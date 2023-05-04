海外求職詐騙不只柬埔寨，外交部警告中東地區求職失聯、涉案件數逐漸增多
我們想讓你知道的是
除了海外求職詐騙，外交部也指出近來接獲網路交友詐騙案件，犯罪集團利用戰亂、天災等重大事故，假冒當地的醫師、外國軍官情報員、甚至外交人員的身份，以偽造的各式國際證件與網路上盜用的照片，透過社交媒體和電郵主動聯繫、攀談我國國人，要國人「發揮愛心，提供協助」。
海外求職陷阱不止有柬埔寨，外交部今（4）日表示，近期持續接獲國人前往中東地區求職失聯、或失蹤或涉案遭到警方關押的案例，因為不實招聘廣告等求助案件近期逐漸增多，為了保護我國人權益，外交部除了已經請相關駐外館處提供協助，並且協請國內有關主管機關依權責進行調查並加強宣導。
外交部亞西及非洲司司長賀忠義今日於外交部例行新聞說明會上簡報，指出近年國人赴海外從事不法工作置身險境的案例層出不窮，外交部呼籲國人對於網路徵才廣告，或是國外高薪招募訊息應高度警覺，應聘前應多方查證，切勿因為貪圖高薪而置自身安危於不顧。
除了海外求職詐騙，賀忠義也指出近來接獲網路交友詐騙案件，犯罪集團利用戰亂、天災等重大事故，假冒當地的醫師、外國軍官情報員、甚至外交人員的身份，以偽造的各式國際證件與網路上盜用的照片，透過社交媒體和電郵主動聯繫、攀談我國國人，以取信他想要詐騙的對象，並要求協助匯撥高額美金以購買機票脫離戰區或災區，或請我們國人代為繳付離開戰區或災區的費用，也有一些案例是要求支付國際郵費、稅費用以領取援助的救濟品，或是包裹郵件的這些不實的情形。
媒體提問，在中東的詐騙內容是跟像柬埔寨差不多的手法嗎？大部分都是從事什麼樣的宣傳？
賀忠義表示，目前我們接獲有一些是來自於杜拜那邊，也有一些還有來自內戰衝突的葉門，假冒某國的外交人員現在在這些地區需要離開，請我們國人「發揮愛心，提供協助」。
賀忠義也提醒，近期也觀察到國人因攜帶及吸食大麻等違禁品入境中東國家，而遭當地警方拘捕入獄的案例，再次提醒國人赴國外旅遊或工作，一定要遵守當地國的法律，並且尊重當地的風土民情，以保障自身的安全和權益。
台灣和以色列簽署度假打工計畫協定
賀忠義也於新聞說明會上宣布，台灣和以色列昨日簽署度假打工計畫協定的好消息，由我國駐以色列代表李雅萍與駐台北以色列經濟文化辦事處柯思畢（Omer Caspi）代表以異地簽署的方式辦理，完成簽署。
【外交部亞西及非洲司司長賀忠義（右）與駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（左）3日簽署「台以度假打工計畫協定」後合影】
「台以度假打工計畫協定」是外交部推動簽署的第18個度假打工協定，也是台灣與以色列簽署的第32項雙邊合作協議。依據協定的規定，我國與以色列每年將提供對方18歲（含）至30歲（含）的青年至多200個名額，赴對方國家進行為期1年的度假打工計畫，兩國的青年可以透過觀光旅遊 短期打工或自費短期遊學的方式前往對方國家學習語言，深入體驗當地的文化和風土民情。
協定的生效日期和申請辦法相關資訊，在雙方政府各自完成內部作業程序之後會上網公告。
外交部指出，今年適逢台灣和以列相互設處30週年，台以兩國不僅共享民主、自由與人權等普世價值，也對雙方青年的交流格外重視，相信「台以度假打工計畫協定」的簽署及推動，將進一步促進兩國青年世代的交流，更加深化兩國間的情誼與合作，外交部也將在目前良好的合作基礎上，持續推動台以兩國間的合作計畫。
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核稿編輯：翁世航
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