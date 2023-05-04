2023/05/04,
勞工

消防員工時新制上路後「一國多制」，消權會批政府做不到「韌性防災」只有「任性防災」

消防員工時新制上路後「一國多制」，消權會批政府做不到「韌性防災」只有「任性防災」
Photo Credit: 關鍵評論網 / 賴詩涵攝

我們想讓你知道的是

今天是世界消防節，但自今年為保障消防員健康權的「工時新制」上路以來，消防員的工作權益卻還是沒有顯著提升，不但仍有備勤時間未計入工時、限制連續休假等問題，甚至「加班換嘉獎」在某些地方消防局依舊存在。時代力量立法院黨團與消權會特地選在今日召開記者會，呼籲政府重視消防員權益。

今（4）日是世界消防節，時代力量立法院黨團與消防員工作協會權益促進協會（以下簡稱消權會）一同召開記者會，致敬每一位於第一線賣命、全年無休的消防員，並呼籲政府給予他們健全的保障。

尤其為因應2019年大法官釋字第785號解釋而催生出的「消防員工時新制」，自今（2023）年1月1日實施以來，實務上依舊出現各縣市消防局各自為政的「一國多制」執行亂象，例如休息時間零碎、備勤時間未計入工時、限制隊員安排連續休假等。不僅如此，政府也仍以「加班換嘉獎」和「加班費上限」來苛刻消防員。

地方消防局無視中央

時代力量立委邱顯智指出，近期消防署公告的《消防機關外勤消防人員超勤加班費核發要點》已刪除了「加班換嘉獎」的規定，也明訂了超勤換補休的制度，中央應該要加強監督地方，會同地方政府及基層團體一起來檢討，才能真正落實消防員的工時及加班費制度。

時代力量立委王婉諭也談到了去年12月宜蘭縣消防局彭姓女隊員遭受性騷擾的案件。從去年案發至今，中間召開了協調會、記者會，已經過長達5個月的時間，還是無法搶救消防員應有的權益，地方政府及宜蘭縣政府消防局依舊跋扈的無視中央規定，行政體系完全失靈。

消防署未因應升格無法與世界接軌

消權會理事張詠惟表示，2021年外交部和美國在台協會共同發布推動 「防災救援倡議活動：宣導教育—建立韌性－採取行動」聯合聲明，但是在整個行政院的改組規劃草案裡，農委會及環保署都因應升格，對於收開全國救災、防災及救護工作的消防署，卻沒有因應調整，讓消防員不禁納悶，政府口中的「韌性防災」，在台灣防災量能不足的情況下，是否等於讓基層消防繼續無條件付出的「任性防災」？

張詠惟也指出行政院的改組工程攸關台灣未來2、30年的規劃，但中央政府面對極端氣候所帶來的災害、救災與救護專責化趨勢，以及宣示備戰反侵略的政策準備，卻未以實際行動將消防署升格，「我們看到現在有很多民間團體，像是黑熊學院、壯闊台灣，或像各地的民防組織，大家都對於備戰這塊有積極的作為，但行政院卻沒有把這當一回事。對基層的消防人員來說，這些只是政府救災的口號而已。」

張詠惟表示，這種情況也會讓其他民主國家在看待與台灣合作上，有很大的疑慮。

勿忘「敬鵬」，善待「自己人」

邱顯智表示，前幾天的4月28號，就是2018年的敬鵬大火發生的日期，「當大家在往外逃的時候，是這些消防員為了這個國家往裡面衝。」而消防署作為全台救災、救護的主責單位，到目前為止還只是一個3級機關，未來在人力的編列、預算爭取，甚至防災整合等面向上，恐怕會是「心有餘而力不足」。

邱顯智最後強調，當國家制度要求消防員擔起保衛家園、做人民的後盾的同時，又由誰來做消防員的靠山？消防員是這個國家非常珍貴的的資產，應該共同將消防員的權益漏洞補起來，善待「自己人」。

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核稿編輯：翁世航


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