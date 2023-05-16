2023/05/16,
醫療

外骨骼機器人成脊損治療新趨勢，連黑色安息日Ozzy Osbourne都在使用

外骨骼機器人成脊損治療新趨勢，連黑色安息日Ozzy Osbourne都在使用
Photo Credit: Cyberdyne Hybrid Assistive Limb Overview | Brooks Rehabilitation Youtube影片截圖

我們想讓你知道的是

74歲的英國重金屬搖滾傳奇、前Black Sabbath（黑色安息日）樂團主唱Ozzy Osbourne，由於健康因素無奈地宣布取消巡迴演出，他於告示中透露，自2019年脊椎受傷、以及診斷出帕金森氏症以來，他接受了多種治療，其中，最新的一種是使用Cyberdyne的外骨骼機器人。

編譯：劉馨香

今（2023）年2月，74歲的英國重金屬搖滾傳奇、Black Sabbath（黑色安息日）樂團前主唱Ozzy Osbourne，由於健康因素無奈地宣布取消巡迴演出，他於告示中透露，自2019年脊椎受傷、以及診斷出帕金森氏症以來，他接受了多種治療，其中，最新的一種是使用Cyberdyne的外骨骼機器人。外骨骼機器人能協助行動不便的患者重拾自主行走能力，在2010年代中期後有愈來愈多廠商的產品上市，這種穿戴式機器人可能成為物理治療的未來。

Ozzy Osbourne所提及的是以外骨骼機器人聞名的日本Cyberdyne株式會社，其開發出多種款式的HAL®（Hybrid Assistive Limb，混合輔助肢體），部分款式於2013年獲得歐盟CE認證，2018年獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准用於醫療復健，幫助中風、脊椎損傷或神經退化性疾​​病患者恢復肢體移動能力。

一篇2021年發表的研究甚至指出，Cyberdyne醫用型HAL能幫助虛弱到無法行走的心臟病患者，像健康人一樣活動。該研究針對慢性心臟衰竭患者，經過平均7天的治療後，13名HLA組患者中有8名患者恢復獨立行走的能力，而11名常規治療組中僅有3名患者可以再次行走。

自2010年代中期以來，有多家公司的外骨骼機器人陸續獲批准用於物理治療，其他主要廠商還有Ekso Bionics、ReWalk Robotics （原名Argo Medical Technologies）和SuitX等，這些廠商製造出帶有運動模式的設備，使輪椅使用者能站立、行走或是爬樓梯。

而Cyberdyne的醫用型HAL能藉由皮膚表面的感應器，檢測到神經中微弱或雜亂的訊號，也就是人類大腦透過神經向肌肉發出的生理訊號，進而協助穿戴者完成其「打算要做」的動作，包括簡單的彎曲手肘或是複雜的行走。

目前，Cyberdyne HAL是FDA所批准的外骨骼機器人中，唯一具備此功能者，儘管有研究者在實驗室中建構了具有類似控制系統的設備。

Cyber​​dyne企業發展資深經理Tetsu Sugie表示，我們的肌肉中具有本體感覺（proprioception）感受器，能夠察覺自身肢體的運動和位置，而這種感覺經由神經傳遞，與大腦的動作意圖相配合，能幫助神經系統修復受損細胞或找到新的連結迴路，最終幫助患者恢復運動能力。

美國桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）的機器人工程師Jason Wheeler評論，簡單的外骨骼機器人可用於工業場所，例如重複性的搬運重物、或靜態的維持重物，而更複雜的醫療用外骨骼機器人展現很大的潛力，這些技術正以令人興奮的方式發展。

美國佛羅里達州布魯克斯復健中心（Brooks Rehabilitation）的物理治療師Bob McIver表示，「過去，我需要趴在地上，用雙手移動病人的腿，以提供他觸覺提示。現在患者除了穿戴HAL練習動作，物理治療師也可以監控感測器收集的資訊，包括神經訊號的強度、踏步週期中腳墊上的壓力、馬達的力矩、步態形式和姿勢等。所有數據都能即時顯示在觸控平板上。」

不過，美國醫療機構需以租賃方式向Cyber​​dyne取得HAL設備，一個下肢模型的租金高達每年3.5萬美元。

Cyber​​dyne表示，HAL是一個混合系統，集結了電腦、通訊系統、高規格超薄馬達和自主研發的執行器等，因此每個部分都很貴。

Cyber​​dyne正在探索降低費用的方法，並正在研發適用於HAL整個產品線的通用型零組件。Cyber​​dyne創辦人暨執行長Yoshiyuki Sankai期望，能推出讓患者負擔得起帶回家使用幾個月的HAL，並在外型上看起來更時尚，穿戴感覺更像衣服。

Cyberdyne混合輔助肢體的介紹影片：

參考資料

本文經環球生技月刊授權刊登，原文刊載於此
原標題：搖滾傳奇Ozzy Osbourne見證 外骨骼機器人成脊損物理治療趨勢!?

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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