力不想出門、體力大不如從前等問題。
  2. 悶悶不樂，看什麼都不順眼：可能看什麼事都不順眼，容易感到心煩、常常生氣、焦慮、悶悶不樂、不安、心浮氣躁。
  3. 原來有興趣的活動，都不感興趣了：憂鬱症患者會害怕面對外界而不想出門，若家中長輩以前喜歡出門活動或遊玩，但最近即使朋友邀約也不出門時，又或是以前愛聊天，現在變得不太喜歡講話，家中成員就需要特別注意。
  4. 易忘東忘西，注意力不集中：老年憂鬱症與失智症都有健忘的症狀，但前者會強調自己想不起來了，後者則會掩飾自己忘記的情況。
  5. 沒食慾、體重減輕：體重若在2週或1個月內減輕5％，也是老年憂鬱症的警訊之一。
  6. 感到悲觀，甚至不想活了：因為知道自己老化，變得悲觀、沒自信，覺得自己沒用了，重度憂鬱症患者最明顯的表現為有自殺意念。當老年人說不想活時，一定要特別提高警覺，因為老年人大多忌諱談死，故須特別注意。（延伸閱讀： 「等我病好要環遊世界」竟是不切實際的期待⋯醫親解安寧療護迷思

老年人自殺率為年輕族群兩倍

社團法人台灣憂鬱症防治協會指出，從老年期憂鬱症狀特點上來看，老年人較無法清楚表達憂鬱情緒，而常常會以身體症狀如：失眠、腰酸背痛、手腳發麻或關節酸痛、頭暈、頭痛、容易疲勞、頸部酸痛或僵硬、便秘或腹瀉、腹部不適、心悸、胸悶、呼吸困難、喉嚨有異物感等，來取代表達情緒上的不舒服。

許多研究顯示，當老年人出現越多身體不適抱怨時，憂鬱的可能性也隨之升高。也因為老人常以身體症狀來隱藏其憂鬱情緒，有高達50％的老年憂鬱患者，常會有反覆四處就醫之情況。

其他的老年憂鬱症特點包含：

  • 老年憂鬱症患者較少受家族遺傳史影響
  • 老年憂鬱症患者較容易受到社會心理因子所誘發：低社經階層、身體健康狀況不佳、失能、社交孤立、隔離、搬家、遷徙、喪偶、個性容易焦慮緊張
  • 老年憂鬱症患者會出現認知功能缺失及合併精神症狀，且症狀表現通常較不典型，包括假性失智症，身體化，焦躁易怒的狀況

此外，值得注意的是，雖然自殺意念會隨著年紀增進而下降，但老年人一旦有自殺的想法，會執行自殺以結束自己生命的危險性，較年輕人更高，老年人自殺死亡率約為年輕人2倍，研究顯示其中80％合併有憂鬱症。

老年憂鬱症自我檢測方法

如民眾想知道「我有老年憂鬱症嗎？該如何判斷？」若家中長輩出現上述症狀，也可透過老年憂鬱症量表檢測，才能幫助及早發現問題並介入治療，規律使用抗憂鬱藥物，就能改善情緒，提高睡眠品質，進一步避免憾事發生。

參考資料

  • 社團法人台灣憂鬱症防治協會－老年憂鬱症之臨床表現與身心處預
  • 董氏基金會－什麼是老年憂鬱：主要症狀

本文經uho優活健康網授權轉載，原文刊載於此
原標題：國寶級雕刻家朱銘「久病厭世」家中輕生亡，當心老年憂鬱6大警訊

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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