閱讀Forest：異地戀的不安與浪漫，有情人永不放棄
我們想讓你知道的是
Forest的情詩不止感傷，多有深刻內省。孩童相信童話，那些幸福美好的星光，誰又想到幻象背後的現實落差巨大。我們都曾被哄騙，成為日後希望的陷阱。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
曾經詩歌有如神諭，屬於繆斯藉人發聲，後由宗教至心靈，我們不斷尋求內在的話語，反覆叩問世間的喜怒哀樂，化為文句。但在現代城市，這種文藝傳統似乎很遠。
香港詩人、藝術家Forest走上街頭，實驗「你出題我寫詩」，提倡自動書寫等，挑戰的是「在香港可以寫詩維生嗎？」將懸浮半空的文藝，拉回現世的你我。
神諭是占卜，透過祭司作中介預言未來，詩人邀請你我坐下出題，乃心靈的橋樑，以其清新、平易浪漫的詩風打掃心房，就像她筆下的情詩，令人讀後感觸與思辨。
〈異地戀〉
造物者造就了陸地和昆蟲綱目
也捏造了逃避型依戀者
讓異地戀
成為他們擅長的科目
到底是先有戀愛
再分隔一群人
還是後來才令他們戀愛
去跨越海洋
給彼此一個擁吻
去見你
和被你見都一樣
這座城市人來人往，許多親密都被迫離別。〈異地戀〉是深情的哲理，提問造物者：相戀的人本應長相廝守，何以創造分離？眾生如蟲，逃避是求生，也成了戀愛日常。
造就是宿命，捏造卻屬杜撰，可供挑戰。逃避依戀的心理，害怕過於靠近而逃逸，而面對愛情的科目，那雞先抑或蛋先之考題，回答是「跨越海洋，給彼此一個擁吻」，回應得多浪漫。
昆蟲壽命，限於先天生理朝不保夕。人間的異地戀，長短卻全繫於雙方感情，因此，誰先振翅，見與被見都是一樣，只要你我仍然有情又有什麼分別呢？
〈尾巴〉
那些出現在我二十歲前的人
他們供奉過
我情感裡的暗房
餵養過我蠍子的尾巴
為了騰出空間思考和面對孤獨
一直的難題：自我和慾望
有些人短暫的離開
在火深水熱的時候
高潮就是永遠了
如果你認識過去的我
會不會更懂得去愛現在的我
當我選擇光線時
我要的
何嘗不是一種溫暖人心的感覺
但是二十歲前的愛
都是濕冷的
科學家說大腦處理情感，到二十五才成熟，我們回首前麈難免都經驗遺憾、痛苦的關係。〈尾巴〉是詩人追憶二十歲前的愛情，相比未來的現在，色調灰暗，濕冷難耐。
黑暗的心房，封鎖了最秘密的照片；蠍子的尾巴傷人，餵養毒液構成自我。依循自我與慾望，尾巴成為最好的拒絕，人來人去，年輕也許意味彼此相遇和錯過。
火深水熱的相反，象徵關係錯置與誤判，再激情只能是曾經，無數曾經建構現在。唯一不變的求索，也是二十之後的領悟，所渴望不過是溫暖人心，解除濕冷罷了。
〈我們都是被星光哄騙的孩子〉
在你回歸到十月的海洋後
我身上有魚
有一種永生復劫
像波浪煽動的海底
我怎敢把不安交過你
如果你本身是我的不安
不要拒絕人間煙火
也不要拒絕愛不成的狼藉
這樣的日子，以後多著呢
假如你不願意一個人在黑暗中航行
但最後
你該像頭滿月出沒的狼
好好嘆叫
而不是埋著隱隱作痛的日子
Forest的情詩不止感傷，多有深刻內省。孩童相信童話，那些幸福美好的星光，誰又想到幻象背後的現實落差巨大。我們都曾被哄騙，成為日後希望的陷阱。
就像大陸與海洋的異地戀，並不長久，「我身上有魚」，是漁穫，也作糾纏不清。如果愛情的本質是不安，害怕對方終會遠去，那麼能夠放低一切防範，全盤相信是何其困難。
詩人並未灰心，並未拒絕、放棄愛情，波浪不斷浮沉，帶來卻是雙重否定的肯定。有情人明知「這樣的日子，以後多著呢」，仍會甘願像受傷的狼，在嘆叫後繼續。
念念不忘，一期一會後即使要離別，勝過此生黑暗無光，隱隱作痛的淒涼。
文章獲授權轉載，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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我們想讓你知道的是
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