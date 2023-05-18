不卑不亢向老闆表達意見，是你職涯最重要的修練

內容口述：姚詩豪

整理：林靖淳、鐘敏瑜

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這些年來，我常碰到夥伴提出他們和老闆、主管之間的互動問題。例如有人會說：「我老闆常出爾反爾，在會議上說要這樣做，我們把東西做好後，他又說他想要的不是這樣」，或者「我的團隊做了很多事情，但老闆總是不以為然，在考績和獎金方面都沒給我們實質回饋」等等。

這些對上級的不滿，都會影響到我們的工作情緒。雖然我們無法直接要他們改變做法，但我認為在這件事上，我們也未必只能消極地以抱怨來面對。

這是什麼意思呢？

其實聽到夥伴提出這類問題，我通常會先反問：「那你跟老闆反映過你這些想法嗎？」這麼問下來，幾乎沒有人這樣做過，多數人都是跟同事或朋友抱怨。

明明是對老闆不滿，但卻找其他人傾訴，這就好像夫妻吵架了，老公找朋友喝酒、老婆回娘家哭訴，彼此都不願意面對面談一談，這其實是無法真正解決問題的。

不過我也理解，對員工來說，老闆掌握著生殺大權，所以大家當然會很害怕，擔心不小心得罪老闆，日子就不好過了。心懷這份恐懼，自然就不敢向老闆坦承自己的想法。

不過，總自己生悶氣也不是辦法啊！在這篇文章中，我就來跟大家分享我對於「向老闆坦承想法」這件事的看法，也提供一些建議。

很多時候員工沒說，老闆根本不知道員工的不滿

很多人向我抱怨他們的老闆時，聽起來真的是積怨已久。但我作為老闆，首先也想替老闆們喊個冤：我們腦袋裡想的常常都是經營面的事，每個員工收到指令後心裡的小劇場是如何，很多時候我們其實真不知道。

員工在老闆那邊受了委屈，難免會覺得生氣，死了成千上萬個腦細胞。但如果老闆自始至終都不知道你在不高興，後續也就沒辦法做任何改善或調整，那這些腦細胞，不就死得沒意義了嗎？甚至，如果你最後因為這些沒說出口的委屈，選擇離開一個還不錯的工作，那更是損失慘重。

所以，下回心裡又有什麼不爽時，我會建議你不妨先告訴自己：「我不說，老闆很可能是不知道的，與其把時間拿來生氣，不如想辦法讓老闆知道吧！」

擔心老闆因為你的誠實而開除你？你很可能多慮了

理解「說出來才可能解決」這道理很簡單，但要實踐卻不容易。一個很常見的原因是：怕老闆會因此對我觀感不佳，於是在工作上整我，甚至直接開除我。

這樣的擔心不是沒有道理，但根據我自己的經驗，一個老闆僅因為員工講話直接就整員工、開除員工的機率，其實微乎其微。

一般來說，老闆考量是否要開除員工的關鍵，在於「員工替公司創造的價值高低」。一個員工如果能替公司創造很大的價值，那麼老闆不太可能因為他坦承感受，就請他打包走人。

相反地，如果一個員工沒替公司創造什麼價值，還成天陽奉陰違，因為自己的小情緒而影響整個團隊的士氣，那才真的沒什麼理由要讓他留下來。

多數人會有「坦承就可能被開除」的擔憂，我猜是因為「價值」不容易衡量，但「向老闆坦承感受」這件事情卻是一翻兩瞪眼的，所以很多人才會直接地覺得：只要我坦承想法，就可能被開除。

但你可以想想看，在公司裡，那些直言敢諫的同事真的有被老闆討厭嗎？我想在多數公司中，這樣的人不只不會被老闆討厭，反而還常是紅人，地位非常穩固。而相反地，那些總對老闆言聽計從的同事，也未必真的會得老闆器重。

老闆喜歡直言不諱的員工，還有另一個可能原因。那就是因為越在高位的人，其實越難得到「第一手」情報，比方說市場上的真實狀況、員工在工作中實際碰到的困難等等，所以如果有人能即時提供這些資訊給他，他倚重這些人都來不及了，哪還會開除他呢？

當然，有的人看到這可能會想：「老闆認同我的意見，或覺得很重要，那就不會開除我。但如果我說的話老闆不認同，那我坦承不也還是很危險嗎？」

在我看來，就算他不認同你的意見，也不會開除你的。因為多數老闆都希望能營造開明和民主的形象，就算不認同你的想法，也會假裝有聽進去，避免讓人覺得他獨裁，或讓其他員工再也不敢說真話。

所以，無論你說的話老闆認不認同，基於以上幾點，我認為他都不太可能故意整你或請你走人，我們不需要過度放大這份焦慮。

有禮貌地向老闆表達想法，透過反應來「考核」他

雖說多數老闆不會因員工直言不諱而開除他，但以位階來說，老闆是我們的上司，也因此當我們鼓起勇氣找老闆溝通，還是得注意禮貌。

以我自己而言，過去和我的老闆溝通時，我會嘗試先問清楚他做某個決策背後的考量，聽完之後如果不認同，再委婉地說出自己的想法。比方說我可能會說：「老闆，您的考量我了解了，不過我站在客戶的角度來思考，有些不同的想法想提給您參考看看。」

而且，我會盡量在「一對一」的場合中提出想法，避免老闆因為覺得當眾被質疑和打臉，感到不舒服。

剛到職一家公司的前三個月，我尤其會頻繁地找老闆溝通。因為這不僅是向老闆展現積極態度的好方法，我們也可以透過老闆收到意見時的態度，評估他是不是一個有氣度、值得我們跟隨的老闆。畢竟依據先前文章提過的「醃黃瓜理論」，在職場上跟隨什麼樣的人，將大大影響我們的做事態度，所以不只是老闆考核我們，我們也必須時時檢視老闆是否值得跟隨。

作為新人，我們對公司或產業的了解大概不會比老闆豐富，但如果面對新人給的意見，老闆也能虛心接受，那某種程度也代表他能廣納意見、氣度夠高；但如果我們有禮貌地提出意見，他卻氣得臉紅脖子粗，那我們心裡大概也有個底，知道他或許沒辦法接納不同的意見，很可能也不是值得我們跟隨的前輩。