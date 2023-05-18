不卑不亢向老闆表達意見，是你職涯最重要的修練
我們想讓你知道的是
這些對上級的不滿，都會影響到我們的工作情緒。雖然我們無法直接要他們改變做法，但我認為在這件事上，我們也未必只能消極地以抱怨來面對。其實聽到夥伴提出這類問題，我通常會先反問：「那你跟老闆反映過你這些想法嗎？」這麼問下來，幾乎沒有人這樣做過，多數人都是跟同事或朋友抱怨。
內容口述：姚詩豪
整理：林靖淳、鐘敏瑜
- 本篇也可以搭配我們的Podcast節目《大人的 Small Talk》一起聆聽，在多數Podcast平台（例如Apple Podcast或Spotify）都可以找到
這些年來，我常碰到夥伴提出他們和老闆、主管之間的互動問題。例如有人會說：「我老闆常出爾反爾，在會議上說要這樣做，我們把東西做好後，他又說他想要的不是這樣」，或者「我的團隊做了很多事情，但老闆總是不以為然，在考績和獎金方面都沒給我們實質回饋」等等。
這些對上級的不滿，都會影響到我們的工作情緒。雖然我們無法直接要他們改變做法，但我認為在這件事上，我們也未必只能消極地以抱怨來面對。
這是什麼意思呢？
其實聽到夥伴提出這類問題，我通常會先反問：「那你跟老闆反映過你這些想法嗎？」這麼問下來，幾乎沒有人這樣做過，多數人都是跟同事或朋友抱怨。
明明是對老闆不滿，但卻找其他人傾訴，這就好像夫妻吵架了，老公找朋友喝酒、老婆回娘家哭訴，彼此都不願意面對面談一談，這其實是無法真正解決問題的。
不過我也理解，對員工來說，老闆掌握著生殺大權，所以大家當然會很害怕，擔心不小心得罪老闆，日子就不好過了。心懷這份恐懼，自然就不敢向老闆坦承自己的想法。
不過，總自己生悶氣也不是辦法啊！在這篇文章中，我就來跟大家分享我對於「向老闆坦承想法」這件事的看法，也提供一些建議。
很多時候員工沒說，老闆根本不知道員工的不滿
很多人向我抱怨他們的老闆時，聽起來真的是積怨已久。但我作為老闆，首先也想替老闆們喊個冤：我們腦袋裡想的常常都是經營面的事，每個員工收到指令後心裡的小劇場是如何，很多時候我們其實真不知道。
員工在老闆那邊受了委屈，難免會覺得生氣，死了成千上萬個腦細胞。但如果老闆自始至終都不知道你在不高興，後續也就沒辦法做任何改善或調整，那這些腦細胞，不就死得沒意義了嗎？甚至，如果你最後因為這些沒說出口的委屈，選擇離開一個還不錯的工作，那更是損失慘重。
所以，下回心裡又有什麼不爽時，我會建議你不妨先告訴自己：「我不說，老闆很可能是不知道的，與其把時間拿來生氣，不如想辦法讓老闆知道吧！」
擔心老闆因為你的誠實而開除你？你很可能多慮了
理解「說出來才可能解決」這道理很簡單，但要實踐卻不容易。一個很常見的原因是：怕老闆會因此對我觀感不佳，於是在工作上整我，甚至直接開除我。
這樣的擔心不是沒有道理，但根據我自己的經驗，一個老闆僅因為員工講話直接就整員工、開除員工的機率，其實微乎其微。
一般來說，老闆考量是否要開除員工的關鍵，在於「員工替公司創造的價值高低」。一個員工如果能替公司創造很大的價值，那麼老闆不太可能因為他坦承感受，就請他打包走人。
相反地，如果一個員工沒替公司創造什麼價值，還成天陽奉陰違，因為自己的小情緒而影響整個團隊的士氣，那才真的沒什麼理由要讓他留下來。
多數人會有「坦承就可能被開除」的擔憂，我猜是因為「價值」不容易衡量，但「向老闆坦承感受」這件事情卻是一翻兩瞪眼的，所以很多人才會直接地覺得：只要我坦承想法，就可能被開除。
但你可以想想看，在公司裡，那些直言敢諫的同事真的有被老闆討厭嗎？我想在多數公司中，這樣的人不只不會被老闆討厭，反而還常是紅人，地位非常穩固。而相反地，那些總對老闆言聽計從的同事，也未必真的會得老闆器重。
老闆喜歡直言不諱的員工，還有另一個可能原因。那就是因為越在高位的人，其實越難得到「第一手」情報，比方說市場上的真實狀況、員工在工作中實際碰到的困難等等，所以如果有人能即時提供這些資訊給他，他倚重這些人都來不及了，哪還會開除他呢？
當然，有的人看到這可能會想：「老闆認同我的意見，或覺得很重要，那就不會開除我。但如果我說的話老闆不認同，那我坦承不也還是很危險嗎？」
在我看來，就算他不認同你的意見，也不會開除你的。因為多數老闆都希望能營造開明和民主的形象，就算不認同你的想法，也會假裝有聽進去，避免讓人覺得他獨裁，或讓其他員工再也不敢說真話。
所以，無論你說的話老闆認不認同，基於以上幾點，我認為他都不太可能故意整你或請你走人，我們不需要過度放大這份焦慮。
有禮貌地向老闆表達想法，透過反應來「考核」他
雖說多數老闆不會因員工直言不諱而開除他，但以位階來說，老闆是我們的上司，也因此當我們鼓起勇氣找老闆溝通，還是得注意禮貌。
以我自己而言，過去和我的老闆溝通時，我會嘗試先問清楚他做某個決策背後的考量，聽完之後如果不認同，再委婉地說出自己的想法。比方說我可能會說：「老闆，您的考量我了解了，不過我站在客戶的角度來思考，有些不同的想法想提給您參考看看。」
而且，我會盡量在「一對一」的場合中提出想法，避免老闆因為覺得當眾被質疑和打臉，感到不舒服。
剛到職一家公司的前三個月，我尤其會頻繁地找老闆溝通。因為這不僅是向老闆展現積極態度的好方法，我們也可以透過老闆收到意見時的態度，評估他是不是一個有氣度、值得我們跟隨的老闆。畢竟依據先前文章提過的「醃黃瓜理論」，在職場上跟隨什麼樣的人，將大大影響我們的做事態度，所以不只是老闆考核我們，我們也必須時時檢視老闆是否值得跟隨。
作為新人，我們對公司或產業的了解大概不會比老闆豐富，但如果面對新人給的意見，老闆也能虛心接受，那某種程度也代表他能廣納意見、氣度夠高；但如果我們有禮貌地提出意見，他卻氣得臉紅脖子粗，那我們心裡大概也有個底，知道他或許沒辦法接納不同的意見，很可能也不是值得我們跟隨的前輩。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會